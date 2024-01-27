  • Новость часаГосдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16
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    Путин рассказал о ситуации в Соледаре
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    СК установил точку пуска ракеты по Ил-76
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Казахский национализм рано или поздно приведет к конфликту с Москвой

    Практически любой национализм на российской периферии будет иметь антироссийский характер. Ведь его цель как раз в том, чтобы обособиться от России, от ее культурного пространства, от веков совместной с нами истории.

    35 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Европа намекает на войну с Россией

    Еще вчера европейские руководители рассказывали своим гражданам, что вот-вот нищая и разорванная в клочки Россия сдастся Зеленскому где-то в районе Мариуполя. А сегодня говорят об обязательном нападении России на Европу сразу после того, как Путин размажет Зелю. Они там реально сошли с ума?

    10 комментариев
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    39 комментариев
    27 января 2024, 05:38 • Новости дня

    Госдеп одобрил продажу Турции истребителей F-16

    Госдеп США одобрил продажу Турции вооружений на 23 млдр долларов, в том числе истребителей F-16

    Tекст: Денис Тельманов

    Госдепартамент США разрешил возможную продажу Турции истребителей F-16, комплектов модернизации и других систем на общую сумму 23 млрд долларов, сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

    «Предполагаемая продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности», – передает ТАСС сообщение Агентства.

    Отмечается, что за наличие F-16 у Турции повысит «потенциал и операционную совместимость военно-воздушных сил союзника по НАТО», что важно для «политической и экономической стабильности в Европе».

    При этом в Госдепе считают, что поставки «не изменят базовый военный баланс в регионе.

    Конгресс США должен в течение 30 дней рассмотреть потенциальную сделку и одобрить или заблокировать ее.

    Напомним, что президент Турции Тайип Эрдоган называл поставку F-16 условием для одобрения приятия в НАТО Швеции. 23 января парламент Турции одобрил присоединение Швеции к НАТО.

    Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил госсекретарю США Энтони Блинкену, что турецкая сторона ожидает окончания процесса по продаже истребителей F-16.

    26 января 2024, 16:52 • Новости дня
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    Медведев: Техасская Народная Республика становится все реальнее
    @ Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Неспособность администрации Соединенных Штатов справиться с миграционным кризисом ведет к тому, что все более реальной становится возможность образования Техасской Народной Республики, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. Он считает, что Америка рискует столкнуться с «разрушительным гражданским противостоянием».

    Губернатор Техаса Грэг Эббот «смачно наплевал» на позицию Белого дома с немощным стариком Байденом и начал восстанавливать в штате заграждения из колючей проволоки, указал Медведев в своем Telegram-канале.

    «Все что угодно – лишь бы защититься от наплыва мигрантов, которые бесконтрольно пересекают южную границу. Еще один яркий пример ослабления гегемонии США, которое происходит изнутри в результате действий самих же американцев», – отметил он .

    По словам Медведева, Вашингтон, с таким упоением поддерживающий киевских неонацистов и, кажется, уже ничего кроме этого не замечающий, показал себя полным импотентом в вопросах внутренней политики: «Схоластические решения Верховного суда о том, что вопросы миграции относятся только к компетенции федеральных властей, а не штата, оторваны от действительности. Эти самые власти из-за своего бездействия могут окончательно довести до белого каления население Техаса, которое уже сейчас всерьез задумалось об отделении».

    Замглавы Совбеза напомнил, что история знает случаи, когда отдельные штаты пытались расстаться с Северо-Американскими Соединенными Штатами и образовать конфедерацию, но это привело к гражданской войне, унесшей тысячи жизней.

    Он полагает, что Америка может столкнуться с неразрешимым конституционным кризисом и надолго погрузиться в пучину нового, еще более разрушительного гражданского противостояния: «А западный мир будет, затаив дыхание, со страхом смотреть на американский бардак. Впрочем, это их проблемы».

