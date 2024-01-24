В Хабаровске загорелась гостиница, ведется эвакуация

Tекст: Алексей Дегтярев

Пожарные подразделения прибыли на место и приступили к тушению огня в гостиничном комплексе на улице Выборгской, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.

Газодымозащитная служба разведывает задымленные помещения, из здания эвакуируются люди. Также ведется поиск очага пожара.

В тушении участвуют 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники.