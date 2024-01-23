  • Новость часаФранция и Германия поссорились из-за помощи Украине
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    Фермеры стали новой угрозой для европейских властей
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    Ряд владельцев белорусских госбондов направил Минску уведомление о дефолте
    Врач рассказал о лечении аллергии на мороз
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе
    Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста
    Apple оплатила более миллиарда рублей антимонопольного штрафа
    Польша отказалась от иска в ЕСПЧ по крушению Ту-154 под Смоленском
    Мнения
    Сергей Миркин Сергей Миркин Почему Китай игнорирует Украину

    Пекин в Швейцарии отвесил Киеву две чувствительные оплеухи. А если предположить, что Си отказал Зеленскому в телефонном разговоре, то и три. Действительно, зачем разговаривать со слугой, когда надо разговаривать с хозяином.

    3 комментария
    Александр Носович Александр Носович Так работает тумблер украинской идентичности

    Идентичность – это, наверное, главный вопрос в нынешнем конфликте. Весь этот исторический регион – Украина, Прибалтика, Беларусь, Молдова – это территории подвижной, плавающей идентичности.

    2 комментария
    Виталий Трофимов-Трофимов Виталий Трофимов-Трофимов Пора менять логику отношения к оружию

    СВО позволяет по-новому взглянуть на недостатки нашей оружейной культуры и укрепить слабые места на стыке между военными, производителями оружия и обществом, выявленные в ходе украинской кампании.

    37 комментариев
    23 января 2024, 10:16 • Новости дня

    Жительницу Мончегорска обязали заплатить хозяину машины, на которую она упала

    Жительницу Мончегорска обязали заплатить хозяину машины, на которую она свалилась из окна

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Суд в Мончегорске Мурманской области постановил взыскать ущерб в 112 тыс. рублей с женщины, которая мыла окна в квартире и случайно выпала на припаркованный у дома автомобиль, следует из материалов суда.

    Как говорится в сообщении, суд вынес решение о взыскании с ответчика С. в пользу истца П. материального ущерба и судебных расходов, передает РИА «Новости».

    Как выяснилось, в мае 2023 года в полицию Мончегорска поступило сообщение из больницы о том, что в приемный покой доставлена женщина с травмами, пострадавшая пояснила, что она мыла окна в квартире на втором этаже, оступилась и упала на припаркованный под окном автомобиль.

    Владелец автомобиля отметил, что у его машины в результате падения повредилась крыша и внутренняя обивка, а ремонт обошелся в 112 тыс. рублей, который женщина отказалась возмещать добровольно. Возражений по иску у нее не было, в суд женщина так и не пришла.

    Ранее житель Воронежа упал на автомобиль с 19 этажа и остался жив.

    22 января 2024, 18:07 • Новости дня
    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой

    Военный аналитик Онуфриенко: ВСУ продолжают атаки под Клещеевкой в надежде сохранить позиции, занятые в ходе контрнаступления

    Военный аналитик объяснил поражение сразу десяти танков ВСУ под Клещеевкой
    @ REUTERS

    Tекст: Илья Абрамов

    ВСУ несут серьезные потери в районе Клещеевки. Восполнить утраченную технику противнику будет непросто. Однако атаки наверняка продолжатся, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Михаил Онуфриенко. Ранее российские войска отразили шесть атак у Клещеевки и уничтожили десять танков ВСУ.

    «Противник все еще пытается атаковать нас под Клещеевкой, потому что во время контрнаступления там ему удалось добиться определенных успехов. Однако дальше железной дороги, расположенной у села, ВСУ пройти не смогли. Сейчас украинские войска хотят удержать прошлые достижения, хотя реальных шансов на прорыв нашей обороны у них нет», – сказал военный аналитик Михаил Онуфриенко.

    «Мы видим, как около Клещеевки противник несет большие потери, в том числе и в бронетехнике. В частности, уничтожение 10 танков станет болезненной утратой, которую возместить будет довольно непросто из-за проблем с западной помощью. Контракт с Чехией на Т-72 закончился, Британия и США не собираются отправлять свои машины, а Франция с Германией лишь обещают поставки», – отмечает собеседник.