    «И хотя смута в США содержит существенные риски для мировой стабильности, остальной мир, похрустывая попкорном, не без злорадства наблюдает за приступом дурной болезни Пиндостана», – написал Медведев.

    Ранее вице-губернатор Техаса Дэн Патрик предупредил президента США Джо Байдена и его администрацию о возможном столкновении с техасскими силовиками, которые «делают свою работу», и призвал Вашингтон «уйти с дороги».

    До этого федеральные власти в США вступили в конфликт с властями Техаса: техасская нацгвардия вытеснила федеральных пограничников в Игл-Пассе и установила свой контроль над границей.

    Администрация США подала в Верховный суд на техасские власти из-за блокировки нацгвардией штата доступа к границе федеральным службам.

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    26 января 2024, 12:58 • Новости дня
    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела

    Политолог Межуев: Противоречия Юга и Вашингтона сможет решить только Верховный суд США

    Американист: Противоречия Байдена с южными штатами накалились до предела
    @ Eric Gay/AP/ТАСС

    Tекст: Евгений Поздняков

    Жителям республиканских штатов, в частности Техаса, непонятно, почему колоссальные суммы тратятся на Украину, а не на защиту южных границ. Проблему обостряет и идеологический раскол, усилившийся в стране с приходом к власти Джо Байдена. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал американист Борис Межуев. Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны.

    «Ситуация предельно опасная. Уже 25 республиканских штатов во главе с Техасом пытаются отстоять свои права на самостоятельную защиту границы. Противоречия между южными регионами и администрацией Джо Байдена накалились до предела. Разрешить конфликт сможет только формально нейтральная инстанция – Верховный суд США», – сказал Борис Межуев, политолог, кандидат философских наук, доцент философского факультета МГУ.

    «Скорее всего, ему придется занять сторону взбунтовавшихся штатов. В противном случае ситуация может лишь усугубиться, а последствия будут совершенно непредсказуемыми. Миграционная проблема всегда крайне остро воспринималась американцами из республиканских регионов, а при Байдене этот вопрос значительно обострился», – отмечает эксперт.

    «Жителям того же Техаса непонятно, почему колоссальные суммы из бюджета уходят на внешнеполитические инициативы, например, на Украину. По их мнению, гораздо более мудрым решением стало бы укрепление границ, которое смогло бы решить проблему наркотрафика и потока нелегальных мигрантов», – подчеркивает собеседник.

    «Однако сводить все лишь к этому было бы неправильно. США до сих пор переживают идеологический разлом, сформировавшийся после Гражданской войны. Долгое время южные штаты ощущали давление со стороны Севера. Однако при Трампе они наконец-то получили «кислород» и стали определяющей силой в стране», – акцентирует он.

    «Между тем вскоре либеральные элиты Штатов начали публично втаптывать в грязь их избранника. Фактически оказались задеты сами идеалы и представления граждан республиканских регионов. Все это и породило текущий кризис, разрешение которого потребует немало усилий со стороны правительства США», – резюмирует Межуев.

    Ранее губернаторы-республиканцы 25 штатов Америки обвинили Белый дом и Джо Байдена в нежелании защищать южную границу страны. Главы регионов считают, что действующий президент и его администрация сделали страну «полностью уязвимой для беспрецедентного потока нелегальных мигрантов».

    В их официальном заявлении, размещенном на сайте Ассоциации республиканских губернаторов, говорится, что вместо соблюдения закона и защиты границы, Белый дом принял решение о подаче иска на Техас за действия по обеспечению безопасности собственных граждан. Указывается, что в настоящий момент регион переживает исторический максимум по показателям нелегальной миграции и обороту смертоносных наркотиков.

    Губернаторы поддержали власти Техаса, которые планируют самостоятельно встать на защиту контролируемого ими участка границы с Мексикой от наплыва иностранных граждан. Напомним, сложившаяся ситуация обострилась после того, как власти южного штата закрыли агентам федеральной пограничной службы доступ к городу Игл-Пасс.

