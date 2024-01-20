  • Новость часаУкраинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
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    Население стран НАТО учат думать о войне с Россией
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б
    Названы причины провала лунной миссии США
    Американские законодатели назвали ядерное оружие США устаревшим
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    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Оккупация Новгорода продемонстрировала изощренное варварство

    Восемьдесят лет назад, 20 января 1944 года, советские войска освободили Великий Новгород. Русские вошли в утерянный в 1941 году город на седьмой день наступления – там их ждало печальное зрелище.

    0 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Сталин и сейчас генерирует смуту

    И православная икона, и портрет Сталина воспринимаются как символы «незападности», как возможность показать фигу либералам и всем, кто нас не любит. А сочетание портрета Сталина и иконы – это двойная фига повышенной мощности.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Мировые элиты превращают правду в дезинформацию

    «Дезинформация» – это не недостоверная информация, это распространение информационных сообщений или оценок, противоречащих актуальной повестке дня элит. Завтрашняя «дезинформация» – сегодня еще «правда».

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    20 января 2024, 13:25 • Новости дня

    Армения и Азербайджан потребовали гарантии отсутствия территориальных претензий

    Пашинян: Армения и Ереван требуют гарантий отсутствия территориальных претензий

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Баку и Ереван требуют взаимной гарантии того, что у них нет взаимных территориальных претензий, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на встрече с активом правящей партии «Гражданский договор».

    Он отметил, что Армения хочет дополнительных гарантий, аналогичное желание высказывает и Азербайджан. «Это рабочий процесс, который следует рассматривать как таковой», – передает его слова ТАСС.

    Газета ВЗГЛЯД ранее разбиралась с вопросом пересмотра Азербайджаном армянских границ.

    19 января 2024, 18:23 • Новости дня
    Китай выступил с обращением к хуситам

    Пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин: Хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море

    Китай выступил с обращением к хуситам
    @ REUTERS

    Tекст: Валентина Григоренко

    Йеменским шиитским ополченцам-хуситам необходимо прекратить нападения в Красном море, заявила пресс-секретарь МИД Китая Мао Нин.

    Как указала Мао Нин, Китай призывает прекратить угрозы против гражданских судов для того, чтобы обеспечить бесперебойную работу глобальных цепочек производства, поставок и международный торговый порядок, передает Lenta.Ru со ссылкой на Tagesschau.

    По ее словам, главным приоритетом является прекращение конфликта в Газе, поскольку из-за него боевые действия распространяются на весь регион Ближнего Востока.

    Накануне датская логистическая корпорация AP Moller-Maersk предупредила клиентов о возможных нарушениях в глобальной сети перевозок из-за обострения ситуации в Красном море.

    Ранее движение «Ансар Алла» (хуситы) заявило об атаке на еще один корабль США в Аденском заливе после начала бомбардировок их позиций авиацией США и Великобритании.

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    19 января 2024, 21:54 • Новости дня
    Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег
    Словакия после помощи Украине осталась без авиации, ПВО и денег
    @ Global Look Press

    Tекст: Валентина Григоренко

    Словакия не получит компенсацию за переданные Украине истребители МиГ-29 в 2024 году и вряд ли получит в будущем, завил министр обороны республики Роберт Калиняк.

    Как указал Калиняк Standard, прошлое правительство сделало так, что Словакия осталась без собственной ракетной защиты, без боевой авиации. Кроме того, по его словам, у Словакии нет обещанных 700 млн евро за истребители МиГ-29, которые правительство тоже передало Украине, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что Евросоюз подтвердил, что Словакия в этом году ничего за переданные Украине истребители не получит. Калиняк выразил сомнения в том, что страна получит что-то вообще в будущем. «Если да, то, конечно, это не будет в обещанном объеме, как о том говорил Надь (бывший министр обороны Ярослав Надь – прим. ВЗГЛЯД), когда рассказывал о 700 млн за МиГи, которые мы, дескать, в рамках компенсации получим от Европейского союза и США», – уточнил он.

    Ранее Словакия передала в дар Украине вооружения, в том числе эскадрилью выведенных из состава ВВС республики истребителей МиГ-29 и комплекс ПВО С-300, на общую сумму 671 млн евро. В апреле Минобороны Словакии объявило о передаче Украине 13 обещанных истребителей МиГ-29.

