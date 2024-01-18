ПВО России за сутки сбила две ракеты «Точка-У» и 18 снарядов РСЗО HIMARS и Vampire

Tекст: Ольга Иванова

В Telegram-канале ведомства сообщается, что уничтожен 91 украинский беспилотный летательный аппарат, в том числе в районах населенных пунктов Таволжанка, Купянск, Мирное Харьковской области, Белогоровка, Сватово, Лисичанск Луганской народной республики, Верхнеторецкое, Пески, Майорск Донецкой народной республики, Пшеничное, Любимовка Запорожской области, Новая Каховка, Чонгар и Чаплинка Херсонской области.

На Купянском направлении подразделениями Западной группировки войск отражено шесть атак штурмовых групп 32-й, 60-й механизированных и 95-й воздушно-десантной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синьковка Харьковской области и Терны Донецкой народной республики. Противник потерял до 155 военнослужащих, два танка, три боевые бронированные машины, два автомобиля и САУ «Гвоздика».

На Краснолиманском направлении потери противника составили более 220 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, в том числе БМП Bradley, четыре автомобиля, артиллерийская система М777 производства США, САУ «Гвоздика», гаубица М119 производства США, а также станция радиоэлектронной борьбы.

На Южно-Донецком направлении слаженными действиями подразделений группировки войск «Восток» во взаимодействии с авиацией и артиллерией отражена атака штурмовой группы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Новомихайловка Донецкой народной республики. Противник потерял более 130 военнослужащих, два автомобиля, две гаубицы FH-70 производства Великобритании, а также самоходную артиллерийскую установку Krab польского производства.

На Запорожском направлении потери ВСУ составили до 30 военнослужащих, танк, три автомобиля и две гаубицы Д-20 и Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения подразделений ВСУ противник потерял до 65 военнослужащих, три танка и пять автомобилей.

Ранее сообщалось, что российские военные освободили населенный пункт Веселое в Донецкой народной республике.