    Как сообщает издание CBS, данный населенный пункт располагается непосредственно на границе с Мексикой. Представители национальной гвардии Техаса «захватили контроль» над парком Шелби и начали самостоятельные действия по удержанию мигрантов. До этого власти штата не позволили катерам федерального пограничного патруля нести службу в указанном районе.

    Споры между Техасом и властями США вокруг миграционной проблемы нарастают с декабря прошлого года. Тогда губернатор штата Грег Эббот подписал закон SB4, согласно которому правоохранительным органам региона дается право останавливать, арестовывать и заключать в тюрьму незаконно прибывших иностранцев в обход федерального руководства, пишет в другом своем материале издание.

    Белый дом упрекает власти региона и в других случаях значительного превышения полномочий. Ранее газета ВЗГЛЯД подробно изучала историю тяжелых отношений Техаса и Вашингтона.

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    26 января 2024, 08:29 • Новости дня
    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии

    Спецпредставитель президента по Сирии Лаврентьев: После вывода войск США из Ирака последует вывод войск из Сирии

    В России спрогнозировали вывод войск США из Сирии
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    После вывода американских военных из Ирака последует вывод военных США из Сирии в связи с логистическими издержками и невозможностью использовать иракскую территорию, заявил спецпредставитель президента по Сирии Александр Лаврентьев.

    По его словам, США не смогут поддерживать логистику и содержать воинский контингент в Сирии без возможности использовать иракскую территорию, передает РИА «Новости».

    Ранее в пятницу Лаврентьев сообщил, что Россия уже получила уведомление Ирака о готовности США вывести из этой страны свой военный контингент, вопрос заключается в том, сколько времени это займет и какая будет процедура.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем вывод американских войск из Ирака обернется для всего региона.

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    26 января 2024, 09:14 • Новости дня
    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО» при расширении

    Ельцин заявлял Клинтону, что Россия «должна первой вступить в НАТО»
    @ Чумичев Александр, Чумичев Александр/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Бывший президент России Борис Ельцин на встрече с американским лидером Биллом Клинтоном в Ново-Огарево 14 января 1994 года заявил, что Россия в случае расширения Североатлантического альянса должна присоединиться к НАТО первой, и примеру Москвы затем последуют страны Центральной и Восточной Европы.

    Детали этого разговора приводятся в стенограмме, рассекреченной Архивом национальной безопасности США.

    Ельцин, согласно опубликованному документу, предлагал создать «своего рода картель», в который бы входили Россия, США и европейские страны. Это, по задумке экс-президента России, должно было способствовать укреплению международной безопасности, передает РИА «Новости».

    В стенограмме говорится, что ответ Клинтона был «очень сдержанным». Тогдашний президент США говорил о «величии России, но не упоминал идею создания предложенного Ельциным объединения стран или членства государства в НАТО».

    Также Клинтон заявлял, что для России и США откроются уникальные возможности, если государства будут придерживаться намеченного курса.

    «Мы могли бы гарантировать Европе столетие мира или даже больше», – сказал тогда Клинтон.

    Расширение НАТО в итоге произошло в 1999 году, когда к блоку присоединились Польша, Чехия и Венгрия.

    В феврале прошлого года были рассекречены документы, согласно которым Клинтон на переговорах с Ельциным обещал работать над тесным сотрудничеством, пока в Вашингтоне называли постсоветское пространство опасным политическим беспорядком.

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    26 января 2024, 16:16 • Новости дня
    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу

    Политолог Рар: США не могут допустить появления новых несогласных с поддержкой Украины

    Рар назвал рычаги давления США на Венгрию по украинском вопросу
    @ freepik.com

    Tекст: Евгений Поздняков

    Венгрия является одним из немногих европейских государств, занимающих альтернативную позицию по финансированию Украины. США хотят добиться единства Евросоюза по данному вопросу, поэтому и пытаются сдерживать Будапешт. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Александр Рар. Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию.

