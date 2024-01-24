Дания выделила 13 млн долларов на укрепление кибербезопасности ВСУ

Политолог: Склоки Парижа и Берлина еще больше затруднят помощь Украине

Политолог Бордачев: Ссоры в ЕС могут еще больше сократить военные поставки Украине

Tекст: Илья Абрамов

«Ссора Франции и Германии обусловлена в первую очередь промедлением в оказании военной помощи Украине со стороны американцев. Европейцы как бы демонстрируют Вашингтону свою неспособность действовать сообща», – сказал Тимофей Бордачев, политолог, программный директор Международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Это своего рода сигнал – Штаты должны играть лидирующую роль в помощи офису Зеленского. Однако я не думаю, что к этой ссоре подключатся еще какие-то страны. Британцы идут своим путем и делают все согласно собственным планам. Больше ни у кого в Европе нет столько ресурсов для Украины. Например, та же Польша в основном передает американское вооружение», – подчеркивает собеседник.

«Вопрос поддержки Киева и так не очень устойчив, и эти склоки не добавляют ему стабильности. Уже сейчас помощь офису Зеленского снизились по сравнению с тем, что было в конце 2022 и начале 2023 года. Ссоры, в свою очередь, могут еще больше сократить поставки», – резюмировал Бордачев.

Франция резко отреагировала на упреки со стороны Германии в недостаточной помощи Украине. В статье Suddeutsche Zeitung говорится, что канцлер ФРГ Олаф Шольц относится к группе европейских лидеров, которые в последнее время призывают нарастить военные поставки вооруженным силам Украины. Он «читал нотации своим коллегам в ЕС в манере, которая была очень необычной для него лично и для правил вежливости, действующих в союзе».

Сообщается, что Шольц открыто требовал, чтобы страны ЕС следовали примеру Берлина, который принял решение об удвоении военной помощи Украине в этом году до 8 млрд евро. При этом его призыв был обращен к Италии, Испании и, «прежде всего», Франции.

Министр обороны Франции Себастьян Лекорню, как отмечает немецкое издание, «желчно» отреагировал на подобные упреки. Говоря об исследовании, проведенном Кильским институтом мировой экономики, согласно которому Париж оказывает меньше помощи Украине, чем Польша, Великобритания, Германия, страны Северной Европы и Прибалтика, французский министр заявил, что там «смешали все в кучу».

Разрыв между «порой напыщенной проукраинской риторикой» Парижа и вкладом Франции, «измеряемым в евро», «все же значителен», пишет Suddeutsche Zeitung. Неназванный евродипломат заявил изданию, что Германия в 2024 году пообещала Киеву 8 млрд евро, Нидерланды – 2,5 млрд евро, а от Франции «ничего подобного не слышали».

Данные ссоры происходят на фоне отсутствия договоренностей в Сенате США относительно выделению помощи Украине. «По-прежнему надеемся, но сделка еще не достигнута. Существует ряд вопросов, по которым нет согласия», – отметил лидер демократического большинства в верхней палате Чак Шумер.