Трамп, в отличие от Хейли и Байдена, не болен ни глобализмом, ни русофобией. После его прихода к власти появится дипломатическое окно для завершения украинской войны на российских (то есть вменяемых) условиях. Москва и Вашингтон хотя бы могут попытаться о чем-то договориться.0 комментариев
В Крыму заявили, что Запад вынуждает Россию расширить зону СВО
Глава комитета по законодательству крымского парламента Сергей Трофимов заявил, что постоянными угрозами удара по Крыму Запад вынуждает Россию расширить границы проведения спецоперации.
По его словам, постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает необходимость взять под контроль всю южную часть Украины и ее северо-восток и с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля, передает РИА «Новости».
По словам Трофимова, высказывания Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает. Адекватный человек давно задумался бы и сделал выводы о ложности выбранного пути. «Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным баранов, ведут свои страны к пропасти», – подчеркнул он.
Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.