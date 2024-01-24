Бельгия активно взялась за антироссийские заявления и действия. Именно она предложила изъять принадлежащие России 280 млрд евро. Но эта страна – весьма уязвима, и Россия в ответ могла бы доставить бельгийцам множество неприятностей, разгребание которых заставит и их самих, и Евросоюз в целом ослабить внимание к нам и Украине.2 комментария
В Хабаровске загорелась гостиница
В Хабаровске загорелась гостиница, ведется эвакуация
В Хабаровске произошло возгорание в здании гостиницы, сообщили в Главном управлении МЧС по краю.
Пожарные подразделения прибыли на место и приступили к тушению огня в гостиничном комплексе на улице Выборгской, сообщили в ведомстве, передает ТАСС.
Газодымозащитная служба разведывает задымленные помещения, из здания эвакуируются люди. Также ведется поиск очага пожара.
В тушении участвуют 32 сотрудника пожарной охраны и восемь единиц техники.