    «США обладают мощнейшими рычагами воздействия на своих европейских союзников. В первую очередь речь идет о финансовых ограничениях, в частности, об отключении дружественных финансовых организаций из американской банковской системы. Штаты фактически контролируют экономическую машину ЕС», – сказал германский политолог Александр Рар.

    «До сих пор Вашингтон благосклонно относился к деятельности премьер-министра Венгрии Виктора Орбана. Если раньше Венгрия участвовала в антироссийских санкциях, то в последнее время венгры стали даже блокировать отдельные пакеты рестрикций. Эта страна также достаточно критически смотрит на вопросы поддержки Украины. Против этого США и ополчились», – отмечает эксперт.

    «В самих Штатах помощь ВСУ блокируется Конгрессом. С точки зрения администрации Байдена, именно европейцы должны перенять финансовую ответственность за Украину. Белому дому очень не нравится тот факт, что Венгрия решила оппонировать данному развитию событий. Однако, несмотря на критику сложившейся ситуации, в конечном итоге Будапешт всегда соглашается с мнением Брюсселя», – подчеркивает собеседник.

    «Правительство Орбана попросту подкупают, постепенно переводя им ранее замороженные ЕС деньги. Тем не менее в США реально опасаются, если Венгрия и дальше будет успешно блокировать пакеты помощи Украине, то в Евросоюзе могут появиться и другие государства, способные выражать альтернативный взгляд на проблему. Такого раскола Белому дому допустить нельзя», – резюмирует Рар.

    Ранее в США заявили об имеющихся рычагах давления на Венгрию. Об этом в интервью изданию Financial Times рассказал американский посол в Будапеште Дэвид Прессман. По его словам, Штаты рассматривают эту европейскую страну в качестве союзника, однако для Белого дома удивителен тот факт, что местное правительство отказывается учитывать интересы нацбезопасности Америки.

    Дипломат раскритиковал венгерского премьер-министра за открытую поддержку Дональда Трампа в период избирательной кампании в США. По его мнению, Виктору Орбану также не следуют симпатизировать призывам отставки Джо Байдена.

    Интересно, что параллельно с этими событиями в Словакии прошли антиправительственные протесты. На акции в Братиславе вышли около 27 тыс. человек. Кроме того, оппозиционными силами были анонсированы митинги схожей направленности еще в 14 городах страны.

    На одной из демонстрацию пришел и глава партии  Progresivne Slovensko, вице-спикер парламента Михал Шимечка. Во время своего обращения к собравшимся он подчеркнул, что премьер-министр государства Роберт Фицо явно недооценил «готовность народа защищать справедливость». Толпа поддержала его криками «Мы не будем молчать» и «Остановим его».

    В декабре появились сообщения о том, что политические союзники главы правительства Венгрии намерены провести переговоры с конгрессменами-республиканцами в США по вопросу прекращения американской помощи Украине.

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    26 января 2024, 08:49 • Новости дня
    Улучшенную систему лазерного наведения управляемых ракет разработали в России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Раменский приборостроительный завод запатентовал устройство прямого лазерного командного наведения управляемых ракет. Макетные испытания показали, что изобретение позволит увеличить дальность применения и улучшить еще ряд характеристик, следует из описания к патенту.

    Как говорится в документе, полезная модель относится оптическим системам приборов наведения управляемых ракет на цель по лазерному лучу, ее испытания показали повышение энергетической эффективности, увеличения дальности применения, уменьшения массы аппаратуры оптико-электронной прицельной систем и повышения надежности работы, передает ТАСС.

    Согласно описанию, от уже существующих аналогов изобретение отличается тем, что вместо непрерывного лазера до цели вводится лазерная система командного наведения, которая состоит из блока формирования последовательности импульсов излучения, маломощного импульсно-периодического излучателя и высокоскоростной системы наведения излучения. Также вводится система обработки изображения и формирования углов рассогласования направлений на управляемую ракету и на цель.

