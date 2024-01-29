Машина врезалась в пост охраны посольства России в Сеуле

К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.10 комментариев
К Европе и ее выходкам можно относиться по-разному. Но одно отрицать нельзя: без конкурентных международных соревнований российский футбол продолжит стагнировать.10 комментариев
Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.12 комментариев
Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.62 комментария
На портале Abai.kz в тексте сделан намек на якобы смелость украинцев, в тексте публикации задается вопрос о том, появится ли подобный указ в самом Казахстане. Авторы статьи задаются вопросом, «посмеет или нет народ алаша, некогда потерявший процветающую землю, издать такой «указ».
Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов Младшего жуза, в начале ХХ века появилось движение «Алаш». Существуют разные мнения историков об этом племени. Некоторые считают алашевцев основателями государственности и борцами с советской властью.
«Периодически дебатируется тема якобы исконных земель между казахстанской и российской общественностью. Но политическое руководство обеих стран и адекватная часть населения исходит из тех границ, которые определены межгосударственными соглашениями», – подчеркивает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.
На прошлой неделе Астана резко отреагировала на слова российской телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки о том, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».
В ответ местные СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова сообщили о том, что страна ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике, и таким людям впоследствии закрывают въезд в страну.
На этом фоне некоторые эксперты считают, что у казахского национализма есть политические перспективы в стране, и это может привести к массе негативных последствий.
«Если сегодня в Казахстане говорят, что «давайте нам в первую очередь Оренбург и Астрахань», то завтра они скажут: «Алтай тоже наш» ... К этой повестке дня нужно относиться максимально щепетильно. На постсоветском пространстве работает огромное количество СМИ, которые запускают темы о том, что одна часть России – это украинская территория, а другая – казахстанская. А потом кто-нибудь вспомнит, что киргизы пришли из Хакасии, и захотят получить всю Южную Сибирь», – рассуждает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.
Лепехин предупредил о «больших перспективах» казахстанского национализма. «В Казахстане есть мощная идеологическая база, которая использует мифологию Золотой Орды. Идеологи пишут книги об этом и говорят, что без Орды Россия не состоялась бы... Но есть и примитивные националисты, которые не владеют концепциями и гонят русофобскую волну, чуждые русофобские дискурсы. Нам за этим, конечно, надо очень внимательно следить», – отметил эксперт.
Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора ТНТ, телеведущую Тину Канделаки посетить республику после ее слов о том, что в стране «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».
Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях.
Как пишет Kathimerini, Минобороны Греции поручили передать на Украину устаревшие системы и технику, которыми больше не пользуется греческая армия, передает «Коммерсант».
Отмечается, что содержание пакета помощи пока не раскрывается. Но на вооружении Греции, согласно данным из открытых источников, находятся системы ПВО «Тор», «Оса», С-300, зенитные установки ЗУ-23-2.
В субботу госсекретарь США Энтони Блинкен предложил Греции передать или продать Украине вооружение в обмен на предоставление Афинам помощи в размере 200 млн долларов. В этот же день Госдеп одобрил продажу Греции современных истребителей F-35 на 8,6 млрд долларов. Греция может получить 20 истребителей, 42 двигателя к ним, а также системы наведения и запасные части.
Ранее Блинкен потребовал от премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса новых поставок оружия для Украины.
WP: Пентагон отменил учения с шестью странами Африки после критики Конгресса
Издание направило запрос после изучения документа Пентагона, в котором он сообщил о намерении провести учения с Нигером, Суданом, Мали и несколькими другими «проблемными» африканскими странами, на что планировалось потратить «миллионы» долларов несмотря на то, что в них либо были свергнуты «демократические правительства». Законы США запрещют представлять таким государствам помощь в сфере безопасности, передает РБК со ссылкой на Washington Post.
Как заявила пресс-секретарь Пентагона Лиза Лоуренс, иногда более эффективно поддерживать взаимодействие с партнерами, чтобы они оставались осведомленным об озабоченностях, этике и ценностях и США и соблюдал права человека. Она добавила, что без американского военного взаимодействия эти страны могут обратиться к противникам США, чтобы «заполнить пустоту».
Как пишет издание, изменение планов может быть результатом критики Белого дома со стороны других демократов. Так, например, конгрессмены Бен Кардин и Элизабет Уоррен потребовали от министра обороны Ллойда Остина гарантий, что войска из стран, в которых произошел военный переворот, не будут участвовать в учениях совместных с США.
В предоставленных документах также упоминался Азербайджан, с военными из этой страны США должны были провести десять учений в этом году. Однако в ноябре представители Белого дома подчеркнули, что у Баку «нет шансов вести дела в обычном режиме» с Вашингтоном, пока не будет прогресса по мирному соглашению с Ереваном.
Ранее назначенный военными премьер-министр Али Махаман Ламин Зейн заявил, что Нигер не исключает возможности военного вторжения в страну, но готов к его отражению.
Как пишет The Telegraph со ссылкой на источники, на данный момент эсминцы военного флота Британии имеют только одно орудие, с помощью которого можно вести огонь по целям на суше. Это орудие в носовой части корабля. При этом флот США, к примеру, оснащен установками для запуска ракет «Томагавк» для стрельбы по наземным целям, а Британия может поражать такие цели только с помощью авиации и подлодок, передает РБК.
