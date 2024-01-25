Правильно спрашивать не «зачем мы начали СВО», а «ради кого». Вот ради них. Саши, его жены и дочки Поли. Его родителей. И всех тех, кто летом 2014-го ушел умирать за идею. Мы их не предали. Значит, не предали себя.6 комментариев
Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака
Спецпредставитель президента России Лаврентьев: США могут начать вывод воинского контингента из Ирака
У России появилась информация о том, что США заявили о готовности начать вывод воинского контингента из Ирака, сообщил спецпредставитель президента России по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев по итогам 21-й международной встречи по Сирии в астанинском формате.
Он подчеркнул, что, согласно российским данным, Вашингтон согласился с требованием Ирака и начал вывод американского воинского контингента. При этом Лаврентьев отметил, что тяжело судить, насколько это реально. Кроме того, по его словам, процесс может занять достаточно продолжительное время, передает ТАСС.
Спецпредставитель президента России напомнил, что единственной страной, из которой американцы вышли очень быстро, был Афганистан.
Ранее СМИ сообщили, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.
На прошлой неделе в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани заявили о запуске работы двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории.