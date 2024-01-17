Говоря о том, что в США бытует миф о страшной и ужасной России, многие думают, что виноваты в этом исключительно американские СМИ. Увы, в конкурсе «кто расскажет самую страшную историю о России» они всегда будут на втором месте после так называемых очевидцев.5 комментариев
Выходец с Украины получил срок за подготовку ракетной атаки на «Уралвагонзавод»
Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге приговорил Виктора Расторгуева к восьми годам лишения свободы за подготовку атаки самодельными ракетами на «Уралвагонзавод» в Нижнем Тагиле, сообщили в антитеррористической комиссии Свердловской области.
Согласно сообщению ведомства, в Екатеринбурге Центральный окружной военный суд вынес обвинительный приговор по делу Виктора Расторгуева, причастного к незаконному изготовлению взрывчатых веществ и подготовке к совершению теракта, передает ТАСС.
Там добавили, что решением суда Расторгуев приговорен к лишению свободы сроком на восемь лет с ограничением свободы на год и штрафу в размере 300 тыс. рублей, при этом первые три года наказания выходец с Украины проведет в тюрьме.
Подсудимый с решением суда не согласен.