    «В целом ситуация вокруг Артемовска противоречивая. Так, наши войска закрепились на севере Клещеевки, но противник находится на высотах к западу от села. В направлении Часова Яра ВС России подходят к Красному и продвигаются через Богдановку. Потихоньку идет движение и в сторону Северска, о чем говорит недавнее освобождение Веселого. Есть прогресс и около Орехово-Васильевки», – подчеркивает он.

    «Такие небольшие продвижения в перспективе создают условия для возможного наступления российских войск. Угроза для ВСУ на нескольких направлениях, например, под Артемовском или Авдеевкой, дезориентируют противника и не дает предугадать направление нашей атаки. Более того, даже когда она начнется, Украина все равно будет вынуждена сохранять здесь часть резервов», – резюмировал Онуфриенко.

    Ранее Российской армией у Клещеевки были отражены шесть атак 22-й механизированной бригады ВСУ. Кроме того, у этого населенного пункта и у села Красное артиллерия поразила живую силу и технику 22-й и 92-й механизированных бригад ВСУ, указало Минобороны России в своем Telegram-канале.

    Противник потерял до 320 военнослужащих убитыми и ранеными, десять танков, в том числе один «Leopard 2А5», две боевые машины пехоты, шесть боевых бронированных машин, боевую машину зенитного ракетного комплекса «Стрела-10» и 12 автомобилей.

    Также на Донецком направлении в ходе контрбатарейной борьбы поражены: две артиллерийские системы М777 производства США, самоходная артиллерийская установка Krab польского производства, гаубицы: «Мста-Б» и Д-20, боевая машина РСЗО «Град», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и два орудия Д-30.

    Напомним, ранее российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике. В Минобороны уточнили, что взять его удалось благодаря успешным действиям Южной группировки войск.

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    22 января 2024, 17:48 • Новости дня
    Пилот объяснил большое количество выживших при крушении Falcon 10В в Афганистане

    Пилот Романов: При крушении самолета в горах обычно никто не выживает

    Пилот объяснил большое количество выживших при крушении Falcon 10В в Афганистане
    @ кадр из видео

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Самолет Falcon 10В хоть и довольно старый, считается довольно безопасной машиной, поэтому именно его приобретают или арендуют бизнесмены для частных поездок, заявил газете ВЗГЛЯД специалист по безопасности полетов, бывший командир воздушного судна Александр Романов, комментируя крушение самолета Falcon 10B в Афганистане.

    «Самолеты, особенно пассажирские, конструируются таким образом, чтобы можно было при отказе двигателей спланировать и совершить вынужденную посадку довольно благополучно, есть такое понятие, как качество самолета. Поэтому сесть даже при отказе двух двигателей, да еще и выжить, вполне реально, как мы видим», – говорит Романов.

    Он объясняет, что пилот планирует все действия самолета на много километров вперед, что позволяет сориентироваться в стрессовой ситуации и изменить план, если это требуется в связи с той или иной ситуацией.

    «Отказ сразу двух двигателей выглядит невероятно, конечно. Хотя это и довольно старенький самолет, но Falcon 10В считается довольно безопасной машиной. Поэтому несмотря на то, что они не дешевые, их предпочитают приобретать или арендовать бизнесмены для своих частных поездок», – делится эксперт.

    Выжить при падении самолета в горах, по словам собеседника, это сказочное везение, поскольку вероятность остаться целым при таком крушении низкая. «При крушении, особенно в горах, обычно никто не выживает. Но в данном случае людям, скорее всего, повезло. Видимо, экипаж спланировал на какой-то холм или на какую-то более-менее ровную поверхность, не в лобовую в горы попали. И, полагаю, в данном случае опыт или мастерство пилотов спасло», – заключил Романов.

    В воскресенье в Афганистане произошло крушение пассажирского самолета Falcon 10В, который направлялся в Москву. Сообщается, что на борту было шесть человек, четверо из них – члены экипажа – обнаружены живыми. По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли. Причиной авиакатастрофы, по предварительным данным, стал отказ двух двигателей.

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    22 января 2024, 16:15 • Новости дня
    Леонид Ярмольник вновь отказался от звания народного артиста
    Леонид Ярмольник вновь отказался от звания народного артиста
    @ Владимир Гердо/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Российский актер театра и кино Леонид Ярмольник отказался от звания народного артиста РФ, которым его хотели удостоить в честь 70-летнего юбилея.

