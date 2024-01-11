Путин согласился включить в программу внутреннего развития туризма объекты общепита

Путин согласился с предложением включить в программу внутреннего развития туризма объекты общепита

Tекст: Елизавета Шишкова

Один из участников встречи глав государства с предпринимателями ДФО предложил включить объекты общепита в программу развития туризма.

«Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно трех-четырех звезд, работает и результаты дает». «Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно [их] туда пристегнуть», – сказал в ответ Путин.

Президент отметил, что кафе и рестораны – это значимая часть туристической инфраструктуры, передает ТАСС.

Он пообещал, что в правительстве проработают этот вопрос. «Считаю, что вполне можно и нужно это сделать, нужно поддержать [такую инициативу], особенно на Дальнем Востоке, конечно. Обязательно проработаем. <…> Будем работать и сделаем это», – сказал Путин.

Участник встречи добавил, что с помощью механизма территории опережающего развития его семья занимается проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух».

Путин спросил, сколько стоят номера в гостиницах, на какое время приходится пик туристического сезона с максимальной загрузкой. «Вот сейчас как раз [наблюдается пик], когда горнолыжный сезон. Но стремимся, <…> чтобы круглогодично это все у нас работало. Очень надеемся, что будут сглаженные пики», – ответил предприниматель.

«Да-да, понятно», – сказал в ответ Путин.

В ходе поездки в Хабаровск Путин отметил, что на Дальнем Востоке возможностей даже больше, чем в Москве.