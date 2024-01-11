ЦИК захотел уточнить статус кандидата в президенты во избежание его преждевременного использования

Tекст: Елизавета Шишкова

Она пояснила, что в законодательстве есть понятие «выдвинутый кандидат» и «зарегистрированный кандидат», вокруг этого есть определенное недопонимание, передает ТАСС.

После избирательной кампании ЦИК обратится с предложением к законодателям, чтобы упорядочить «это высокое звание, статус кандидата в президенты».

«Мы сейчас видим, это было и в прошлых кампаниях и сейчас, когда выдвинулись, например, 33 человека, и они уже даже, не пройдя никаких стадий, предусмотренных законом, три раза чихнули и уже называют себя кандидатами», – пояснила Памфилова.

По ее словам, если человек претендует на звание кандидата, то он должен «провести грамотно, в соответствии с законом все процедуры, связанные с этим выдвижением».

Ранее эксперты дали свою оценку этапу выдвижения кандидатов на выборы президента России в 2024 году.