    Артист заявил, что это звание потеряло свою ценность. Он назвал настоящими народными артистами Юрия Яковлева, Михаила Ульянова и Евгения Евстигнеева. Также указал, что, например, Владимир Высоцкий, несмотря на свой статус, не получил при жизни госнаград, передает «Фонтанка.ру».

    «Это звание обесценилось. Оно сегодня ничего не значит. Сегодня все народные артисты, куда ни посмотри», – заявил Ярмольник.

    Ранее актер отказался от звания заслуженного артиста России в 1994, а в 2004-м – уже народного артиста.

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    22 января 2024, 11:41 • Новости дня
    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников

    Появился список 13 наемников из Франции, находившихся в Харькове при ударе ВС России

    Опубликован список находившихся в Харькове французских наемников
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Организация SOS Donbass обнародовала частичный список французских наемников, находившихся в Харькове во время российского удара. В приведенных данных не уточняется, живы они или мертвы.

    В организации пообещали, что более полную информацию, в том числе сведения о том, живы они или мертвы, а также другие имена, представят позднее, передает РИА «Новости».

    Всего в списке 13 имен:

    Алексис Дрион (Alexis Drion, дата рождения: 13.06.1986);

    Альбер Эмерик (Albert Aymeric, 22.12.1999);

    Беранже Гийом Ален Мино (Berenger Guillaume Alain Minaud, 30.12.1978);

    Валентен Дюпуа Мель (Valentin Dupoy Mel, 02.01.1994).

    Жак-Пьер Габриэль Эврар Филипп (Jacques-Pierre Gabriel Evrard Philippe, 29.09.1987);

    Жан-Пьер Бонно Крис Эре (Jean-Pierre Bonnot Chris Heraid, 17.07.1999);

    Жиль Бернар Сильвен (Gilles Bernard Sylvain, 27.10.1980);

    Марис Андре Дюбуа Клеман (Maris Andre Dubois Clement, 28.09.1995);

    Марселлен Демон (Marcellin Demon, 23.05.2002);

    Сабастьен Клод Реми Бенар (Sabastienne Claude Remy Benard, 04.04.1974);

    Томас Жереми Натан Гурье (Thomas Jeremy Nathan Gourier, 24.02.1996);

    Шарль Бертен Руссель (Charles Bertin Roussel, 01.09.1996);

    Эммануэль Танги Кеннет Деланж Грандаль (Emmanuel Tanguy Kenneth Delange Grandal, 26.09.1998);

    Глава ДНР Денис Пушилин ранее заявлял, что Париж лицемерно отрицает наличие французов в Донбассе на стороне ВСУ из-за своих законов, запрещающих наемничество.

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    22 января 2024, 13:39 • Новости дня
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    Зеленский подписал указ об «исторически населенных украинцами территориях России»
    @ President Of Ukraine/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ», сообщило издание «Украинская правда».

    По словам Зеленского, этот документ – «возвращение правды об историческом прошлом ради украинского будущего», передает РИА «Новости».

    Такими землями, согласно указу Зеленского, на Украине считают «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей», передает Lenta.ru.

    Свое решение Зеленский объясняет тем, что Россия якобы на протяжении веков совершала и продолжает совершать действия, «направленные на уничтожение национальной идентичности, угнетение украинцев, нарушение их прав и свобод».

    В документе говорится, что Россия должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке и его свободное использование, предоставить доступ к украиноязычным средствам массовой информации, а также гражданские, социальные, культурные и религиозные права.

    Президент Украины поручил правительству и международным экспертам разработать план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в России.

    Напомним, в сентябре Зеленский подписал указ о новом территориальном устройстве Крыма.

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    22 января 2024, 18:25 • Новости дня
    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции

    Стало известно о воевавших на стороне Украины 300 наемниках из Франции

    Названо количество воевавших на стороне Украины наемников из Франции
    @ Philipp Schulze/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Более 300 наемников из Франции прибыли на Украину для участия в боевых действиях с начала спецоперации, сообщил источник СМИ.

    По его данным, в ходе боевых действий уничтожено около 130 французов, убыли с украинской территории до 170 наемников. По состоянию на январь текущего года в зоне СВО находились 50 боевиков из Франции, передает ТАСС.

    Ранее министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне заявил, что французских наемников на Украине нет.

