Одним из факторов победы Зеленского на президентских выборах была усталость украинцев от старых политических лиц. Но теперь, похоже, украинцы уже устали от новых лиц.5 комментариев
«Калашников» договорился о поставках «Вихрь-1» дружественной стране
Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку ракет «Вихрь-1» дружественной стране
Концерн «Калашников» заключил крупный контракт на поставку управляемых ракет «Вихрь-1» «дружественному государству».
В пресс-службе концерна не уточнили, с какой «дружественной страной» заключен экспортный контракт.
Кроме того, «Калашников» отчитался о наращивании производства спецтехники на 45%: кроме «Вихря», это блоки для управляемых артиллерийских снарядов.
Управляемая авиаракета «Вихрь» предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, и среднескоростных воздушных целей вроде вертолетов и беспилотников, отмечает ТАСС.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники ВСУ с помощью ракет «Вихрь-1». Благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.
В ноябре прошло года «Калашников» сообщал, что досрочно выполнил ГОЗ по поставкам в войска ракет «Вихрь».