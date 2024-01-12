В годы противостояния с СССР Запад позиционировал себя как христианский – и требовал свободы своим единоверцам. Теперь мы оказываемся в ситуации, когда можем и должны обратить внимание на притеснение наших единоверцев на Западе.3 комментария
МИД сравнил планы Латвии выдворить россиян с практиками фашистов
Спикер МИД Захарова: Планы по выдворению россиян из Латвии из-за закона о языке похожи на практику фашистов
Планы Латвии выдворить 1167 россиян из-за закона о знании языка похожи на то, как проводили сегрегацию людей фашисты, которые придумывали гетто, в которые свозили национальные группы и ограничивали их права, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
Захарова отметила, что у россиян в Латвии уже отобрали право на минимальный соцпакет, бесплатное медицинское обслуживание. По ее словам, это просто похоже на то, что творили нацисты и фашисты в отношении национальных групп и групп определенных вероисповеданий и религий в 30-е годы в Западной Европе, когда свозили в гетто людей и ограничивали им всевозможные права, передает ТАСС.
Сегодня все эти практики реализуются просто в новом гибридном формате, но с той же сутью – сегрегации людей по национальному признаку, отметила дипломат. Она также заявила, что в ближайшее время число российских граждан, которые не смогли «легализоваться» в Латвии может возрасти до более чем 2 тыс. человек.
Временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков сообщил, что несколько тысяч россиян оказались на грани выдворения из Латвии из-за миграционных поправок, которые обязывали россиян, имеющих постоянное место жительства в прибалтийской республике, до 1 сентября 2023 года получить сертификат о владении латышским языком на уровне A2. В противном случае их документы должны были быть аннулированы.
СМИ сообщали, что депортация из Латвии грозит 1167 гражданам России, 789 из которых старше 60 лет.
Газета ВЗГЛЯД писала, что Литва, Латвия и Эстония стремительно насаждают тоталитарные практики, еще недавно казавшиеся немыслимыми в Евросоюзе.