Трамп обвинил Байдена в слабости из-за атаки на базу США

На казахоязычном ресурсе подняли вопрос о притязаниях на Оренбург и Астрахань

На портале Abai.kz в тексте сделан намек на якобы смелость украинцев, в тексте публикации задается вопрос о том, появится ли подобный указ в самом Казахстане. Авторы статьи задаются вопросом, «посмеет или нет народ алаша, некогда потерявший процветающую землю, издать такой «указ».

Алаша – одно из основных племенных подразделений казахов Младшего жуза, в начале ХХ века появилось движение «Алаш». Существуют разные мнения историков об этом племени. Некоторые считают алашевцев основателями государственности и борцами с советской властью.

«Периодически дебатируется тема якобы исконных земель между казахстанской и российской общественностью. Но политическое руководство обеих стран и адекватная часть населения исходит из тех границ, которые определены межгосударственными соглашениями», – подчеркивает казахстанский политолог Данияр Ашимбаев в разговоре с газетой ВЗГЛЯД.

На прошлой неделе Астана резко отреагировала на слова российской телеведущей и медиаменеджера Тины Канделаки о том, что в Казахстане «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».

В ответ местные СМИ со ссылкой на слова официального представителя МИД Казахстана Айбека Смадиярова сообщили о том, что страна ведет список иностранцев, отзывающихся в негативном ключе о республике, и таким людям впоследствии закрывают въезд в страну.

На этом фоне некоторые эксперты считают, что у казахского национализма есть политические перспективы в стране, и это может привести к массе негативных последствий.

«Если сегодня в Казахстане говорят, что «давайте нам в первую очередь Оренбург и Астрахань», то завтра они скажут: «Алтай тоже наш» ... К этой повестке дня нужно относиться максимально щепетильно. На постсоветском пространстве работает огромное количество СМИ, которые запускают темы о том, что одна часть России – это украинская территория, а другая – казахстанская. А потом кто-нибудь вспомнит, что киргизы пришли из Хакасии, и захотят получить всю Южную Сибирь», – рассуждает Владимир Лепехин, гендиректор Института ЕврАзЭС.

Лепехин предупредил о «больших перспективах» казахстанского национализма. «В Казахстане есть мощная идеологическая база, которая использует мифологию Золотой Орды. Идеологи пишут книги об этом и говорят, что без Орды Россия не состоялась бы... Но есть и примитивные националисты, которые не владеют концепциями и гонят русофобскую волну, чуждые русофобские дискурсы. Нам за этим, конечно, надо очень внимательно следить», – отметил эксперт.

Ранее официальный представитель МИД Казахстана Айбек Смадияров пригласил директора ТНТ, телеведущую Тину Канделаки посетить республику после ее слов о том, что в стране «медленно, но верно продолжают вытеснять русский язык на государственном уровне».

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, почему казахские националисты вслед за Зеленским мечтают о российских землях.