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    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв От иллюзии братства Болгарии пора избавиться

    Болгария начала бороться со всем русским подряд – и с советским, и с имперским. Ради этого власти страны готовы переписать учебники и снести памятники, напоминающие о дружбе с Россией. При этом Болгария не выглядит, как русофобская страна, и работать с ней Россия вполне может.

    14 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Давос – развлечение и война в одном пакете

    США и Европа стремительно настраивают все доступные им инструменты на защиту собственных особых позиций в мировых делах. Военная функция Давоса становится не менее важной, чем традиционная развлекательно-коммерческая.

    5 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Свобода давно не там, где ее ищут

    Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.

    22 комментария
    18 января 2024, 16:18

    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire

    ПВО России за сутки сбила две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire

    ВС России уничтожили две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов HIMARS и Vampire
    @ Скриншот из видео/Минобороны РФ

    Tекст: Ольга Иванова

    Средствами противовоздушной обороны России в течение суток сбиты две тактические ракеты «Точка-У», управляемая авиабомба JDAM производства США, а также 18 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS производства США и Vampire чешского производства, сообщили в Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой народной республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

    На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

    На Краснолиманском направлении потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

    На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

    На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

    На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

    Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.

    17 января 2024, 19:36
    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове

    ВС России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации наемников в Харькове

    Высокоточным ударом уничтожено 60 французских наемников в Харькове
    @ кадр из видео

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы России нанесли высокоточный удар по пункту дислокации иностранных боевиков в городе Харькове, основу которых составляли французские наемники, сообщили в Министерстве обороны России.

    В Telegram-канале Минобороны сообщается, что в результате удара здание, в котором находились наемники, было полностью разрушено. По данным ведомства, было уничтожено более 60 боевиков, свыше 20 солдат доставили в больницы.

    Между тем военкоры опубликовали фотографии, предположительно, здания, по которому был нанесен удар. Украинские власти сообщали, что удар пришелся по «недействующему медцентру», а в Минздраве страны сообщили о восьми раненых, следует из сообщения в Telegram-канале «Военкоры Русской Весны».

    Ранее сообщалось, что ВС России поразили пункт дислокации иностранных наемников ВСУ.

    Коментарии (59)
    17 января 2024, 22:39
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    Зеленский резко ответил Трампу на слова про окончание конфликта на Украине
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Президент Украины Владимир Зеленский ответил экс-президенту США Дональду Трампу «думай – потом говори» в ответ на заявление о скором завершении конфликта на Украине.

    По словам Зеленского, в случае если Украине будет передано вооружение, но взамен забраны какие-либо запасы, «Россия может занять всю территорию Украины», передает РИА «Новости».

    Он признал, что боится этого, и призвал Трампа «сначала думать, а потом говорить».

    При этом Зеленский заверил, что готов «работать со всеми» в случае избрания президентом Штатов Трампа.

    Ранее Трамп заявил, что действующее руководство Соединенных Штатов Америки – это дураки.

    Напомним, Трамп одержал убедительную победу в штате Айова. Другой претендент на пост президента от Республиканской партии, бизнесмен Вивек Рамасвами объявил о выходе из президентской гонки и поддержке Трампа.

    Коментарии (40)
    18 января 2024, 08:24
    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ

    Боец спецназа «Ахмат»: Женская рота ВСУ зашла на Кременской участок фронта

    Спецназ «Ахмат» заметил на Кременском участке фронте женскую роту ВСУ
    @ REUTERS

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Рота, состоящая из женщин, зашла на позиции ВСУ на Кременском участке фронта в Донбассе, рассказал боец спецназа «Ахмат» с позывным Аид.

    По его словам, на участок местности в Серебрянском лесничестве, известный как «болото», зашла женская рота, которая состоит из добровольцев, носит название К-2 и принадлежит 54-й бригаде ВСУ, передает РИА «Новости».

    Как пояснил боец, с таким ВС России еще не сталкивались и сначала подумали, что это такие акустические ловушки, но радиоперехваты подтвердили, что да, там женщины стоят.

