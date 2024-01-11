«Калашников» договорился о поставках «Вихрь-1» дружественной стране

Концерн «Калашников» заключил контракт на поставку ракет «Вихрь-1» дружественной стране

В пресс-службе концерна не уточнили, с какой «дружественной страной» заключен экспортный контракт.

Кроме того, «Калашников» отчитался о наращивании производства спецтехники на 45%: кроме «Вихря», это блоки для управляемых артиллерийских снарядов.

Управляемая авиаракета «Вихрь» предназначена для поражения наземных маневренных бронеобъектов, оснащенных блоками динамической защиты, и среднескоростных воздушных целей вроде вертолетов и беспилотников, отмечает ТАСС.

Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении экипажами российских вертолетов западной бронетехники ВСУ с помощью ракет «Вихрь-1». Благодаря тандемной боевой части ракета способна уничтожить практически любой западный танк.

В ноябре прошло года «Калашников» сообщал, что досрочно выполнил ГОЗ по поставкам в войска ракет «Вихрь».