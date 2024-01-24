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Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию
Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию
Супруга главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина Дарья сообщила, что вместе с детьми планирует переехать в Эстонию.
Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.
Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.
В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.