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    19 января 2024, 18:30 • Новости дня
    В России началась работа с мигрантами по новой концепции

    Утвержден двухлетний план мероприятий по реализации концепции миграционной политики

    В России началась работа с мигрантами по новой концепции
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение правительства, утверждающее план мероприятий по реализации концепции миграционной политики на 2024-2025 годы.

    План включает в себя более 40 различных мероприятий, сгруппированных по шести разделам, передает РИА «Новости». Разделы посвящены в том числе порядку въезда иностранцев в Россию, содействию их адаптации, перемещению студентов, научных и педагогических работников, а также профилактике нарушений миграционного законодательства.

    Согласно плану, в России предлагается создать для прибывших в страну иностранцев памятку о правилах и нормах поведения в российском обществе. Кроме того, иностранные граждане должны будут сдавать биометрию, в том числе за пределами России, посредством мобильного приложения.

    Также в рамках реализации миграционной политики в России создадут цифровые профили иностранцев. Минцифры России, МВД, ФСБ, Минэкономразвития и Минобрнауки должны выполнить эту работу до 10 декабря 2024 года.

    Ранее президент России Владимир Путин поручил к 1 июля подготовить предложения по социальной, культурной и языковой адаптации детей мигрантов для обучения в образовательных организациях.

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    19 января 2024, 17:20 • Новости дня
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    Молдавия присоединилась к «вертикальному газовому коридору»
    @ Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министр энергетики Молдавии Виктор Парликов подписал соглашение о присоединении республики к проекту «вертикальный газовый коридор», в котором уже участвуют Греция, Болгария, Румыния и Венгрия.

    Подписание соглашения состоялось в Афинах в пятницу, сообщили в молдавском Минэнерго, передает «Интерфакс».

    «После присоединения Молдавии и Украины «вертикальный коридор» будет идти по маршруту Трансбалканского трубопровода, с Украины в Грецию в реверсном направлении», – отметило минэнерго Молдавии.

    Проект «Вертикальный коридор» является системой газопроводов, объединяющей национальные сети стран и другую газовую инфраструктуру «для обеспечения транзита газа и повышения энергетической безопасности», пояснили в ведомстве.

    Ожидается, что в Греции Парликов обсудит и другие вопросы сотрудничества в сфере поставок газа, в том числе вопросы закупок газа с танкеров, поставляющих сжиженный газ из США.

    Ранее бывший президент Молдавии Игорь Додон заявил, что республика продолжает получать российский газ через коррупционные схемы у европейских посредников.

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    19 января 2024, 16:28 • Новости дня
    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»

    Экс-министр обороны Украины Загороднюк предостерег ВСУ от «ошибки исторического масштаба»

    Армию Украины предостерегли от «ошибки исторического масштаба»
    @ Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Стратегия «активной обороны», которую избрали в 2024 году вооруженные силы Украины после провала летнего контрнаступления, может продемонстрировать неспособность ВСУ «выиграть войну» и нанести ущерб военным усилиям киевского режима, заявил бывший министр обороны Украины (занимал эту должность в 2019-2020 годах) Андрей Загороднюк.

    Загороднюк в интервью Financial Times отметил, что «ошибкой исторического масштаба» было бы сосредоточение внимания на «сдерживании» без наступательного компонента. По сути, считает он, украинская сторона передала инициативу российским силам, пишет РБК.

    При этом несколько высокопоставленных военных источников FT на Украине считают, что переход в «активную оборону» связан с возможным наступлением с российской стороны.

    Напомним, британские СМИ писали, что после провалившегося контрнаступления вооруженные силы Украины меняют тактику, переходя к «активной обороне» в 2024 году.

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    19 января 2024, 21:34 • Новости дня
    Суд избрал меру пресечения оскорблявшему славянок таджикскому блогеру

    Суд отправил под домашний арест оскорблявшего славянок таджикского блогера Джумабоя

    Суд избрал меру пресечения оскорблявшему славянок таджикскому блогеру

    Tекст: Валерия Городецкая

    Блогер из Таджикистана Салмон Раджабзода (Джумабой), ставший фигурантом уголовного дела из-за видео с высмеиванием девушек славянской внешности, отправлен под домашний арест.

    Симоновский суд Москвы избрал в отношении блогера меру пресечения в виде домашнего ареста, передает ТАСС.

