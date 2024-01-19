Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, постоянными угрозами удара по Крыму Запад подтверждает необходимость взять под контроль всю южную часть Украины и ее северо-восток и с каждой поставкой все более дальнобойных систем придется расширять зону нашего полного контроля, передает РИА «Новости».

По словам Трофимова, высказывания Бридлава стоит воспринимать как позицию отставного военного, который ни за что не отвечает. Адекватный человек давно задумался бы и сделал выводы о ложности выбранного пути. «Но западные так называемые лидеры с упорством, достойным баранов, ведут свои страны к пропасти», – подчеркнул он.

Ранее бывший верховный главнокомандующий объединенных сил НАТО в Европе генерал Филипп Бридлав призвал Запад помочь Украине наносить удары по Крыму.