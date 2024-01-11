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Путин согласился включить в программу внутреннего развития туризма объекты общепита
Путин согласился с предложением включить в программу внутреннего развития туризма объекты общепита
Объекты общепита необходимо включить в программу развития внутреннего туризма, правительство проработает этот вопрос, сказал президент России Владимир Путин.
Один из участников встречи глав государства с предпринимателями ДФО предложил включить объекты общепита в программу развития туризма.
«Программа развития внутреннего туризма, поддержки строительства гостиниц, особенно трех-четырех звезд, работает и результаты дает». «Если объекты общепита не входят в эту систему льготирования, то, конечно, нужно [их] туда пристегнуть», – сказал в ответ Путин.
Президент отметил, что кафе и рестораны – это значимая часть туристической инфраструктуры, передает ТАСС.
Он пообещал, что в правительстве проработают этот вопрос. «Считаю, что вполне можно и нужно это сделать, нужно поддержать [такую инициативу], особенно на Дальнем Востоке, конечно. Обязательно проработаем. <…> Будем работать и сделаем это», – сказал Путин.
Участник встречи добавил, что с помощью механизма территории опережающего развития его семья занимается проектом по строительству гостиниц на территории горнолыжного курорта «Горный воздух».
Путин спросил, сколько стоят номера в гостиницах, на какое время приходится пик туристического сезона с максимальной загрузкой. «Вот сейчас как раз [наблюдается пик], когда горнолыжный сезон. Но стремимся, <…> чтобы круглогодично это все у нас работало. Очень надеемся, что будут сглаженные пики», – ответил предприниматель.
«Да-да, понятно», – сказал в ответ Путин.
В ходе поездки в Хабаровск Путин отметил, что на Дальнем Востоке возможностей даже больше, чем в Москве.