Украинцы попали в плен в Сомали после нападения боевиков на вертолет ООН

МИД Украины: В плену у террористов в Сомали находятся четверо украинцев из экипажа вертолета ООН

Tекст: Вера Басилая

Украинский дипломат подтвердил, что граждане Украины были захвачены на территории Сомали, они были членами экипажа вертолета миссии ООН, который потерпел крушение, их личности установлены, передает ТАСС.

По словам Николенко, на борту вертолета, который принадлежал частной украинской компании и выполнял перевозку по контракту ООН, помимо украинцев находились еще пять иностранцев.

Ранее сообщалось, что боевики из радикальной группировки «Аш-Шабаб» захватили экипаж вертолета ООН, который совершил вынужденную посадку из-за неполадки, которая могла привести к взрыву в воздухе.

Портал Garowe отметил, что террористы убили одного человека и шестерых взяли в заложники, а вертолет миссии ООН сожгли.