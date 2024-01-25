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    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
    Мнения
    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Мы их не предали – значит, не предали себя

    Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Может ли развалиться Евросоюз

    Европейские политики, претендующие на власть в будущем, задумываются о том, как они будут строить отношения с США, Китаем или Россией на фоне стремительно меняющегося мирового порядка.

    4 комментария
    Андрей Медведев Андрей Медведев Оставьте бесовщину бандеровцам

    Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.

    18 комментариев
    25 января 2024, 14:28 • Новости дня

    Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака

    Спецпредставитель президента России Лаврентьев: США могут начать вывод воинского контингента из Ирака

    Tекст: Ольга Иванова

    У России появилась информация о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.

    Он подчеркнул, что, согласно российским данным, Вашингтон согласился с требованием Ирака и начал вывод американского воинского контингента. При этом Лаврентьев отметил, что тяжело судить, насколько это реально. Кроме того, по его словам, процесс может занять достаточно продолжительное время, передает ТАСС.

    Спецпредставитель президента России напомнил, что единственной страной, из которой американцы вышли очень быстро, был Афганистан.

    Ранее СМИ сообщили, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.

    На прошлой неделе в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани заявили о запуске работы двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории.

    23 января 2024, 20:04 • Новости дня
    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины

    Экс-сотрудник Пентагона Брайен: Столицу Украины могут перенести во Львов

    Экс-сотрудник Пентагона назвал будущую столицу Украины
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская столица может быть перенесена во Львов после поражения украинской армии, предположил бывший сотрудник Пентагона и старший научный сотрудник Центра политики безопасности и Йорктаунского института Стивен Брайен.

    Новая политика США в отношении украинского режима призвана справиться с новой реальностью, в которой Киев проиграет в конфликте с Россией, и, возможно, придется эвакуировать столицу Украины, заявил Брайен в статье для Asia Times, передает ТАСС.

    Вероятно, ее перенесут во Львов, указал экс-сотрудник Пентагона. Он также отметил, что в украинской столице ходят слухи о том, что президент страны Владимир Зеленский намерен уволить главу ВСУ Валерия Залужного, которого должен заменить Буданов. По мнению Брайена, Зеленский и Залужный уже некоторое время не ладят друг с другом. Формальным поводом для увольнения станет ситуация вокруг Авдеевки.

    У ВСУ нет возможности остановить российскую армию, это понимают в ЕС и в США, потому Европа «в панике», а Вашингтон пытается выстроить новую политику в отношении украинского кризиса, полагает эксперт.

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    23 января 2024, 21:59 • Новости дня
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    Пентагон обозначил сроки передачи Киеву первых F-16
    @ REUTERS

    Tекст: Кристина Цыцура

    Запад рассчитывает передать Украине первые истребители-бомбардировщики F-16 и технику для их обслуживания уже в 2024 году, сообщила помощник министра обороны США по делам международной безопасности Селест Уолландер.

    Помощь будет включать в себя, в том числе, обучение летчиков, подготовку техников, инфраструктуры, передачу платформ, запасных частей и боеприпасов, передает ТАСС.

    Ранее издание Berlingske писало, что Дания решила поставить Украине истребители F-16 на полгода позже, чем планировала.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    23 января 2024, 20:21 • Новости дня
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    Лавров: Россия не собирается «бежать к Дядюшке Сэму просить прощения»
    @ МИД РФ/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская сторона не портила отношений с американской, потому она не станет бежать «в Вашингтон к Дядюшке Сэму просить прощения», заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Россия не портила отношения с Соединенными Штатами, сказал Лавров в ответ на вопрос CBS, передает ТАСС. По его словам, российская сторона не собирается проявлять инициативу и «бежать в Вашингтон, к Дядюшке Сэму, просить прощения и говорить, что мол, мы плохо себя вели».

    Глава российского МИД находится в Нью-Йорке для участия в дебатах СБ ООН по Ближнему Востоку и заседании по Украине. Ожидается также ряд двусторонних встреч. При этом контактов Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена не запланировано.

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    24 января 2024, 13:29 • Новости дня
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    Володин: Украинцы расстреляли американскими, немецкими ракетами самолет гуманитарной миссии
    @ кадр из видео

    Tекст: Ольга Никитина

    Госдума подготовит обращение к Конгрессу США и Бундестагу Германии с тем, чтобы разобраться в том, какими ракетами сбили самолет Ил-76 в Белгородской области, такое поручение дал спикер Госдумы Вячеслав Володин.

    Володин в ходе пленарного заседания палаты обратился к главе комитета Думы по обороне Андрею Картаполову, предложив подготовить соответствующее обращение, чтобы депутаты в США и Германии «наконец-то прозрели, кого они финансируют и кому помогают», передает РИА «Новости».

    Спикер нижней палаты российского парламента подчеркнул, что поддержку Запад оказывает нацистскому режиму в Киеве, и Германия и США должны осознать свою ответственность, «а депутаты парламентов должны объявить им импичмент».

    «Своих солдат расстреляли в воздухе. <…> Пилотов наших военно-транспортного самолета, которые осуществляли гуманитарную миссию, расстреляли беззащитных. Ракетами американскими, немецкими», – заключил Володин.

