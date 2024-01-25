Стало известно о согласии США начать вывод войск из Ирака

Спецпредставитель президента России Лаврентьев: США могут начать вывод воинского контингента из Ирака

Tекст: Ольга Иванова

Он подчеркнул, что, согласно российским данным, Вашингтон согласился с требованием Ирака и начал вывод американского воинского контингента. При этом Лаврентьев отметил, что тяжело судить, насколько это реально. Кроме того, по его словам, процесс может занять достаточно продолжительное время, передает ТАСС.

Спецпредставитель президента России напомнил, что единственной страной, из которой американцы вышли очень быстро, был Афганистан.

Ранее СМИ сообщили, что США и Ирак в скором времени приступят к переговорам о выводе американских войск из ближневосточной страны.

На прошлой неделе в пресс-службе премьера Ирака Мухаммеда ас-Судани заявили о запуске работы двустороннего иракско-американского комитета, который должен установить сроки окончания пребывания международной коалиции под руководством США на иракской территории.