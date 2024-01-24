Помолитесь о погибших русских летчиках, русских солдатах и простите погибших сегодня врагов. Они уже отвечают не перед нами.5 комментариев
Взорвавшую соцсети рекламу шаурмы в Бобруйске обвинили в плагиате
Бобруйские маркетологи удивили пользователей соцсетей креативной рекламой шаурмы в кляре, видеоролик вызвал бурные обсуждения, некоторые заявили, что это лучшая реклама, которую они видели. Однако нашлись и те, кто обвинил рекламу в плагиате.
Многие комментаторы назвали ролик креативным, но часть заметила, что эта идея неоригинальная, а позаимствована из старого рекламного ролика чипсов Doritos, передает «Могилев онлайн».
Ранее американский бренд пива Bud Light подвергся критике из-за рекламы с трансгендерной женщиной.