Биотехнолог рассказала, какие болезни могут вызвать губки для мытья посуды

Биотехнолог Золотарева заявила, что поролоновая губка для мытья посуды является идеальной средой для размножения бактерий

Tекст: Александра Юдина

По ее словам, из-за пористой структуры в губке остаются остатки пищи, жиры, которые и позволяют размножаться бактериям с огромной скоростью – в губке, которая использовалась по назначению всего три дня, успевает развиться целое сообщество микроорганизмов, передает «Газета.Ru».

Эксперт пояснила, что речь идет об энтеробактериях, их также принято называть бактериями группы кишечной палочки, колиформных бактериях, стафилококках, дрожжах и плесени.

При этом наибольшую опасность, по мнению Золотаревой, представляют клебсиеллы – род условно-патогенных бактерий, относящихся к семейству энтеробактерий, которые являются возбудителями заболеваний дыхательных путей (риносклерома, бронхит, пневмония, абсцесс легких).

«Они могут быть причиной поражения слизистой оболочки век и мочеполовых органов, мозговой оболочки, суставов, вызвать перитонит, сепсис, острые кишечные инфекции у взрослых и детей, быть причиной гнойных послеоперационных осложнений. Клебсиеллы опасны не только тем, какие именно болезни они могут провоцировать, но и развитием у них резистентности – устойчивости к антибиотикам», – подчеркнула специалист.

В заключение Золотарева порекомендовала менять поролоновую губку каждую неделю, а также использовать отдельные губки для мытья посуды, овощей и фруктов, раковины, кухонных поверхностей.