    В патенте указано также, что направление на цель и на управляемую ракету измеряются в одном кадре изображения, поэтому колебания линии визирования не влияют на точность наведения. Как пишут разработчики, их изобретение позволяет одновременно наводить две ракеты одного типа или разных за счет быстрого переключения высокоскоростной системы наведения.

    Ранее в России разработали улучшенный кассетный боеприпас для установки минных полей.

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    27 января 2024, 01:08 • Новости дня
    Путин: Элита должна быть из защитников Родины, а не из «обнажающих гениталии»

    Путин: Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии»

    Tекст: Денис Тельманов

    Элита страны должна формироваться из тех, кто защищает Родину, а не из «чудиков, обнажающих гениталии», заявил президент РФ Владимир Путин по итогам своей встречи со студентами – участниками СВО.

    «Я сегодня встречался со студентами, которые прерывали обучение. Многие из них пошли в зону боевых действий. Вот именно из этих людей мы должны в будущем формировать элиту страны. Не из тех, вы уж извините, которые там гениталии обнажают или заднее место показывают», – приводит слова Путина ТАСС.

    При этом президент заметил, что «такие тоже нужны чудики, тоже пускай будут».

    «Но настоящую элиту страны, в руки которой можно передать Россию, нужно сформировать из этих людей. А значит, их нужно поддерживать, помогать им нужно», – подчеркнул российский президент.

    Напомним, ряд звезд российского шоу-бизнеса, включая Филиппа Киркорова, Лолиту Милявскую, Ксению Собчак, Диму Билана, попали в скандал, связанный с участием в вечеринке, организованной Настей Ивлеевой в клубе «Мутабор». Собравшаяся тусовка получила название «голая вечеринка», так как гости должны были быть в полуобнаженном виде. Широко разошедшиеся в соцсетях фото этой вечеринки вызвали волну возмущения общественности. В результате звездных участников вечеринки убрали из шоу на федеральном ТВ.

    Напомним, Путин в пятницу посетил Санкт-Петербургский государственный морской технический университет, где встретился со студентами – участниками СВО. Среди участников встречи были те, кто взяв академический отпуск отправились служить в зону спецоперации.

    Ранее президент на встрече с главами муниципальных образований субъектов России подчеркивал важность привлечения к работе в органах власти «ребят, которые возвращаются из зоны специальной военной операции», поскольку у них правильно выстроены ценности и жизненные приоритеты.


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    26 января 2024, 23:45 • Новости дня
    Вскрылись планы Пентагона разместить в Британии ядерное оружие

    Стали известны планы Пентагона разместить ядерное оружие в Британии

    Tекст: Денис Тельманов

    Пентагон собирается впервые за 15 лет разместить свое ядерное оружие на военной базе Лейкенхит в английском графстве Саффолк, значится в документах Минобороны США, которые попали в распоряжение журналистов.

    В документах Минобороны США, размещенных на сайте государственных закупок, говорится о необходимости приобрести дополнительные средства баллистической защиты и гидравлические рампы в рамках подготовки к «предстоящей ядерной миссии» в Великобритании, передает ТАСС, со сылкой на газету The Daily Telegraph.

    Также газета сообщала, что зимой США перебросят на базу Лейкенхит две эскадрильи истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35А. По сведениям источников издания, речь идет о 54 самолетах, способных нести тактическое ядерное оружие.

    Ранее сообщалось, что в Пентагоне подтвердили начало переговоров об изменении военного присутствия в Ираке.

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    26 января 2024, 09:09 • Новости дня
    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий»

    В России создали летающий быстрее всех дронов на СВО дрон-конвертоплан «Ловкий»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В России создали дрон-конвертоплан «Ловкий», способный летать в 2,5 раза быстрее и дольше всех находящихся сегодня в зоне СВО коптеров, сообщили в компании-разработчике данного БПЛА «Хардберри-РусФактор».

    Как сказал гендиректор компании Алексей Герман, БПЛА «Ловкий» сделан по принципу конвертоплана и способен развивать скорость до 160, а если надо, то и до 200 км в час, он взлетает как обычный квадрокоптер, потом самостоятельно разгоняясь в воздухе летит по законам аэродинамики как самолет, передает РИА «Новости».

