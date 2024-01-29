Квартиры в российских новостройках подорожали на 18,2% за 2023 год

Tекст: Александра Юдина

Уточняется, что в среднем по всем городам за январь квадратный метр новостроек подорожал до 129 783 руб. за кв. метр, при этом в январе 2024 года рост на цены снизился, передает ТАСС.

Согласно информации аналитиков, в январе квадратный метр в российских новостройках подорожал в 62 городах из 70 исследованных, а подешевел – в семи, остался неизменным в одном городе.

Самый динамичный рост зафиксирован в Череповце (+7,7%), Уфе (+7,1%), Саранске (+6,5%), Набережных Челнах (+5,7%), Махачкале (+5%), Улан-Удэ (+4,9%), Симферополе (+4,4%), Оренбурге (+4%), Барнауле (+3,6%) и Перми (+3,6%). В Москве "квадрат" подорожал на 0,4% – до 349 213 руб. за кв. метр.

Кроме того, подешевела недвижимость в Санкт-Петербурге (-1,4%), Чите (-0,8%), Севастополе (-0,6%), Кургане (-0,6%), Сургуте (-0,5%), Иркутске (-0,2%) и Мурманске (-0,1%). В Тюмени цена не изменилась.

Эксперт пояснил, что отличие от конца прошлого года, когда цены подогревались ажиотажным спросом, в некоторых городах уже сейчас началось снижение.

«Тренд может продолжится в феврале-марте, так как выдача льготной ипотеки упала, и многие банки сократили круг аффилированных застройщиков. Уменьшилось на 4% и предложение», – подчеркнул он.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявила, что цены на новостройки в России за три года выросли почти вдвое.

