Британская разведка указала на опасность развития ИИ

Британская разведка: Развитие ИИ приведет к росту кибератак в ближайшие два года

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как указано в документе, ИИ увеличит объем и усилит негативное воздействие кибератак в течение следующих двух лет, приведет к расширению возможностей по добыче сведений и повышению эффективности использования методов социальной инженерии, одновременно обеспечивая больший уровень скрытности, передает ТАСС.

Согласно документу, ИИ почти наверняка сделает кибератаки против Британии эффективными, при этом хакеры разных стран, имеющие поддержку на государственном уровне, смогут наиболее эффективно «использовать потенциал этой технологии» при проведении «сложных киберопераций.

Напомним, в сентябре Британия в координации с США ввела санкции против 11 россиян, посчитав их причастными к организации кибератак на британские больницы и критически важную инфраструктуру.