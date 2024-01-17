Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.6 комментариев
На заводе в Шахтах пожар произошел после взрыва
В администрации Шахт заявили о взрыве перед пожаром на заводе
Пожар произошел на заводе по производству полиэфирного волокна в Шахтах Ростовской области, возгоранию предшествовал взрыв, сообщил глава администрации города Андрей Горцевской.
«В 11.10 на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание на площади до 1 тыс. квадратных метров», – написал Горцевской в своем Telegram-канале.
Гендиректор компании «Авангард» Олег Рябошапка добавил, что пожар начался на шестом этаже, передает ТАСС.
Между тем глава Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что информация о том, что пожар якобы произошел из-за беспилотника, не подтверждается. «ПВО в это время не работало», – уточнил он.
При ЧП пострадали девять человек, им оказывается медицинская помощь, в Шахты вылетели представители Минздрава региона. Пожар был ликвидирован в 12.49.
Ранее в поселке Шушары в на складе Wildberries произошел пожар. Позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.