Контр-адмирал Крис Пэрри уточнил, что такая ситуация подсвечивает проблему неспособности британских ВМС «идти нога в ногу» с российскими и китайскими военно-морскими силами. По его словам, необходимо добиться ситуации, при которой российские или китайские военные, заметив британский корабль, говорили: «Вот черт, это британцы», но пока у них нет причин для беспокойства.
Он подчеркнул, что в случае возможного противостояния это будет равносильно тому, что британцы выйдут против пистолета с ножом.
Ранее сообщалось, что британский танкер Marlin Luanda загорелся в Красном море после обстрела хуситов.
В пятницу Британия решила провести ротацию боевых кораблей, которые находятся на дежурстве в Красном море в рамках операции по обеспечению безопасности на фоне атак хуситов на торговые суда.
По его словам, если «государственность Украины прекратится, то «Наша Родина», как единственная партия в Венгрии, будет претендовать на Закарпатье», передает «Российская газета».
Ранее в Венгрии остались недовольны новым законом Украины о правах нацменьшинств.
При атаке на базу США в Иордании погибли три американских военных
Кроме того, как минимум 20 американских военнослужащих получили ранения. База США, о которой идет речь, находится недалеко от границы с Сирией.
Источники CNN рассказали, что дрон, атаковавший базу, был запущен поддерживаемыми Ираном боевиками, вероятнее всего он прилетел из Сирии.
Центральное командование США также подтвердило гибель троих военнослужащих, но уточнило, что ранены были 25 солдат.
Атаку прокомментировал президент США Джо Байден. Ответственность за нападение, по его словам, несут поддерживаемые Ираном группировки боевиков в Сирии и Ираке, передает РИА «Новости».
Глава государства подтвердил, что жертвами атаки стали трое военнослужащих США. Байден подчеркнул, что США продолжат исполнять «обязательства по борьбе с терроризмом», также он пообещал привлечь всех виновных к ответственности в надлежащее время и надлежащим способом.
Ранее движение «Исламское сопротивление в Ираке», в которое входят шиитские вооруженные формирования, заявило, что атаковало с помощью БПЛА две базы США в Сирии.
Экс-депутат Рады Фарион назвала Львов «городом русскоязычных диверсантов»
По ее словам, Львов «превратился в город диверсантов», поскольку она слышит на улицах города русский язык. «Откуда я знаю, что это не москаль», – приводит ее слова «Московский комсомолец».
Она также в очередной раз заявила, что, на ее взгляд, на Украине в принципе не может существовать русскоговорящего населения. В этом вопросе она ссылается на решение конституционного суда, о котором подробно писала газета ВЗГЛЯД.
«Я иду по площади Рынок, там говорят на русском языке. Откуда я знаю, что это не москаль? Как я должна отличить москаля от русскоязычного – у нас нет категории юридической «русскоговорящее население», это решение конституционного суда», – пояснила она.
Напомним, Фарион заявила, что члены нацбата «Азов» (террористическая организация, запрещена в России), которые не знают украинский язык, не должны называть себя украинцами. Служба безопасности Украины возбудила против нее уголовное дело по четырем статьям, в том числе из-за ее высказывания о русскоязычных солдатах и офицерах ВСУ.
Sky News: ВСУ хотели бы иметь разрешение Запада бить переданным им оружием «вглубь территории России»
Как сообщает телеканал, в интервью Неижпапа заявил, что Киев был бы более успешен на поле боя, «если бы Украина получила разрешение использовать переданное ей западное оружие для ударов по целям в глубине российской территории», передает ТАСС.
Ранее глава российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов заявил, что если НАТО поставит Украине оружие для ударов вглубь России, то получит жесткий ответ.
AFP: Экоактивисты в Париже облили супом «Джоконду» в Лувре
По сообщению агентства, в воскресенье утром два экоактивиста облили супом бронестекло, защищающее «Джоконду» в Лувре, объяснив это желанием продвигать «право на здоровое и устойчивое питание», передает РИА «Новости».
Ранее экоактивисты приклеились руками к картинам Франсиско Гойи в музее Прадо.
В своем Telegram-канале он написал, что «заключительный этап краха французской постколониальной африканской империи можно считать открытым».
Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале напомнил, что сообщество «прошлым летом очень громко било себя в грудь, обещая силой восстановить демократию в Нигере, но как-то скисло».
Специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев в своем Telegram-канале отметил, что в августе Франция обещала ЭКОВАСу поддержку «в святом деле унасекомливания Нигера». «Так что еще вопрос, кто сдулся первым – африканцы или Макрон», – уточнил он.
Как добавил в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин, распад французской неоколониальной империи продолжаются. Попытки Франции «нагадить» России в Армении и на Украине эти процессы остановить уже не смогут.