    В Минобороны России сообщили ранее, что в среду в Белгородской области рухнул самолет Ил-76, на борту воздушного судна находились украинские военнопленные.

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    25 января 2024, 08:40 • Новости дня
    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Глава Службы внешней разведки России Нарышкин предупредил о провокациях Запада из-за неудач на Украине

    Российская разведка предупредила о провокациях Запада из-за неудач на Украине
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Риск новых провокаций против России из-за неудач Запада на Украине довольно высок, однако от них не будет долгого эффекта, заявил глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

    По его словам, в ситуации, когда Запад терпит поражение на Украине, высока вероятность новых провокаций, однако их действие и продолжительность будут кратковременными, передает РИА «Новости».

    Нарышкин также подчеркнул, что в современном мире тайная информация и ложь быстро становятся обнародованными.

    При этом Нарышкин пояснил, что считает высокой возможность провокации по той причине, что США, Британия и их союзники уже продемонстрировали, что готовы пойти на самые гнусные провокации ради изменения ситуации в свою пользу.

    В пример глава СВР привел сбитый ВСУ малайзийский «Боинг», «омерзительную провокацию» в Буче, а также ракетный удар по железнодорожному вокзалу в Краматорске.

    «Я уже не говорю о постоянной поддержке и провоцировании Западом ВСУ, артиллерийских обстрелах Запорожской атомной электростанции», – подчеркнул Нарышкин.

    Ранее глава российской разведки объяснил, что заявления Запада про якобы планы российского нападения на НАТО являются информационной войной для оправдания нынешней гибридной агрессии западных стран против России.

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    23 января 2024, 08:59 • Новости дня
    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе

    Глава МИД Лавров: Ситуация на Украине не была бы иной при Трампе

    Лавров заявил, что ситуация на Украине не стала бы другой при Трампе
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Сергей Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятным другой исход по ситуации вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа, так как разрушение основ российско-американских отношений началось при Джордже Буше-младшем.

    По его словам, инициатива по разрушению российско-американских отношений, включая все договоры по стратегической стабильности, паритету, взаимному доверию и транспарентности, начал разрушать президент Джордж Буш-младший, когда заявил президенту России Владимиру Путину о выходе из Договора об ограничении систем противоракетной обороны, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что действующая администрация США не заинтересована в каком-либо политическом диалоге с Россией.

    По мнению министра, иногда в качестве исключений возникают контакты по теме обменов, функционирования посольств стран в Вашингтоне и Москве, а также миссии российских дипломатов в Нью-Йорке, однако не ведется диалог на политические вопросы.

    Напомним, Лавров прибыл в Нью-Йорк, где принимает участие в заседаниях Совбеза ООН по Ближнему Востоку и Украине.

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    22 января 2024, 21:57 • Новости дня
    В Госдепе назвали число убитых американцев в конфликте на Ближнем Востоке

    В Госдепе сообщили о 23 убитых американцах с начала конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Кристина Цыцура

    Не менее 23 граждан США были убиты в ходе конфликта на Ближнем Востоке с 7 октября 2023 года, сообщил на брифинге заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

    Он уточнил, что среди них 21 военнослужащий израильской армии (с двойным гражданством), один израильский полицейский и 17-летний палестинский юноша, который был убит в минувшие выходные, передает ТАСС.

    Пател также отметил, что США заинтересованы в расследовании гибели 17-летнего гражданина США, чтобы привлечь виновных к ответственности.

    Ранее ЦАХАЛ ликвидировал в Газе высокопоставленного деятеля «Исламского джихада». Напомним, ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября прошлого года после атаки ХАМАС на израильскую территорию. 

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    23 января 2024, 04:54 • Новости дня
    Лидер демократов в Сенате США заявил об отсутствии договоренностей по Киеву

    Лидер демократов в Сенате США заявила, что пока не удается договориться с республиканцами о помощи Киеву

    Tекст: Денис Тельманов

    Демократы и республиканцы в Сенате Конгресса США до сих пор не смогли достичь договоренностей по выделению помощи Украине, заявил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.

    «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – приводит ТАСС слова Шумера.

    Отмечается, что администрация США четыре месяца назад направила запрос на дополнительные бюджетные ассигнования в 2024 финансовом году, начавшемся в США 1 октября. 106 млрд долларов планируется направить Израилю и Украине, а также на противодействие России и Китаю в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    Ранее глава МИД Сергей Лавров на заседании СБ ООН в Нью-Йорке заявил, что киевский режим проводит перепродажу части попавшего к нему западного вооружения через черный рынок.

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    22 января 2024, 19:59 • Новости дня
    Лавров назвал выдумками Запада обвинения России в планах атаковать другие страны

    Tекст: Кристина Цыцура

    Обвинения западных стран в якобы планах России атаковать другие государства являются выдумками, чтобы «выбить деньги» на помощь Киеву, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

    Речь шла о заявлении США о том, что Россия якобы может напасть на Прибалтику, Польшу и Финляндию, указал Лавров, передает ТАСС.