    Как рассказал заместитель гендиректора компании Дмитрий Евсеев, «Ловкий» летит «на крыльях» и расходует на 70 % меньше энергии, чем другой квадрокоптер, из-за чего может находиться в воздухе в 2,5 раза дольше.

    Дальность полета и передачи данных дрона – до 50 км, высота полета – до 5 км, продолжительность – 1,5 часа. Для запуска беспилотника катапульта не требуется, благодаря чему его может обслуживать один оператор. Экспериментальный образец «Ловкого» передали бойцам на фронт, по итогам эксплуатации его серьезно доработали.

    По его словам, изделие уже получило патент на промышленный образец, а также патент на программное обеспечение БПЛА, разработанное сотрудниками «РусФактора». Сейчас компания работает над привлечением инвесторов в проект для наладки серийного производства.

    Ранее инженеры российского конструкторского бюро (КБ) «МиС» представили БПЛА, оснащенный системой возврата в точку старта при полной потери связи с оператором в условиях работы комплексов РЭБ.

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    26 января 2024, 14:25 • Новости дня
    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз

    Минобороны: Поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в пять раз в 2023 году

    Поставки приоритетных образцов вооружений в российские войска выросли в пять раз
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    В результате перераспределения структуры гособоронзаказа (ГОЗ) поставки приоритетных образцов вооружений в войска выросли в 2023 году в пять раз в сравнении с показателями 2022 года, сообщил замглавы Минобороны Алексей Криворучко.

    Выступая с докладом на Едином дне приемки военной продукции, замминистра обороны сообщил также, что с начала СВО в России реализуются беспрецедентные меры по обеспечению потребностей вооруженных сил страны, передает ТАСС.

    Также сообщалось, что выполнение организациями российского оборонно-промышленного комплекса (ОПК) обязательств по поставке в войска новой техники в прошлом году составило 98,8% от плановых показателей.

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    27 января 2024, 01:25 • Новости дня
    Украина подтвердила план по обмену погибших в сбитом Ил-76 пленных

    Украинский координационный штаб подтвердил, что погибших в сбитом Ил-76 пленных бойцов ВСУ собирались обменять

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинский координационный штаб по обращению с военнопленными подтвердил, что погибших в сбитом под Белгородом Ил-76 пленных бойцов ВСУ планировалось обменять на российских военнослужащих

    «Координационный штаб со своей стороны подтверждает, что 65 украинских защитников из этого списка действительно планировалось вернуть в Украину в рамках запланированного обмена 24 января», – приводит сообщение штаба РЕН ТВ.

    Украинское ведомство заявило, что родственникам военнопленных расскажут о их судьбе сразу же после того, как уполномоченные органы «получат четкую и достоверную информацию по этому поводу».

    Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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    26 января 2024, 11:15 • Новости дня
    «Калашников» впервые представит в Саудовской Аравии глубокую модернизацию БЛА Supercam

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Концерн «Калашников» на выставке World Defence Show 2024 в Саудовской Аравии впервые представит беспилотный комплекс СКАТ 350 М, который является результатом глубокой модернизации Supercam 350, сообщили в пресс-службе концерна.

    Согласно сообщению пресс-службы, «Калашников» впервые представит на 2-й Всемирной оборонной выставке World Defence Show (WDS)-2024 в Эр-Рияде комплекс с БЛА (SKAT) СКАТ 350 М, предназначенный для воздушного наблюдения, поиска объектов в оптическом и ИК диапазонах и является результатом глубокой модернизации хорошо зарекомендовавшего себя БЛА Supercam 350, передает ТАСС.

    Как отметили в пресс-службе, специалисты концерна существенно улучшили аэродинамические свойства дрона и модернизировали комплекс средств наземного управления с учетом практического опыта эксплуатации аппарата.

