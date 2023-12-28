Платформа «Россия – страна возможностей» подвела итоги работы в 2023 году

В юбилейный год количество заявок от участников из 89 регионов России и 150 стран мира на различные проекты превысило 20 млн. В конкурсах участвуют семьями, школьными классами, студенческими потоками, рабочими коллективами, компаниями друзей – многие соревнуются сразу в нескольких конкурсах, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Этот год стал особенным для платформы – мы отметили первый юбилей, открыли представительства в Донецке и Луганске, начали работу нового кампуса Мастерской управления «Сенеж» в Московской области, а также преодолели рубеж в 20 млн участников проектов, конкурсов и олимпиад нашей платформы. Из года в год растет число россиян, которые верят, что у молодых людей сейчас есть возможность реализовать себя, найти применение своим способностям, добиться успеха в жизни. По данным свежего опроса ВЦИОМ более 80% людей верят в возможности самореализации молодежи в России. В прошлом году этот показатель составлял 76%, а в 2017 году, еще до создания платформы – только 37%», – подчеркнул генеральный директор президентской платформы «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

«Мы очень рады, что наша работа полезна и значима для стольких людей разных возрастов, профессий, регионов. Все наши успехи – это большая заслуга нашей команды, партнеров и, конечно, участников наших конкурсов и олимпиад, которые поверили в наши проекты и подали на них свои заявки», – добавил он.

В честь пятилетия платформы была организована первая в истории России автомобильная экспедиция «Россия – страна возможностей» вокруг Азовского моря – внутреннего моря России. Этот кольцевой объезд стал символом нерушимого исторического единства регионов России и связующей нитью между двумя значимыми для истории платформы местами: первым филиалом платформы – Мастерской управления «Сенеж», откуда экспедиция стартовала, и представительством платформы в Луганской Народной Республике. Участники экспедиции преодолели 2 800 километров, проехав через 11 регионов страны.

Активная работа в новых регионах стала отдельным фокусом в 2023 году. 3 ноября в преддверии Дня народного единства в Донецке состоялась церемония торжественного открытия представительства президентской платформы «Россия – страна возможностей» в ДНР. Представительство стало уже третьей площадкой организации, наряду с Мастерской управления «Сенеж» в Подмосковье и представительством в Луганской Народной Республике, которое было открыто в январе 2023 года. Помимо этого, в рамках Петербургского международного экономического форума были подписаны соглашения о сотрудничестве между АНО «Россия – страна возможностей» и всеми новыми регионами: Донецкой и Луганской народными республиками, а также Херсонской и Запорожской областями.

Вместе с платформой юбилейный, пятый сезон проводит конкурс «Лидеры России». На участие в нем поступило около 160 тысяч заявок от представителей всех российских регионов и 89 стран мира. За все пять сезонов конкурса на участие в нем поступило более 1 миллиона регистраций из России и 150 государств мира. В новом сезоне участники соревнуются в общем конкурсе без профильных треков. Новинкой этого года стал региональный этап, в котором конкурсанты формировали управленческие команды региона и решали социально значимые задачи, поставленные главами субъектов.

Платформа приросла новыми проектами. Среди них практический курс молодого бойца по выходу на рынок труда – проект «Профразвитие», конкурс-премия «КАРДО» для молодежи, увлеченной уличными видами спорта, культуры и творчества, а также самый народный конкурс о связи поколений «Это у нас семейное», запущенный президентом РФ 1 сентября во время проведения «Разговора о важном» в стенах Мастерской управления «Сенеж».

Работа платформы стала важной частью завершающегося Года педагога и наставника. Состоялся рекордный по количеству заявок третий сезон конкурса «Флагманы образования», победители которого станут ядром кадрового резерва системы образования на всех уровнях. Начал работу новый кампус Мастерской управления «Сенеж», где в пятый раз прошел Всероссийский молодежный образовательный форум «Территория смыслов». Совместно с клубом Лидеров России «Эльбрус» Мастерская управления «Сенеж» запустила уже шестой поток флагманской образовательной программы «Наставничество». За все время в ней приняли участие 1300 человек. В основе программы лежит конкретная проблема или цель наставляемого, которую помогает достигнуть опытный наставник.