    Джумабой был задержан 7 января, в отношении него заведено уголовное дело по статье «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» из-за видеороликов, в которых он высмеивал девушек славянской внешности.

    Ранее Симоновский суд отказал следствию в аресте Джумабоя, решение суда было обжаловано прокуратурой. В итоге Мосгорсуд отменил отказ в аресте блогера.

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    19 января 2024, 16:12 • Новости дня
    Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни

    Суд арестовал главу узбекского землячества «Ватандош» Баратова по делу о разжигании розни

    Суд арестовал главу узбекского землячества по делу о разжигании розни
    @ t.me/skmoscowgsu

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замоскворецкий суд Москвы постановил избрать меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова.

    Баратов арестован по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды, начатому в отношении него из-за публикации в соцсетях, содержащей оскорбительные высказывания в адрес участников специальной военной операции.

    «По ходатайству следствия в отношении Усмана Баратова избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», – сообщили в суде, передает ТАСС.

    Напомним, накануне против главы узбекского землячества «Ватандош» Баратова возбудили уголовное дело из-за оскорблений в адрес участников СВО. После случившегося Баратова призвали лишить гражданства России.

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    20 января 2024, 06:29 • Новости дня
    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Российские военные поразили несколькими советскими сверхзвуковыми ракетами П-35Б позиции ПВО в Одессе

    Российские военные уничтожили ПВО в Одессе советскими ракетами П-35Б

    Tекст: Денис Тельманов

    Советские сверхзвуковые ракеты П-35Б были использованы российскими военными для уничтожения позиций комплексов ПВО ВСУ в Одессе.

    «Несколько ракет П-35Б советского производства комплексов «Утес» и «Редут» были применены для нанесения удара по позициям украинских зенитных ракетных комплексов в районе Одессы», – сообщает РИА «Новости» со ссылкой на информированный источник.

    По его словам, ракеты обладали оригинальной аналоговой системой управления и телерадиокомандной системой, которые, несмотря на значительный возраст, показали хорошую эффективность.

    Противокорабельная ракета П-35 обладает массой более 4 тонн и максимальной дальностью стрельбы до 400 километров.

    Первый испытательный пуск опытного образца такой ракеты состоялся еще в 1959 году, ракетный комплекс был принят на вооружение в 1964 году на надводных кораблях.

    Позднее для применения П-35 были разработаны береговые стационарные и подвижные ракетные комплексы «Утес» и «Редут», которые используют последние модификации ракеты – П-35Б.

    Агентство отмечает, что по данным открытых источников, П-35 имеют мощную осколочно-фугасную боевую часть массой 800-1000 килограмм.

    Ранее сообщалось, что в Одессе раздались звуки взрывов, в области действует предупреждение об угрозе с воздуха.

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    19 января 2024, 19:27 • Новости дня
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    МИД возложил гибель французов в Харькове на совесть официального Парижа
    @ Михаил Метцель/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Послу Франции Пьеру Леви в ходе вызова в МИД России из-за французских наемников в Харькове предъявили факты растущей вовлеченности Парижа в украинский конфликт, сообщили в дипведомстве.

    Кроме того, было указано, что гибель французов в Харькове лежит на совести официального Парижа, «потворствующего работе в стране рекрутинговых механизмов, с помощью которых набираются наемники для участия в боевых действиях на стороне киевского режима», добавили в российском МИД, передает РИА «Новости».

    В комментарии на сайте ведомства отмечается, что ведение Западом, в том числе Францией, «войны по доверенности» и наращивание поставок оружия Киеву противоречат заявлениям о важности установления мира, ведут к эскалации и жертвам среди мирных жителей, превращая страну в «соучастника военных преступлений киевского режима».

    «Рассчитываем, что к широкой французской общественности, наконец, пробьется правдивая информация о реальных масштабах вовлеченности Франции в конфликт и придет осознание ответственности за гибель и страдания все большего числа людей, которую ей приходится разделять со своими властями», – подытожили в МИД.

    Ранее сообщалось, что высокоточным ударом ВС России было уничтожено 60 французских наемников в Харькове. МИД Франции заявил, что в Харькове не было французских наемников.