    Напомним, высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. Парижу был заявлен протест. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    22 января 2024, 11:05 • Новости дня
    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане

    Афганское радио Hurriyat опубликовало кадры с выжившими при крушении летевшего в Москву самолета

    Опубликованы кадры с выжившими при крушении самолета Falcon 10 в Афганистане
    @ Hurriyat Radio English

    Tекст: Александра Юдина

    Афганское радио Hurriyat опубликовало в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) фото выживших в результате крушения Falcon 10 в Афганистане и обломков самолета.

    Так, на фото видны четверо выживших и обломки разбившегося самолета, передает РИА «Новости».

    Уточняется, что разбившийся в Бадахшане небольшой российский самолет был обнаружен спасательной командой ВВС Исламского Эмирата.

    По информации представителей оперативных служб, оба пассажира – супруги из России – погибли, передает ТАСС.

    Известно, что во время полета женщина находилась на аппарате ИВЛ, супруг ее сопровождал. За состоянием пациентки следили два медика.

    По данным радиостанции, поисково-спасательную операцию на месте крушения самолета завершили военно-воздушные силы, сформированные радикальным движением «Талибан» (организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность).

    Выжившие спасены и доставлены в центр района Ко Аб рано утром в понедельник.

    Наземная поисково-спасательная служба обнаружила самолет Falcon 10, разбившийся в Афганистане, из шести человек на борту, предварительно, четверо живы.

    Напомним, в воскресенье пассажирский самолет Falcon, направлявшийся в Москву, разбился на северо-востоке Афганистана. В Росавиации сообщили, что на борту пропавшего самолета находились четыре члена экипажа и два пассажира. Технический отказ двух двигателей стал предварительной причиной крушения. Частный самолет осуществлял медицинскую эвакуацию из Паттайи россиянки в сопровождении ее супруга.

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    23 января 2024, 06:11 • Новости дня
    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона

    Российский танковый батальон совершил подвиг, не допустив прорыва ВСУ в зоне СВО

    Минобороны сообщило о подвиге танкового батальона
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Минобороны России сообщило о подвиге военнослужащих танкового батальона под командованием капитана Али Алибекова, которые не допустили прорыва ВСУ в зоне спецоперации.

    «Благодаря грамотной постановке задач, организованному взаимодействию между подразделениями... танкисты капитана Алибекова в ходе отражения контрнаступления противника уничтожили свыше 100 пытающихся прорваться украинских боевиков», – передает RT сообщение Минобороны России.

    Отмечается, что в ходе отражения украинской атаки танкисты уничтожили 16 единиц бронированной техники ВСУ.

    Ранее Минобороны России раскрыло детали освобождения села Веселое в ДНР, которое было взято штурмом с разных направлений. Российские войска освободили Веселое 18 января.

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    22 января 2024, 20:50 • Новости дня
    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе

    Хуситы заявили о ракетном ударе по судну ВМС США Ocean Jazz в Аденском заливе

    Хуситы нанесли ракетный удар по судну ВМС США в Аденском заливе
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Йеменское мятежное движение «Ансар Аллах» (хуситы) нанесли ракетный удар в Аденском заливе по грузовому судну Ocean Jazz, идентифицировав его как принадлежащее Военно-морским силам (ВМС) США, заявил военный представитель движения Яхья Сариа.

    Как указал Сариа в своей соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России), ВМС Йемена провели в Аденском заливе операцию против американского военного грузового судна Ocean Jazz, по которому был нанесен удар противокорабельными ракетами, передает ТАСС.

    Ранее президент Джо Байден заявил, что нападение ХАМАС в 2023 году вызвано его действиями по примирению Израиля и Саудовской Аравии. Между тем администрация американского президента Джо Байдена рассчитывает включить движение хуситов «Ансар Аллах» в перечень зарубежных террористических организаций.

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    22 января 2024, 14:47 • Новости дня
    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России

    Экс-глава Google Шмидт: ВС России беспилотниками уничтожают все виды вооружения ВСУ

    Экс-глава Google назвал самое смертоносное для ВСУ оружие России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Российские силы используют комбинацию отечественных беспилотников «Орлан-10» и «Ланцет» для уничтожения всего – от дорогостоящих артиллерийских систем до боевых самолетов и танков, принадлежащих ВСУ, заявил бывший председатель совета директоров Google Эрик Шмидт.

    Шмидт в своей статье для Foreign Affairs написал, что ВСУ отстают от российских разработок в этой области.

