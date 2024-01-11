Ивлеева не признала в суде вину в организации «голой» вечеринки

Tекст: Валерия Городецкая

Согласно постановлению Лефортовского суда Москвы, доводы Ивлеевой поддержал ее адвокат, указав на то, что блогер не была осведомлена о том, что гости находились на мероприятии в оскорбляющем человеческое достоинство виде, передает ТАСС.

Защита считает, что за организацию и проведение вечеринки должна нести заключившая с Ивлеевой договор компания.

Кроме того, блогер заявила, что гости были оповещены о дресс-коде мероприятия посредством текстовых сообщений со ссылкой на фото людей в образах, предлагающихся как образец, не являясь при этом призывом, следует из постановления суда. Согласно документу, мероприятие было нацелено на привлечение спонсорских интеграций, а именно – компаний МТС и «Золотое яблоко».

В декабре суд оштрафовал блогера Настю Ивлееву за «голую» вечеринку, которая ранее была признана пропагандой гомосексуальных отношений.