    Он уточнил, что женщины на этом участке фронта выполняют функции операторов БПЛА и снайперов.

    Ранее зампредседателя комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Марьяна Безуглая заявила, что присоединение к ВСУ является «лучшим волонтерством» для украинцев в 2024 году.

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    18 января 2024, 04:58
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    Politico: Китай нанес неожиданный удар по Зеленскому
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Александра Юдина

    Отказ делегации Китая во встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским стал для Киева ударом, пишет Politico.

    Издание замечает, что украинское руководство не скрывало своего желания встретиться с китайскими официальными лицами в Швейцарии на этой неделе, однако Зеленский отправился домой, не добившись заветной встречи, передает РИА «Новости».

    Напомним, Пекин отклонил просьбу Киева о встрече Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе.

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    18 января 2024, 05:30
    На Украине арестовали более 150 морпехов ВСУ за отказ форсировать Днепр

    Tекст: Александра Юдина

    Более 150 украинских морских пехотинцев арестовали в оккупированном киевскими властями Херсоне за отказ форсировать Днепр, сообщила супруга одного из арестованных.

    По ее словам, супруг – военный ВСУ, никогда не уклонялся от службы и был настоящим патриотом, однако его и более 150 морских десантников из разных подразделений арестовал Херсонский суд и отправил в СИЗО, передает РИА «Новости».

    Женщина добавила, что морских пехотинцев арестовали за то, что они отказались выполнять приказ командования и переправляться на левый берег.

    Украинка пояснила, что украинским морским пехотинцам не поставлялись боеприпасы, не было продовольствия.

    «Их командиры хотят выслужиться перед командованием и бросают наших сыновей, отцов и братьев на смерть», – заключила она, призвав сограждан «не молчать, чтобы помочь остановить «мясные» штурмы и освободить арестованных».

    Газета ВЗГЛЯД писала, что украинцы начинают понимать, что конфликт с Россией чужд их интересам и разрушает будущее их детей.

    Коментарии (15)
    17 января 2024, 19:52
    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте

    Ветераны и общественники потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте в Бурятии

    В Бурятии потребовали отменить концерт Кристины Орбакайте
    @ Сергей Фадеичев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Против концерта имеющей двойное гражданство России и США певицы Кристины Орбакайте в Улан-Удэ выступили активисты организации «Боевое братство» Бурятии.

    Выступление Орбакайте в Улан-Удэ запланировано на 13 марта, но в «Боевом братстве» считают, что артистка, которая живет в США и имеет американское гражданство, не определившаяся со своей позицией по поводу СВО, не должна давать концерты в России из-за заработка и получать общественное одобрение, следует из сообщения организации на странице «ВКонтакте».

    Общественники назвали Орбакайте «иноагентом», которому «не место в публичном пространстве». Также против концерта выступила Бурятская общественная организация ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, которая обвинила певицу в финансировании ВСУ и потребовала от бурятского Минкульта запретить ее выступление.

    Ранее сообщалось, что Орбакайте уехала в США после проведения новогодних корпоративов.

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    17 января 2024, 21:42
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    Бундестаг проголосовал против передачи Киеву крылатых ракет Taurus
    @ IMAGO/Sven Eckelkamp/Reuters

    Tекст: Вера Басилая

    Немецкий парламент проголосовал против резолюции оппозиционного блока ХДС/ХСС, требовавшей от правительства передать Украине крылатые ракеты Taurus.

    За поставки ракет проголосовали 178 депутатов Бундестага, против выступили 485, трое воздержались, передает РИА «Новости».

    Передать Украине ракеты Taurus потребовали консерваторы из фракции ХДС/ХСС партии бывшего канцлера ФРГ Ангелы Меркель, теперь они находятся в оппозиции.

    Напомним, 3 января представитель правительства Германии Штеффен Хебештрайт сообщил, что Берлин пока не принял решения о возможных поставках Киеву крылатых ракет Taurus.

