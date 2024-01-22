В нынешней ситуации конвергенции военной и гражданской сферы морально устарело само законодательство о гражданском оружии. В нем сохранилось множество реликтов со времен СССР и 90-х годов.3 комментария
Москва пообещала ответ на 13-й пакет санкций ЕС
МИД: Ответные меры на 13-й пакет санкций ЕС последуют
Москва проработает ответные меры на 13-й пакет санкций, который в отношении России могут ввести страны Евросоюза, сообщил замглавы МИД Александр Грушко.
По словам Грушко, Россия исходит из того, что санкционное давление со стороны Запада будет продолжаться, передает ТАСС.
На прошлой неделе американские СМИ писали, что Европейский союз начал обсуждать новый пакет антироссийских санкций, их планируется принять к 24 февраля.