    В то же время, как отметил автор публикации, угрозу для украинцев в виде систем радиоэлектронной борьбы, с помощью которой российские военные глушат беспилотники ВСУ, передает РИА «Новости».

    Газета ВЗГЛЯД ранее писала, за счет чего ОПК России удалось добиться больших успехов в области выпуска БПЛА.

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    22 января 2024, 19:20 • Новости дня
    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту

    Лавров: США признали перепродажу западного оружия Украиной

    Лавров: Любой желающий может купить поставленные Киеву винтовки М16 за криптовалюту
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вашингтон официально признал наличие проблемы, касающейся перепродажи западного оружия, предназначенного для ВСУ, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Украине.

    Он указал на недавний доклад Пентагона, в котором говорится о том, что утечка оружия, предназначенного для Киева, превышает 1 млрд долларов, передает ТАСС.

    Министр указал, что любой желающий может купить поставленные Киеву американские винтовки М16 за криптовалюту, чем пользуются террористические группировки.

    Ранее в российской хакерской группе RaHDIt сообщали, что украинская разведка ведет работу с криминалом и контрабандистами для перепродажи оружия на черном рынке.

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    22 января 2024, 20:41 • Новости дня
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    На Украине предложили перекрыть все транспортные связи с Россией на 50 лет
    @ Евгений Епанчинцев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Кабмин Украины предлагает запретить все транспортные связи с Россией сроком на 50 лет, документ опубликован на сайте кабмина.

    Документом предлагается запретить прямое воздушное сообщение между Украиной и Россией, запретить въезд на Украину автотранспорта, зарегистрированного на территории России, запретить во всех таможенных режимах железнодорожное сообщение для лиц, связанных с Россией, а также запретить плавание во внутренних водах Украины и захождение в морские порты Украины судов под российским флагом, передает РИА «Новости».

    Напомним, в августе прошлого года Украина в одностороннем порядке прекратила действие соглашения с Россией о координации деятельности железнодорожного транспорта.

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    22 января 2024, 17:12 • Новости дня
    Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста
    Блиновскую отправили в СИЗО за нарушение условий домашнего ареста
    @ Пресс-служба Замоскворецкого суда/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Блогер Елена Блиновская в понедельник помещена под стражу по решению Замоскворецкого суда Москвы, сообщают информационные агентства.

    Председатель Замоскворецкого суда Артем Устинов объявил об удовлетворении ходатайства следствия об аресте Блиновской, передает ТАСС.

    Отмечается, что блогер нарушила ранее установленные ей ограничения в рамках избранного для нее домашнего ареста. Следствие полагает, что она общалась со свидетелями по делу во время вечеринки у нее дома. Ожидается, что защита обжалует ужесточение меры пресечения.

    Напомним, Блиновской предъявили обвинение по неправомерному обороту средств платежей.

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    22 января 2024, 13:06 • Новости дня
    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

    Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

    Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке
    @ Дмитрий Ягодкин/ТАСС

    Tекст: Илья Абрамов

    Гутерриш осудил атаку ВСУ на Донецк, но этого мало. Однако если он найдет в себе мужество раскритиковать действия Киева на заседании Совбеза, это можно будет приветствовать. В целом же Запад все чаще начинает дистанцироваться от преступной деятельности офиса Зеленского. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее генсек ООН осудил удар ВСУ по рынку Донецка.

    «Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

    «Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

    «Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

    «Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

    Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.


    Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

    Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

    Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

    Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

    Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.

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    22 января 2024, 18:02 • Новости дня
    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России

    Политолог Шеслер: К претензиям Украины на российские территории стоит относиться с особой настороженностью

    Политолог назвала цели указа Зеленского о претензиях на территории России
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Евгений Поздняков

    Западные страны пытаются играть вдолгую, планируя сепарацию южных регионов России. Осуществить задуманное будут пытаться руками Украины, на что и направлена новая инициатива. Об этом газете ВЗГЛЯД сказала политолог Лариса Шеслер. Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ».

    «Указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ» полностью укладывается в логику западных проектов по развалу России. США и страны ЕС давно продвигают идею Ингермаландии, согласно которой северные регионы нашей страны населены отдельным народом, не имеющим ничего общего с русскими. Аналогичные проекты есть по другим направлениям», – сказала политолог Лариса Шеслер.

