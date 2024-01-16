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Вынесен приговор офицеру за поставку неэффективной ПВО для Крымского моста
Офицер Росгвардии получил шесть лет за поставку неэффективных комплексов ПВО для защиты Крымского моста
Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, признав его виновным в причастности к поставке некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста от беспилотников и газопровода из Краснодара в Крым, сообщает источник из зала суда.
Как сообщил источник ТАСС, суд признал Волкова виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей «Превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий» и назначил ему наказание в виде шести лет колонии общего режима.
При этом суд не стал лишать его наград и воинского звания и оставил за Росгвардией право заявить к нему гражданский иск. Полковник вину не признал и настаивает, что действовал «согласно установленному порядку и законодательству».
Напомним, в октябре сообщалось, что второй Западный окружной военный суд готовится рассмотреть уголовное дело, где обвиняемым в превышении должностных полномочий при закупке оборудования для защиты Крымского моста. проходит бывший глава отдела Морского управления Росгвардии Сергей Волков.