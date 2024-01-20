Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.2 комментария
Химзавод во Франции попал под следствие из-за сбросов отходов в море
Завод Alteo на юге Франции, который производит глинозем, попал под следствие из-за многолетних сбросов токсичных отходов в Средиземное море, сообщает телеканал BFMTV.
Завод подозревают в том, что в период с 1 января 2016 года по 31 декабря 2021 года в коммунах Гарданн и Касси было выброшено в морские воды несколько веществ, действие которых привели к вредным последствиям, передает РИА «Новости».
По данным газеты Monde, в сбросах превышена концентрация ртути и мышьяка. В период с 2016 по 2021 год было зафиксировано 64 нарушения.