    «В этот раз западные идеологи руками украинцев пытаются оторвать от России южные регионы. Относиться к этому необходимо с большой настороженностью, поскольку Вашингтон и Лондон привыкли к длительной реализации схожих программ. Возможно, сейчас данные предложения могут казаться нам бредом, но это не снижает уровень их опасности», – отмечает она.

    «Напомню, что еще в 1950-х годах прошлого столетия в Штатах были сформированы институты изучения Украины, где создавалась ложная информация об истории России. Так, например, абсурдными фактами оброс так называемый голодомор, который лег в основу мифа о якобы имевшемся пренебрежении Москвы в отношении жителей этих территорий», – считает собеседница.

    «С помощью ложных посылов американцы подготовили плодотворную идеологическую почву для отделения Украины от России. К сожалению, эти планы увенчались успехом. Сейчас ситуация повторяется, и людей, проживающих в южных регионах страны, будут пытаться накачивать деструктивными мыслями», – уточняет политолог.

    «Западные страны, повторюсь, играют вдолгую. Они готовы ждать ослабления России на протяжении нескольких десятилетий, чтобы в наиболее подходящий момент спровоцировать на той же Кубани зарождение сепаратистских настроений. Важно купировать эту проблему на этапе ее появления. Любую ложную теорию необходимо своевременно изобличать», – подчеркивает Шеслер.

    «Что касается указа о множественном гражданстве Украины для всех, кроме россиян, то его задача также предельно понятна. Правительство Зеленского довело страну до настоящей демографической катастрофы. Люди, покидающие родные города, как правило, пытаются осесть в принявших их европейских странах», – акцентирует она.

    «По законодательству большинства государств ЕС, для получения гражданства достаточно прожить в стране всего лишь пять лет. Это относительно небольшой срок, тем более что СВО идет уже почти два года. Таким образом, с помощью новой инициативы Зеленский пытается хотя бы формально сохранить численность населения Украины», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что ранее людей могли лишить гражданства Украины за получение паспорта другой страны. Теперь эта проблема снимается. Стать «украинцами» смогут и осевшие на Западе потомки бандеровцев. Думаю, что и многие европейские политики не откажутся от этой сомнительной «чести», – считает собеседница.

    «То есть не стоит связывать между собой эти два законопроекта. Несмотря на то что на первый взгляд они кажутся противоречащими друг другу, каждый из них преследует свою цель. Один является продолжением западной политики по разжиганию сепаратистских настроений в России, другой пытается хотя бы на бумаге решить демографическую проблему Украины», – резюмирует Шеслер.

    Ранее Владимир Зеленский подписал указ «Об исторически населенных украинцами территориях РФ». По его словам, данный документ призван вернуть правду о прошлом «ради украинского будущего». Он также подчеркнул, что Россия якобы на протяжении веков совершала действия, направленные на уничтожение национальной идентичности жителей соседней страны.

    В тексте указа упомянуты территории, входящие в состав шести регионов РФ. Среди перечисленных земель можно найти «Кубань, Стародубщину, Северную и Восточную Слобожанщину в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей».

    В документе сказано, что Москва должна, согласно международным обязательствам, обеспечить проживающих на ее территории украинцев правом на получение образования на украинском языке. Кроме того, важно обеспечить его свободное использование, как и соблюдение социальных, культурных и религиозных прав его носителям.

    В связи с этим Зеленский поручил правительству разработать план действий по сохранению национальной идентичности у украинцев, проживающих в России. Отмечается, что к его созданию должны быть привлечены и иностранные эксперты. Также, по его словам, будет обеспечен процесс сбора и изучения фактов совершенных против указанных граждан преступлений.

    Данный указ в своем Telegram-канале прокомментировал зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его мнению, предлагаемая инициатива является «незатейливым пропагандистским ходом». Он отметил, что «украинцы – это русские, а Малороссия – это часть России». При этом он иронично подчеркнул, что Зеленский таким образом может присоединить и Канаду.

    Кроме того, стало известно, что на Украине могут внести на рассмотрение Верховной рады законопроект, согласно которому в стране будет введен институт множественного гражданства. Получить паспорт страны смогут в разных странах, за исключением РФ. Поучаствовать в инициативе сумеют и зарубежные граждане, воюющие на стороне ВСУ.

    Напомним, в сентябре на Украине упростили условия пребывания наемников на территории страны и ввели ускоренную процедуру получения ими гражданства.

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