Tекст: Олег Исайченко

В ночь на 17 ноября Крымский мост подвергся атаке украинских беспилотников. В результате движение автомобилей по транспортной артерии было приостановлено. Те же меры были приняты и в отношении железнодорожных составов, которые, однако, возобновили свой ход к 13.14 мск. Глава Республики Крым Сергей Аксенов призвал жителей и гостей региона пока воздержаться от поездок в направлении моста.

Новая атака состоялась менее чем через сутки после предыдущего обстрела утром 16 ноября. Следственный комитет России уже возбудил уголовное дело о теракте. По данным ведомства, после ударов противника на мосту «имеются повреждения конструкции». Вице-премьер Марат Хуснуллин оперативно провел заседание правительственной комиссии по данной ситуации.

По его словам, в правительстве обсудили организацию доставки грузов на полуостров по альтернативным маршрутам. На совещании также рассмотрели меры по оценке ущерба и началу восстановительных работ. Вице-премьер подчеркнул необходимость оперативно определить сроки ремонта моста и возможности увеличения пропускной способности обходных транспортных маршрутов.

После заседания Хуснуллин доложил Владимиру Путину о сложившемся положении дел, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. «Никаких сомнений нет, что мост будет восстановлен и будет еще лучше прежнего», – подчеркнул он. В пресс-службе Кремля добавили, что будет намечен конкретный план, определены очередность и временные рамки работ по восстановлению.

В свою очередь губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил, что все цепочки жизнеобеспечения города сохранены. «Поставки продуктов питания, горюче-смазочных материалов и других необходимых товаров продолжаются. Крымский мост практически не использовался для доставки грузов, поэтому на снабжении города произошедшее не отразилось», – пояснил он.

Произошедшее – не первый ущерб, нанесенный противником Крымскому мосту. Еще в октябре 2022 года на нем произошел подрыв грузового автомобиля, в результате которого обрушились два пролета автомобильной части моста. Кроме того, загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава. Работы по устранению неполадок были начаты в кратчайшие сроки.

Уже 25 октября на конструкцию моста поставили весь объем необходимых для ремонта металлоконструкций. Всего через 58 дней после теракта, 5 декабря, было запущено движение по восстановленной автодорожной части моста в сторону Крыма. К концу января была завершена замена всех четырех пострадавших пролетов в сторону Краснодарского края. В полном же объеме транспортный поток удалось восстановить к маю.

Однако в июле следующего года ВСУ предприняли повторную атаку. По мосту ударили беспилотными надводными аппаратами, которым удалось повредить дорожное полотно. Отремонтировать артерию удалось уже в октябре. При этом, как сообщала «Газета.ru», российские строители завершили соответствующие работы на 18 дней раньше срока.

«Атака на Крымский мост носит откровенно провокационный характер. Переправой пользуется в основном гражданский транспорт, тогда как военная техника по ней не ездила вовсе. Поэтому удар был направлен в первую очередь против мирного населения и преследовал цель дестабилизировать обстановку в Крыму», – сказал военный эксперт Юрий Кнутов.

«Официальных данных о повреждениях моста пока нет, а правдивость украинских сведений вызывает сомнения.

Если же подтвердится, что пострадали арка моста и дорожное полотно, речь пойдет о серьезных восстановительных работах, на которые может потребоваться около полугода», – пояснил он.

«В ходе двух последовательных атак на Крымский мост ВСУ использовали огромное количество ударных средств, которые они копили, судя по всему, несколько недель. Это стало главной причиной того, почему украинской стороне удалось достичь цели», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов.



По его мнению, не менее значимым фактором стал обходной маневр: прорыв осуществлялся не со стороны Одессы и юга Одесской области, а с территории Левобережной Украины. «БПЛА сначала прорывались через достаточно мощный рубеж на юге Запорожской области и на территории ДНР. Исходя из предыдущей тактики ВСУ, было ощущение, что основной удар будет направлен по нефтеперерабатывающим мощностям в Ростовской области, а также в Краснодарском и Ставропольском краях», – рассуждает собеседник.

«Однако в районе Таганрога и Ростова-на-Дону беспилотники использовали пролет над Азовским морем – то есть над относительно слабым участком системы ПВО. Затем фактически работала лишь объектовая система противовоздушной обороны самого Крымского моста», – добавил Анпилогов. Он указал, что, по неподтвержденной информации, в результате атаки была обрушена арка автомобильной части моста.

«Киевские власти попытаются раздуть это до масштабов чуть ли не очередной глобальной победы,

но это не соответствует действительности. Даже если данные о повреждениях подтвердятся, то мост восстановят», – отметил эксперт. По его оценкам, специалистам предстоит расчистить судоходный фарватер от обломков и заменить арку.

Как объясняет аналитик, мост был спроектирован с учетом ремонтопригодности – его модульная конструкция позволяет достаточно быстро заменять отдельные участки полотна. «Важно, что украинская сторона не смогла повредить главное – быки моста, то есть основные опорные конструкции. Сейчас вокруг всех быков установлено двухслойное боновое ограждение. Оно не позволяет этого сделать, даже при координированной атаке безэкипажных катеров», – уточнил Анпилогов.

На время восстановления моста главной артерией, связывающей полуостров с материком, станет сухопутный коридор через исторические регионы, добавляет Кнутов. «Создание этого резервного пути можно по праву назвать одним из крупнейших достижений СВО, ведь именно он позволил соединить Россию с Крымом в обход моста и лишил Киев возможности отрезать регион от большой земли», – подчеркнул он.

«Неудивительно, что киевский режим пытался нарушить и работу этого маршрута. Над дорогой одно время довольно активно летали дроны, оснащенные технологией искусственного интеллекта.

Россия ответила на эту угрозу, развернув вдоль трассы комплексы радиоэлектронной борьбы «Волна», «Купол» и «Гранд». Помимо этого, движение прикрывают многочисленные мобильные огневые группы, которые работают по воздушным целям. Благодаря принятым мерам обстановка там во многом улучшилась, хотя некоторый уровень опасности сохраняется и сейчас», – говорит Кнутов.

Происходящее показывает неготовность Украины к нормальным переговорам, продолжил Анпилогов. Атака ВСУ на Крымский мост создаст определенные неудобства для граждан России, но они временные и ограниченные. «Остается железнодорожное сообщение. Железнодорожная арка прочнее автомобильной, поскольку она рассчитана на прохождение составов. Кроме того, есть паром», – указал собеседник.

Он призвал также не сравнивать последствия ударов ВСУ по Крымскому мосту и атак ВС России на мосты через Днепр в Киеве. «Не стоит рассматривать украинские мосты как некое заговоренное инженерное сооружение и тем более не стоит недооценивать наших ракетчиков. Российские военные добились того, что и Южный, и Северный мосты в Киеве практически потеряли пропускную способность. Они оба работают в аварийном режиме. То есть ВС РФ достигли тех задач, которые перед ними стояли по части уничтожения киевской логистики», – полагает специалист.

Россия непременно ответит на акт агрессии против гражданского объекта, добавляет Кнутов. «Скорее всего, наши удары придутся по логистике противника. Отличной целью могут стать мосты через Днепр в Киеве, Запорожье и других городах республики. Вторым направлением удара могут стать объекты энергетики, транспорта и промышленности, вовлеченные в обслуживание военных. Это затруднит снабжение ВСУ и снизит угрозу новых атак на Россию», – заключил Кнутов.