    «Лукавый тезис [Запада], сводящийся к тому, что если Россия прекратит воевать, война закончится, а если воевать прекратит Украина – закончится Украина», – указал министр.

    Ранее Лавров на заседании Совбеза ООН заявил, что США признали перепродажу западного оружия Украиной.

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    24 января 2024, 20:06 • Новости дня
    Сенатский комитет в США поддержал передачу российских активов Украине

    Сенатский комитет в США поддержал законопроект о передаче российских активов Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Комитет по международным отношениям Сената США поддержал законопроект о передаче замороженных российских активов на нужды Украины, сообщает агентство Bloomberg.

    В результате голосования 20 членов профильного комитета проголосовали в поддержку предложения, против проголосовал лишь один – сенатор Рэнд Пол. Теперь законопроект подлежит одобрению со стороны полного состава Сената, передает ТАСС.

    Reuters ранее сообщало, что Евросоюз (ЕС) с большой вероятностью откажется от намерений конфисковать замороженные активы Банка России, несмотря на планы стран G7 обсудить законность их изъятия в феврале.

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    23 января 2024, 13:19 • Новости дня
    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в соцсети X

    Песков посоветовал ЦРУ искать россиян во «ВКонтакте», а не в американской соцсети X

    Tекст: Ольга Никитина

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков с иронией прокомментировал появление очередного агитационного ролика ЦРУ, нацеленного на вербовку россиян.

    Представитель Кремля попросил передать Центральному разведуправлению США, что социальная сеть «ВКонтакте» у россиян куда популярнее, чем американская соцсеть X (бывший Twitter, который в России заблокирован). Аудитория VK гораздо больше, отметил Песков.

    Также он отметил, что ЦРУ публикует такие ролики ежегодно, передает ТАСС.

    Песков указал, что использование разведками стран соцсетей и СМИ для вербовки граждан является распространенной практикой.

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    24 января 2024, 21:57 • Новости дня
    Лавров: Россия сомневается, что Киев будет готов к урегулированию конфликта

    Лавров заявил о сомнениях России в том, что Киев будет готов к какому-либо урегулированию конфликта

    Tекст: Ольга Иванова

    Россия сомневается, что украинские власти будут готовы пойти на какое-либо урегулирование, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам участия в мероприятиях Совбеза ООН.

    Лаврову был задан вопрос о том, верит ли он заявлению экс-президента США Дональда Трампа о том, что тот в случае возвращения в Белый дом остановит конфликт на Украине за несколько дней, передает ТАСС.

    Министр ответил, что не может верить во что-то, что не материализовано. «Я сомневаюсь, что украинская сторона будет готова на какое-либо урегулирование», – добавил он.

    Лавров напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский в невежливой манере комментировал упомянутые высказывания Трампа.

    Ранее Лавров заявил на американском канале CBS, что не считает вероятной другую ситуацию вокруг Украины даже при избрании американским президентом Дональда Трампа.

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    24 января 2024, 03:45 • Новости дня
    Швеция обсудила с США планы вступления в НАТО и помощь Украине

    Представители Швеции и США обсудили вступление королевства в НАТО, нападения хуситов и помощь Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Советник по национальной безопасности Швеции Хенрик Ландерхольм прибыл в США, где провел встречу с помощником президента по национальной безопасности Джейком Салливаном.

    Дипломаты обсудили намеченное вступление Швеции в НАТО, а также двустороннее сотрудничество в военной сфере и поддержку Украины, передает ТАСС заявление Белого дома.

    Отмечается, что Салливан заявил о «решительной поддержке США скорейшего вступления Швеции в НАТО», а также приветствовал недавнее подписание США и Швецией соглашения по сотрудничеству в сфере обороны.

    Кроме того, Салливан и Ландерхольм подчеркнули приверженность дальнейшей поддержке Украины, подчеркнули в Белом доме.

    Еще одной темой для переговоров были продолжающиеся нападения йеменских хуситов на торговые суда и военные корабли, проходящие по Красному морю, говорится в сообщении.

    Помимо этого были затронуты темы наращивания гуманитарной помощи населению Газы, расширяющееся двустороннее сотрудничество Швеции и США в сфере новейших технологий, а также тесное партнерство в реагировании на ряд общих глобальных вызовов.

    Ранее сообщалось, что парламент Турции одобрил вступление Швеции в НАТО. За ратификацию протокола проголосовали 346 депутатов и 287, 55 высказались против.

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    23 января 2024, 12:38 • Новости дня
    США и Британия нанесли 18 авиаударов по Йемену

    Представитель хуситов Яхья Сариа заявил о 18 авиаударах по Йемену со стороны США и Британии

    Tекст: Александра Юдина

    Американская и британская армии в ночь на вторник нанесли 18 авиаударов по территории Йемена, заявил военный представитель мятежного движения хуситов «Ансар Аллах» Яхья Сариа.

    По его словам, йеменская столица город Сана подверглась в общей сложности 12 авиаударам, еще три удара были нанесены по провинции Ходейда, два – по провинции Таиз и один – по провинции Эль-Байда, передает ТАСС.

    Накануне хуситы нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США.

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