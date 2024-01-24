В Грузии потребовали изгнать из футбольной сборной капитана за участие в матче с россиянами

Грузинские болельщики потребовали изгнать из футбольной сборной капитана за участие в матче с российским клубом

Tекст: Дмитрий Александров ,

Тбилиси

Братиславский «Слован», за который выступают эти футболисты, уступил со счетом 1:2, при этом гол у словаков на счету Канкава.

«Россия отняла у нас территории и считает нас не страной, а хинкальной», «Россия – это исторически неусыпный враг Грузии, поэтому ее надо и в спорте изолировать», «Да вы скоро в турнирах СНГ будете выступать!», «Кашия вообще надо изгнать из сборной!», «Вот такие мы, грузины, продаем Родину, когда речь идет о деньгах», – оставляют комментарии к информации о матче поклонники футбола на сайте sportall.ge.

За матч с московским клубом от товарищеской встречи со «Слованом», намеченной на 4 февраля, отказалась пражская «Славия».

В «Словане» объяснили игру с москвичами тем, что спорт должен быть отделен от политики.

Примечательно, что в составе «Динамо» тоже выступает грузин – Лука Гагнидзе, который является членом сборной Грузии.

Ранее болельщики грузинского футбольного клуба высшей лиги «Телави» заявили, что намерены бойкотировать матчи этой команды после назначения главным тренером российского специалиста Олега Василенко.