Исследователь Института Африки РАН Никита Панин считает, выход Нигера, Мали, Буркина-Фасо из ЭКОВАС «можно назвать событием скорее ожидаемым, чем внезапным». В своем Telegram-канале он указал, что в согласно уставу ЭКОВАС, выход возможен только спустя год после официального уведомления о намерении покинуть сообщество, а в течение этого года государство обязано следовать всем внутренним установлениям ЭКОВАС, который наложил «разноплановые санкции на своих членов».
«Ну и последнее: конечно, это не только удар по Франции, о чем сейчас пишут многие. Если речь об ЭКОВАС, то это, конечно, проблема для региональных амбиций Нигерии. Именно эта страна была в свое время идейным вдохновителем этого формата, и именно Нигерия сейчас председательствует в ЭКОВАС. Получается, региональный лидер, коим себя считает Нигерия, не смог эффективно модерировать процессы у себя в субрегионе и тем самым не допустить такого раскола», – заключил он.
Напомним, в воскресенье Буркина-Фасо, Мали и Нигер объявили о немедленном выходе из Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС), назвав сообщество угрозой для стран-участниц.
Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как французский лидер Эммануэль Макрон ищет способ оторвать от России южных союзников. События в Африке заставили Францию частично пересмотреть свою стратегию, и теперь Макрон пытается закрепиться в ряде других регионов.
После военного переворота в Нигере многолетнее сотрудничество этой африканской страны и Франции в области добычи урана оказалось под угрозой. Франция также угрожала интервенцией со стороны членов регионального блока ЭКОВАС.
В итоге Франции пришлось частично приостановить добычу урана в Африке под тем предлогом, что против Нигера были введены санкции, затрагивающие логистику.
Кроме того, ХАМАС также вооружает своих бойцов оружием, украденным с израильских военных баз, передает РИА «Новости».
При этом бывший замглавы отдела израильской полиции по обезвреживанию взрывных устройств Майкл Кардаш утверждает, что главным источником взрывчатки для ХАМАС остаются неразорвавшиеся снаряды израильской армии. Издание отмечает, что число неразорвавшихся снарядов в секторе Газа может исчисляться тысячами.
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что необходимо закрыть границу между Египтом и сектором Газа для того, чтобы в анклав не попадало оружие, которое использует палестинское движение ХАМАС.
Захарова высмеяла статью The Telegraph о «российском» беспилотнике на коронации Карла III
Как рассказала Захарова в своем Telegram-канале, таблоид The Telegraph поведал претендующую на приз «Русофобия месяца» душераздирающую историю, опубликовав статью о том, как российское посольство в Лондоне якобы чуть не сорвало коронацию Карла III в мае 2023 года. Захарова добавила, что во время сакральной церемонии над Букингемским дворцом барражировал неопознанный беспилотник.
По ее словам, полиция сразу стала подозревать посольство России, а через некоторое время выяснилось, что беспилотник запустил некий Валид Марай, 36 лет, гражданин США. Захарова отметила, что на ее взгляд, если бы версия с российским посольством возобладала, дело закончилось бы высылкой дипломатов, а так Валид Марай отделался штрафом в 5 тыс. фунтов.
Ранее Захарова отметила, что заявление министра иностранных дел Великобритании Дэвида Кэмерона о том, что Лондон рассчитывает в 2024 году как минимум сохранить на прежнем уровне оказываемую Украине помощь, является «абсолютно безумным и оторванным от реалий».
По его словам, до этого «обрыва» еще около 10 лет, но США движутся к нему «со скоростью 60 миль в час», передает РИА «Новости».
Ранее глава американского Минфина Джаннет Йеллен заявила, что внешний долг США свыше 34 трлн долларов пугает.
До этого американист Малек Дудаков раскрыл детали бюджетного кризиса в США, по его словам, такие страны, как Китай или монархии Персидского залива, перестают вкладывать деньги в госдолг США.
В оперативных службах назвали предварительной причиной пожара в Театре сатиры в Москве нарушение техники безопасности
Как указал источник, по предварительным данным, причиной пожара в Театре сатиры стало нарушение техники безопасности при ремонтных работах, передает ТАСС.
В пресс-службе театра добавили, что Театр сатиры отменил ближайший спектакль в связи с пожаром в здании. Согласно сообщению на сайте театра, на 12:00 был запланирован показ спектакля «Дороги, которые нас выбирают», на 19:00 на основной сцене – «Невольницы», на «Чердаке Сатиры» – «Родненькие мои».
Напомним, в воскресенье в Московском академическом Театре сатиры в центре Москвы начался пожар, площадь которого составила 200 кв. метров. Позже в оперативных службах сообщили, что площадь пожара в театре выросла до 350 кв. метров, тушение затруднено конструктивными особенностями здания.
В столичном департаменте транспорта сообщили, что из-за пожара в театре съезд с Садового кольца на 1-ю Брестскую улицу временно перекрыт.
Как приводит слова Чернева телеканал «24», позиция президента Зеленского и большинства парламентариев заключается в том, что не нужно добавлять женщин в мобилизационный ресурс, передает РИА «Новости».
Чернев добавил, что в законопроекте о мобилизации звучит не «гражданин», а именно мужчины в возрасте 27-60 лет и их будет достаточно для того, чтобы закрыть все потребности ВСУ.
Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году, «это касается и женщин».