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    19 января 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией

    Сенатор Долгов: Чиновники НАТО пугают население войной с Россией, чтобы отвлечь людей от внутренних проблем

    В Совфеде ответили на призыв НАТО готовиться к войне с Россией
    @ Oberhaeuser/www.imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Илья Абрамов

    НАТО не может существовать без образа врага, поэтому руководство блока пугает население западных стран войной с Россией. Таким образом чиновники альянса хотят получить дополнительное финансирование организации и оправдать помощь Украине. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал сенатор Константин Долгов. Ранее в НАТО призвали готовиться к войне с Россией в ближайшие 20 лет.

    «Такие заявления чиновников НАТО не имеют под собой никаких реальных оснований и направлены на решение собственных задач. В первую очередь таким образом руководство альянса пытается привлечь дополнительные деньги и стимулировать развитие ВПК стран блока», – сказал сенатор Константин Долгов.

    «Во-вторых, руководство НАТО пытается воздействовать на простое население в странах альянса. Людям необходимо объяснить, почему власти тратят деньги на Украину, когда рабочим все труднее заработать на хлеб с маслом», – подчеркивает он.

    «В целом НАТО не может существовать без образа врага. Изначально блок создавался для противодействия нам, и пока альянс существует, он будет готовиться к войне с Россией. Более того, блок уже пытается бороться с Москвой чужими руками на Украине. Сегодня Запад посылает Зеленскому деньги, оружие, советников и наемников», – отмечает собеседник.

    «Россия не хочет конфронтации, но будет вынуждена реагировать на возникшие угрозы. В связи с этим нам необходимо укреплять оборонный потенциал, перестраивать промышленность на технологические рельсы, расширять дипломатические связи с другими странами, например, с партнерами по БРИКС. А самое главное – надо побеждать на поле боя», – резюмировал Долгов.

    Ранее глава военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил, что гражданское население должно готовиться к тотальной войне с Россией в ближайшие 20 лет. По его словам «мирное существование» стран Североатлантического альянса не является само собой разумеющимся, поэтому необходимо быть готовыми к конфликту с Москвой.

    Кроме того, Бауэр призвал создать систему, согласно которой можно обучать большое количество людей «на случай войны». В этой связи глава военкомитета НАТО похвалил власти Швеции за то, что они обратились к гражданам с просьбой готовиться к боевым действиям перед официальным вступлением страны в альянс.

    Ранее министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что представители Североатлантического альянса должны быть готовы к любым сценариям из-за усиления российского наступления в ходе спецоперации.

    Также Косиняк-Камыш добавил, что правительство Дональда Туска продолжит усилия по модернизации армии страны. Так, новые власти Польши уже подписали ряд контрактов на поставку вооружений. По словам министра, бюджет Минобороны вырастет в 2024 году на 20% и составит 119 млрд злотых (29,5 млрд долларов).

    Напомним, Bild опубликовал статью о подготовке Германии к войне между Североатлантическим альянсом и Россией. Согласно ожиданиям Минобороны ФРГ, конфликт может начаться летом 2025 года. Издание отмечает, что в «день икс» главнокомандующий НАТО отдаст приказ о переброске на восточный фланг 300 тыс. солдат, включая более 30 тыс. военных из состава бундесвера. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, зачем Bild опубликовал план войны с Россией.

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    19 января 2024, 14:40 • Новости дня
    Генерал МВД объяснил проблему с обнаружением ножей у пассажиров метро
    Генерал МВД объяснил проблему с обнаружением ножей у пассажиров метро
    @ t.me/moscowproc

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Рамки металлоискателя, которые стоят на всех входах на станцию, не всегда способны выявить у пассажиров мелкие металлические предметы, в том числе ножи, сказал газете ВЗГЛЯД генерал-майор полиции в отставке, член Совета по внешней и оборонной политике Владимир Ворожцов, комментируя нападение с ножом на двух человек в московском метро.

    В прокуратуре Москвы сообщили, что в метрополитене 22-летний мужчина напал с ножом на двух пассажиров и ранил их. С места преступления злоумышленнику удалось скрыться, однако позже его задержала полиция.

    «Обеспечение безопасности любого объекта, будь то школа, метрополитен, аэропорт или университет, может и должно осуществляться только комплексно. Нельзя зацикливаться и полагаться лишь на одно средство обеспечения безопасности», – говорит Ворожцов.