    Коментарии (13)
    17 января 2024, 20:15
    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе

    Politico: Китай отклонил просьбу Украины о встрече Зеленского и Ли Цяна в Давосе

    Китай отказал Зеленскому во встрече с Ли Цяном в Давосе
    @ Ukraine Presidency/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Пекин отклонил просьбу Киева о встрече президента Украины Владимира Зеленского и премьера КНР Ли Цяна на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе, сообщает Politico.

    Высокопоставленный чиновник США сообщил изданию, что Пекин отклонил просьбу Киева о встрече во время нахождения делегаций на форуме в Швейцарии. Другой источник добавил, что Китай отказался от контактов с Украиной после призыва России «прекратить дипломатические контакты с Украиной», передает «Газета.ru».

    Представитель Украины в беседе с Politico опроверг эту информацию, заявив, что «в расписании делегации не было встречи с китайскими чиновниками и что Киев никогда о ней не просил».

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что официальный представитель КНР сделал заявление, которое можно трактовать как явный и существенный сдвиг позиции Пекина по отношению к происходящему на Украине. Раньше Китай, по крайней мере с точки зрения внешнеполитической риторики, выражал хоть и позитивный, но все же нейтралитет, но теперь он явно оправдывает и поддерживает российскую спецоперацию.

    Коментарии (11)
    18 января 2024, 13:53
    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе

    Лавров: Зеленский врал на форуме в Давосе о событиях вокруг Украины после 2014 года

    Лавров уличил Зеленского во лжи на форуме в Давосе
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Украины Владимир Зеленский врал мировому сообществу с трибуны Всемирного экономического форума в Давосе о ситуации на Украине после 2014 года, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров обратил внимание на то, что Зеленский в Давосе «подробно, с выражением, но не так ярко, как в «Квартале-95», говорил про Минские договоренности», обвиняя Россию и российское руководство в якобы краже «13 лет мира». Президент Украины, как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, утверждал, что якобы не было никакого государственного переворота в Киеве в 2014 году, а сразу произошла так называемая аннексия Крыма. «Все это ставится с ног на голову», – приводит его слова ТАСС.

    Минские договоренности, напомнил Лавров, не были никаким промежуточным этапом, а предполагали окончательное закрытие проблемы. Он подчеркнул, что соглашения были утверждены Совбезом ООН. «Они не были разрушены Путиным. [Лидеры Германии и Франции] Меркель и Олланд не пытались сделать так, чтобы они сработали», – указал Лавров, добавив, что в это время Украину готовили к войне.

    Также Лавров заявил, что сообщения о том, что Россия и Украина якобы проведут прямые переговоры в Женеве, являются слухами.

    Коментарии (8)
    18 января 2024, 03:56
    ПВО перехватила беспилотники над Московской и Ленинградской областями

    Минобороны: Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями

    Tекст: Александра Юдина

    Украинские беспилотники перехвачены над Московской и Ленинградской областями системой ПВО, сообщили в Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства сообщается, что около 1.30 мск была пресечена попытка ВСУ совершить атаку с применением БПЛА. Дежурные средства ПВО сбили один дрон над территорией Московской области и перехватили один беспилотник над территорией Ленинградской области.

    Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что российская ПВО отразила атаку летевшего на Москву беспилотника.

    Коментарии (41)
    17 января 2024, 20:41
    Названы лидеры и аутсайдеры по поставкам оружия Украине

    Tекст: Кристина Цыцура

    Франция занимает последнее место среди западных стран по поставкам оружия Украине, пишет газета l'Opinion.

    Париж направил Киеву вооружений на 500 млн евро, в то время как Вашингтон потратил на Украину 43,9 млрд евро, передает ТАСС.

    В пятерку лидеров также входят Германия (17,1 млрд евро), Британия (6,6 млрд евро), Норвегия (3,6 млрд евро) и Дания (3,5 млрд евро).

    Газета указала на проблемы с поставкой вооружений на Украину. Так, их тормозит проблема совместимости западного и бывшего советского оружия.

