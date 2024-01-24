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Opel решил возродить марку Frontera
Opel анонсировал запуск электрокара под брендом Frontera
Производитель автомобилей Opel объявил о выпуске нового кроссовера на электротяге под известным брендом Frontera, об этом сообщили в пресс-службе компании.
Машина получит большое пространство в салоне, электрический силовой агрегат и обновленную эмблему, сообщили в Opel, передают «Известия». Других подробностей производитель не сообщил.
Также Opel намерен в 2024 году запустить электрическую версию кроссовера Grandland. Теперь каждый автомобиль в модельной линейке компании обзаведется модификацией с электромотором.
Opel Frontera производилась с 1991 по 2004 год.