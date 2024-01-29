Расчет был на то, что на фоне явных проблем с дезинформацией в интернете ни у кого не поднимется рука придраться к «столь актуальным» курсам медиаграмотности, фактчекинга и критического мышления. Курсам, которые являются бомбами замедленного действия.0 комментариев
В Грузии признали, что живут намного хуже, чем в России
Председатель правящей «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе со ссылкой на данные Всемирного банка заявил, что уровень жизни в Грузии на 60% хуже, чем в России, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«По данным Всемирного банка, в Германии и в Швеции люди живут втрое лучше, чем в Грузии, а во Франции – в два с половиной раза лучше, – заявил он. – На 60% лучше, чем в Грузии, живут в России, на 50%– в Болгарии».
При этом глава правящей партии Грузии отметил, что по уровню жизни Грузия опережает другие страны-кандидаты в ЕС, в том числе Украину и Молдавию.
Ираклий Кобахидзе отметил, что после прихода к власти в 2012 году «Грузинской мечты» уровень жизни в стране улучшился.
К примеру, по его словам, согласно этим же данным Всемирного банка, в 2012 году в России жили на 148% лучше, чем в Грузии, а в Германии и в Швеции – в четыре с половиной раза.
Глава правящей партии сказал, что за 12 лет экономика Грузии переместилась на 79-е место со 110-го.
«Ожидаем, что к 2030 году Грузия сократит до минимума отставание от ведущих стран ЕС и полностью искоренит бедность», – заявил он.
По его словам, основой для этого должны быть мир в Грузии и эффективная экономическая политика.
Некоторые СМИ Грузии сообщили, что глава правящей партии вскоре может занять пост премьер-министра.