    Натали Луазо, возглавляющая подкомиссию по безопасности и обороне Европарламента, указывает «на усталость от Украины, которая охватила и Францию».

    Коментарии (2)
    18 января 2024, 09:12
    В Раде обвинили Зеленского в выводе капиталов с Украины

    Депутат Рады Лерос: Зеленский нагло разворовывает госбюджет

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Депутат Верховной рады Гео Лерос заявил, что Владимир Зеленский нагло разворовывает госбюджет.

    Как заявил Лерос в эфире своего видеоблога, украинцам, к совести которых апеллирует Зеленский, крайне интересно, «не лопнет ли у него харя от вывода подобных капиталов из страны?», передает RT.

    Он добавил, что глава киевского режима с 2012 года вывел в офшоры около 40 млн долларов от олигарха Игоря Коломойского.

    Лерос отметил, что в 2014 году Зеленский не платил налоги, но при этом брал деньги из бюджета Украины на покупку недвижимости в Европе.

    Ранее Зеленский подписал закон, по которому каждый военнослужащий ВСУ вне зависимости от пола сможет сдать свои репродуктивные клетки для хранения в замороженном виде за счет государства.

    Коментарии (10)
    18 января 2024, 09:09
    В Европарламенте заявили о «подарке» Украины для России

    Депутат ЕП Чарнецкий: Ложь украинских СМИ о России является подарком для Москвы

    Tекст: Ольга Никитина

    Заявления украинских политиков и последовавшие за ними публикации в украинских СМИ о якобы «причастности» Москвы к блокаде на границе Польши и Украины не только «неправдивы и очень глупы», но и являются подарком для России, считает депутат Европарламента Рышард Чарнецкий.

    По его словам, подобные материалы дублируют «злосчастную риторику» Владимира Зеленского и только подтверждают узость его мышления, передает РИА «Новости» со ссылкой на статью политика, опубликованную в Do Rzeczy.

    8 января сообщалось, что около 2 тыс. грузовиков находятся в очередях на границе Украины и Польши.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 14:02
    На Западе предсказали решающий прорыв российских сил на Украине

    Историк Фергюсон: Российские силы совершат решающий прорыв на Украине в 2024 году

    Tекст: Ольга Никитина

    Британский историк Нил Фергюсон спрогнозировал «решающий прорыв» российских сил в ходе спецоперации в 2024 году.

    Фергюсон в интервью Die Welt напомнил об уроках истории: «В первой половине вооруженного конфликта русские обычно плохо себя проявляют, а во второй – выигрывают». Он отметил, что многие на Западе не хотят верить в возможность такого сценария, передает РИА «Новости».

    При этом поддержка киевского режима с американской стороны ослабевает, отметил эксперт. По его словам, для американцев привычной стала схема, когда они обещают поддержку «столько, сколько потребуется», а пару лет спустя ее прекращают. Эксперт сравнил это с тем, как зрителю наскучила телевизионная передача и он переключает на другой канал.

    США, как в свое время Римская империя, переживают период упадка, считает Фергюсон. И процесс, уверен он, ускорится с приходом к власти Дональда Трампа.

    Ранее американские СМИ писали, что если Россия одержит победу в конфликте на Украине, это станет концом глобального лидерства США.

    Коментарии (3)
    18 января 2024, 09:48
    В США назвали следующий шаг Запада против России

    The Hill: Запад поможет Киеву атаковать Крымский мост

    Tекст: Ольга Никитина

    Следующим шагом Запада в оказании поддержки киевскому режиму станет помощь ВСУ «нацелиться на Крым» и перерезать линию материально-технического обеспечения российских войск, пишут американские СМИ.

    В статье издания The Hill говорится, что Крымский мост является одним из ключей к разрушению линии материально-технического обеспечения для российских войск в Крыму, передает Ura.ru.

    Еще в июле прошлого года президент России Владимир Путин заявлял, что Крымский мост уже давно не используется для военных перевозок.

    Газета ВЗГЛЯД писала о том, как Запад в новом году взял курс на эскалацию украинского конфликта.

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