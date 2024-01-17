Как-то с логикой у поуехавших странновато – ты рассказываешь оставшимся и живущим на территории ГУЛАГа про то, какие они быдло и путинисты и должны гореть в аду, а тебе и книжки печатают, и продают, и в театриках ставят, и много где чего.3 комментария
Блинкен заявил о готовности арабских стран выстраивать отношения с Израилем
Блинкен: Арабские страны готовы выстраивать отношения с Израилем, чего не было ранее
Арабские государства на Ближнем Востоке и за его пределами готовы выстраивать отношения с Израилем, чего ранее не было, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме в швейцарском Давосе.
По его словам, арабские страны даже за пределами Ближневосточного региона готовы выстраивать отношения с Израилем с точки зрения его интеграции, нормализации, безопасности, его они не делали ранее и готовы давать необходимые гарантии, передает ТАСС.