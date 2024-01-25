Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.18 комментариев
Российской компании разрешили купить бывшие активы Рината Ахметова
Путин разрешил российской компании купить бывшие активы украинского миллиардера Ахметова
Российская компания «Лучшее решение» получила разрешение на приобретение бывших угольных активов украинского миллиардера Рината Ахметова – предприятий «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская».
Сделку одобрил президент России Владимир Путин, глава государства подписал соответствующее распоряжение, передает «Коммерсант».
Украинская ДТЭК Ахметова приобрела предприятия «Донской антрацит» и «Шахтоуправление «Обуховская» в 2012 году. В мае 2022 года стало известно, что эти компании отошли Сбербанку в счет погашения долгов. Впоследствии компании были проданы кипрской Valleyton Investments.
В июне 2023 года руководство «Шахтоуправлением «Обуховская» и «Донским антрацитом» перешло к управляющей компании «Инвест капитал», зарегистрированной в Москве в 2021 году. Гендиректором и единственным владельцем компании значится Елена Карасева.
АО «Лучшее решение» зарегистрировано в Москве 1 ноября 2022 года, ее гендиректором является Максим Алимов. Уставной капитал компании составляет 4 млн рублей.
Ранее сообщалось, что на Украине число долларовых миллиардеров сократилось за год с девяти до двух, ими остались только Ринат Ахметов и Виктор Пинчук.