    Согласно данным пресс-службы, были автоматизированы многие функции комплекса, внедрены автоматический режим работы ПВД и новый контроллер аккумуляторной батареи, повышающий ее эксплуатационные характеристики повышены механическая прочность и надежность в эксплуатации крыла и управляющих элементов.

    Ранее президент концерна Алан Лушников заявил, что концерн «Калашников» организовал дивизион беспилотных летательных аппаратов (БЛА) в целях кратно расширить производство дронов.

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    26 января 2024, 14:33 • Новости дня
    НПОмаш: БРК «Бастион» успешно применяется в ходе СВО

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Береговой ракетный комплекс (БРК) «Бастион» со сверхзвуковой ракетой «Оникс» разработки и производства НПО машиностроения применяется в ходе спецоперации на Украине по наземным целям, оценки применения положительные, сообщил гендиректор предприятия Александр Леонов.

    Как сказал гендиректор входящего в корпорацию «Тактическое ракетное вооружение» предприятия в кулуарах 22-й секции Академических чтений по космонавтике в ответ на просьбу дать оценку применению БРК «Бастион» по наземным целям в ходе СВО, то, что говорит Минобороны, в СМИ отражается, «Бастион» применяется, оценки положительные».

    Он рассказал также, что гиперзвуковые ракеты «Циркон» нужно какое-то время поэксплуатировать перед их принятием на вооружение.

    По его словам, приказа министра обороны о принятии на вооружение сегодня нет, это «небыстрая процедура», которая «предусматривает определенную эксплуатацию» изделия. Леонов уклонился от ответа на вопрос, является ли дальность полета 900 км предельной для гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон».

    Ранее фрегат «Адмирал Головко» с гиперзвуковыми «Цирконами» завершил госиспытания.

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    26 января 2024, 12:27 • Новости дня
    В Киеве сообщили о «гарантиях» от США по замороженным активам России

    Премьер Украины Шмыгаль: Киев получил от США гарантии поддержки по изъятию активов России

    Tекст: Ольга Никитина

    Киев получил от Соединенных Штатов «все гарантии относительно долгосрочной поддержки» Украины, в том числе по вопросу конфискации замороженных российских активов, которые будут направлены на финансирование восстановления Украины, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.

    Шмыгаль в интервью Politico также ответил на вопрос о возможном приходе к власти в США Дональда Трампа. Украинский премьер сообщил, что Киев «активно работает» с администрацией президента Джо Байдена и Конгрессом над предоставлением помощи на 2024 год, и призвал посмотреть на то, как ситуация будет развиваться через год. Шмыгаль высказал мнение, что любой американский президент «поддержит борьбу Украины за общие ценности», передает ТАСС.

    Кроме того, премьер Украины назвал «критически важными» средства в размере 50 млрд евро, которые Евросоюз намеревался выделить Киеву. Перечисление этой суммы было заблокировано по решению Венгрии.

    Ранее комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины.

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    27 января 2024, 02:17 • Новости дня
    Посол Антонов возмутился реакцией властей США на крушение российского Ил-76

    Посол России в США Анатолий Антонов обратил внимание, что власти США не осудили теракт Киева в отношении сбитого Ил-76

    Tекст: Денис Тельманов

    Позиция властей США, которые до сих пор не осудили теракт Украины в отношении российского Ил-76 с украинскими военнопленными, создает у Киева ощущение полной безнаказанности, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

    По его словам, в России два дня ждали, что администрация США осудит варварский теракт киевского режима.

    «Этого так и не произошло даже после созванного по настоянию России заседания Совета Безопасности ООН», – приводит ТАСС слова Антонова.

    По его словам, американские чиновники избрали «страусиную» тактику и «стараются не замечать варварские действия укронацистов».

    «По сути, подобные «вихляния» в информационном поле создают у украинских марионеток ощущение поддержки и полной безнаказанности», – отметил российский посол в США.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что изъятые с места крушения сбитого Ил-76 средства поражения говорят о том, что по воздушному судну стреляли с помощью французской или американской системы ПВО.

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