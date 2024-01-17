На заводе в Шахтах пожар произошел после взрыва

В администрации Шахт заявили о взрыве перед пожаром на заводе

Tекст: Елизавета Шишкова

«В 11.10 на территории ООО «Шахтинский полиэфирный завод» был зафиксирован хлопок. Затем произошло возгорание на площади до 1 тыс. квадратных метров», – написал Горцевской в своем Telegram-канале.

Гендиректор компании «Авангард» Олег Рябошапка добавил, что пожар начался на шестом этаже, передает ТАСС.

Между тем глава Ростовской области Василий Голубев сообщил в Telegram, что информация о том, что пожар якобы произошел из-за беспилотника, не подтверждается. «ПВО в это время не работало», – уточнил он.

При ЧП пострадали девять человек, им оказывается медицинская помощь, в Шахты вылетели представители Минздрава региона. Пожар был ликвидирован в 12.49.

Ранее в поселке Шушары в на складе Wildberries произошел пожар. Позднее были найдены все сотрудники склада Wildberries, никто из занятых на складе пропавшим не числится.