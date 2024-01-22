ООН призвали осудить атаки ВСУ против мирных граждан России

Сенатор объяснил реакцию генсека ООН на украинский теракт в Донецке

Сенатор Долгов: Запад начинает дистанцироваться от преступлений ВСУ

Tекст: Илья Абрамов

«Сегодня многим на Западе стало понятно, что Украина не сможет выиграть на поле боя. Поэтому генсек ООН, прежде отмалчивающийся после преступлений ВСУ, осудил удар по Донецку. Думаю, в скором времени мы услышим много таких попыток дистанцирования от деятельности офиса Зеленского», – сказал сенатор Константин Долгов.

«Но одних заявлений со стороны Гутерриша мало. Вот если ему хватит мужества выступить против украинской делегации на Совбезе ООН, это уже можно было бы приветствовать. Мало осудить атаку, важно послать соответствующие сигналы Зеленскому. Необходима жесткая международная критика преступлений ВСУ», – отмечает он.

«Кроме того, Гутерриш пока молчит о западном оружии, отправляемом на Украину, а ведь именно оно бьет по мирным городам. Чехи даже не явились на заседание Совбеза после удара по Белгороду. Генсек организации, в свою очередь, никак не осудил Прагу за это. Кроме того, ООН, согласно своим же принципам, должна критиковать поставки вооружений, но этого не происходит», – подчеркнул собеседник.

«Также печально, что поддержка ВСУ на этом фоне не прекратится. Ведь она не зависит от преступлений ВСУ и информационного фона вокруг них. Многое все еще решает администрация Байдена, которая пока не видит необходимости ограничивать поставки вооружений», – акцентирует сенатор.

«Но несмотря на все вышесказанное, России необходимо добиваться широкого осуждения военных преступлений ВСУ. Надо созывать заседания Совбеза ООН. Даже если Запад вновь не примет решение в нашу пользу, Москве стоит из раза в раз предъявлять международному сообществу факты государственного терроризма со стороны Украины», – резюмировал Долгов.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш решительно осудил удар ВСУ по Донецку. Он заявил, что атаки против гражданских лиц и гражданской инфраструктуры запрещены по международному гуманитарному праву, неприемлемы и должны быть немедленно прекращены.







Между тем председатель Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов со ссылкой на личный разговор с папой Римским сообщил, что понтифик осудил удар ВСУ по рынку Донецка. Глава католической церкви считает, что конфликт зашел в тупик, и призывает к началу мирных переговоров.

Россия категорически осудила «вероломный удар по гражданскому населению», сообщается на сайте МИД. В ведомстве указали, что «безудержное стремление Запада нанести России «стратегическое поражение» руками украинских марионеток, которых он готов бездумно и безгранично поддерживать, подталкивает киевский режим к все более безрассудным шагам, включая акты терроризма, массовые нарушения международного гуманитарного права и военные преступления».

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что удар Украины по Донецку будет одной из тем запрошенного Россией на 22 января заседания Совбеза. «Не сомневаюсь, что это очередное отвратительное преступление ВСУ станет одной из центральных тем запрошенного нами на 22 января заседания СБ ООН с участием Лаврова», – отметил он в своем Telegram-канале.

Между тем пользователи социальной сети Х (прежнее название – Twitter; соцсеть заблокирована в РФ) обрушились на Владимира Зеленского после его слов о российской агрессии в день, когда ВСУ нанесли удар по Донецку, сообщает РИА «Новости». «А как насчет убитых в Донецке?» – возмутился Anatolii70. «Вы, господин, подлый лжец», – отметил пользователь с ником John Metzner. «Проваливай», – заключила josette caruso.

Напомним, в результате артиллерийского огня со стороны украинских войск по донецкому микрорайону Текстильщик погибли 27 гражданских лиц, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин. Еще 25 человек получили ранения различной степени тяжести, среди них два подростка.