    Он объясняет, что на сегодняшний день в метрополитене существует сложная, дорогостоящая и достаточно эффективная система обеспечения безопасности, благодаря которой правоохранительные органы ежемесячно изымают значительное количество опасных предметов. Однако большинство из них – крупногабаритные. Мелкие металлические предметы весом в несколько сотен граммов не всегда определяют рамки металлоискателя.

    «Для того, чтобы уменьшить подобные случаи, необходимо полагаться не только на систему безопасности, но и психологически выявлять людей, планирующих подобные нападения, на стадии подготовки преступления. Это очень тяжело делать, особенно в таких людных местах, как метро. И потом не стоит забывать, что если человек задумал какое-то зло, ему не обязательно нужен нож. При желании он может использовать в качестве оружия гантели или еще что-то», – рассказывает генерал МВД.

    Более того, нож или другой колюще-режущий предмет может быть сделан из керамики, благодаря чему рамки металлоискателя не сработают, а значит, без обыска человека обнаружить и изъять у него холодное оружие не получается. Подобная история как-то была в Париже в одном из самых засекреченных подразделений полиции. Сотрудник правоохранительных органов Франции оказался исламским террористом. Он совершил нападение на коллег, используя керамический бытовой топор, не обошлось без раненых и жертв.

    «Чтобы также определять и потенциально опасные мелкие предметы необходимо менять индукционные металлоискатели на рентген-аппарат, который действительно просвечивает полностью. Но эта идея была снята еще в советское время, ведь всем известен вред здоровью от рентгеновского облучения», – заключил Ворожцов.

    В октябре прошлого года в Московском метрополитене между двумя пассажирами произошел конфликт, один из них атаковал другого с ножом. Пострадавшему был причинен легкий вред здоровью.

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    19 января 2024, 17:28 • Новости дня
    В Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия

    Минобороны Британии сообщило об успешном испытании лазерного оружия

    В Британии сообщили об успешном испытании лазерного оружия
    @ gov.uk

    Tекст: Кристина Цыцура

    Новые испытания лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire прошли в Британии, комплекс успешно поразил несколько целей в воздухе, заявили в военном ведомстве.

    В Минобороны уточнили, что система с расстояния в несколько километров уничтожила приближающиеся дроны, передает РИА «Новости» со ссылкой на ведомство.

    О максимальной дальности работы DragonFire не сообщается. Сейчас военное командование страны рассматривает возможность использовать это оружие для ПВО.

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    19 января 2024, 20:19 • Новости дня
    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине

    CNN: Украинский конфликт может продлиться еще пять лет

    На Западе спрогнозировали сроки окончания конфликта на Украине
    @ Иван Ноябрев/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американские и западные разведслужбы считают, что конфликт на Украине может продлиться еще от двух до пяти лет, сообщил телеканал CNN.

    По данным источников CNN, знакомых с разведданными, практически все оценки предполагают, что украинский конфликт продлится еще как минимум два года, передает РИА «Новости».

    При этом некоторые неназванные чиновники на Западе заявили, что боевые действия на Украине могут продлиться еще пять лет, сообщает телеканал.

    Отмечается, что президент США Джо Байден в среду встретился с американскими законодателями. Темой обсуждения стали ресурсы, которые могут быть исчерпаны у Киева в ближайшие месяцы. Советник американского лидера по нацбезопасности Джейк Салливан, директор национальной разведки США Аврил Хейнс и другие присутствующие на встрече сообщили Байдену, что без поддержки Вашингтона у Киева могут закончиться системы ПВО и артиллерийские боеприпасы.

    В ноябре на Украине допустили возможность обсуждения завершения конфликта.

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    20 января 2024, 11:16 • Новости дня
    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»

    Глава офиса президента Украины назвал контрнаступление ВСУ успешным

    Украинские власти назвали свое контрнаступление «успешным»
    @ Hannes P Albert/dpa/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Глава офиса президента Украины Андрей Ермак считает, что ВСУ провели в 2023 году «довольно успешное» контрнаступление с учетом имевшихся у Киева возможностей. Об этом он заявил в интервью испанской газете El Mundo.

    «Ожидания должны соответствовать возможностям. А с учетом предоставленных возможностей контрнаступление прошло достаточно успешно», – сказал он.

