Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде в Эстонию

Жена Карпина сообщила о предстоящем переезде вместе с детьми в Эстонию

Tекст: Ольга Никитина

Она написала в соцсетях, что семья всегда жила в Эстонии, но временно переехала в Ростов в связи с работой мужа, передает RT.

Теперь, по ее словам, дочерям нужно готовиться к школе, и летом семья переедет насовсем.

В ноябре РФС продлил контракт с Карпиным до 2024 года. Он возглавляет национальную команду с 2021 года.