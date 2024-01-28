Украинские черноземы, это то ценное, что сейчас есть в стране на фоне разрушения значительной части промышленности. Но возможности по завершению поглощения украинских земель иностранным капиталом в значительной мере осложнились рисками от проводимой Россией спецоперации.8 комментариев
Москвичам пообещали облачную погоду и до минус пяти градусов
Облачная погода, отсутствие существенных осадков и до минус 5 градусов ожидается в Москве в воскресенье, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
По словам специалиста, в Москве будет преобладать облачная погода, без существенных осадков, температура воздуха в столице составит минус 3-5 градусов, по области минус 1-6 градусов, передает РИА «Новости».
По его словам, ветер прогнозируется западный 1-6 метров в секунду. Атмосферное давление будет слабо расти и составит 761 миллиметр ртутного столба, что выше нормы.
Ранее синоптики пообещали москвичам мартовскую погоду в конце января.