    По словам Ермака, Украина все еще возлагает большие надежды на помощь со стороны США и Европы, передает ТАСС.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что контрнаступление Украины полностью провалилось.

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    19 января 2024, 15:14 • Новости дня
    Шварценеггер продал часы, из-за которых его задержали в ФРГ

    Шварценеггер продал на аукционе за 270 тыс. евро часы, из-за которых его задержали в ФРГ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Американский киноактер австрийского происхождения Арнольд Шварценеггер продал на аукционе за 270 тыс. евро свои часы, ставшие причиной его задержания в Мюнхене сотрудниками германской таможни, сообщила газета Presse.

    Благотворительный аукцион состоялся в четверг вечером в отеле Stanglwirt в окрестностях австрийского горнолыжного курорта Кицбюэль в федеральной земле Тироль, передает ТАСС.

    Стартовая цена часов Audemars Piguet составила 50 тыс. евро. Вырученные средства пойдут на финансирование экологических проектов «Климатической инициативы Шварценеггера».

    Ранее Шварценеггеру назначили штраф. Чтобы его выплатить, артисту пришлось посетить банк под конвоем полиции.

    Напомним, в среду на таможне в аэропорту Мюнхена задержали известного американского актера Арнольда Шварценеггера. Таможенников заинтересовали дорогие наручные часы актера швейцарской фирмы Audemars Piguet.

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    Иран оказался в кольце войны

    Всего за несколько дней Иран нанес удары сразу по трем государствам. Речь идет о Сирии, Ираке и Пакистане. В обратную сторону тоже полетели снаряды, но лишь со стороны Пакистана. В чем заключаются причины данной эскалации, какие мотивы преследует военно-политическое руководство Ирана и как подобное развитие событий может отразиться на интересах России в регионе? Подробности

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    К атаке Украины на Белгород прямо причастен Запад

    Украина совершила новый акт террора против гражданских лиц – Белгород подвергся массовому обстрелу кассетными боеприпасами. Убиты 15 человек, в том числе дети. В Вашингтоне заявили, что не поощряют подобные атаки, но эксперты указывают, что именно США несут за произошедшее прямую ответственность. И не только они. Подробности

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    • Истерика Зеленского в Давосе

      Владимир Зеленский стал главным действующим лицом экономического форума в Давосе: все прочие темы его организаторы замели на второй план. Однако это не избавило его от новых нервных срывов: Зеленский умудрился нахамить главе делегации Китая и Дональду Трампу. Чем это ему грозит?

    • Гарантии Макрона для Украины

      Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал «не дать России победить», анонсировал новые военные поставки для ВСУ и сообщил о скором визите в Киев для подписания договора о «гарантиях безопасности» для Украины. Что это за гарантии? Чего хочет Макрон и что получит в итоге?

    • Наша миссия – быть за своих

      Поздравляем всех постоянных и случайных зрителей с наступлением 2024 года. Этот праздник разительно отличается от того, который был год назад. Россия все та же. Но в глазах наших врагов она сильно изменилась.

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    Как растет популярность российских платежных систем

    Уход с российского рынка западных сервисов, обеспечивающих предоставление финансовых услуг, привел к расцвету отечественных платежных систем (банковских карт «Мир», системы быстрых платежей СБП, системы передачи финансовых сообщений СПФС). Взрывной рост их популярности – в нашей инфографике. Подробности

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    • Трампу расставили ловушки по всей Америке

      Сразу в 16 штатах США поданы иски с требованием не допустить участия бывшего президента страны Дональда Трампа до праймериз Республиканской партии. В случае удовлетворения этих исков Трамп не сможет участвовать в выборах главы государства, но политические последствия могут оказаться для всех США куда более серьезными.

    • Байден оставил Зеленского без подарка на Рождество

      Визит президента Украины в Вашингтон с целью добиться от США очередных денежных траншей закончился провалом. Разногласия внутри Конгресса по-прежнему мешают утвердить многомиллиардную программу помощи Украине, и уже заявлено, что сделать это будет «практически невозможно» до Рождества.

    • Украина делает из женщин свой последний резерв

      На Украине активно обсуждается привлечение последнего мобилизационного резерва – женщин. Ряд профессиональных категорий уже обязали встать на воинский учет независимо от пола, приходит множество сообщений о том, что фактически призыв женщин в украинскую армию уже начался.

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