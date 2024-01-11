Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.9 комментариев
Экс-премьер Японии назвал Тайвань следующим «разбитым окном» после Украины
Заместитель председателя правящей в Японии Либерально-демократической партии, экс-премьер Таро Асо считает, что Тайвань может стать следующим «разбитым окном» после Украины и сектора Газа, сообщает издание Nikkei Asia.
В ходе своего выступления в Центре изучения президентства и Конгресса США он заявил, что «теория разбитых окон» гласит о том, что если одно разбитое окно не отремонтировать, то будут разбиты еще больше окон, и в конечном итоге весь город будет опустошен. Следующим «окном», которое может быть разбито, Асо назвал Тайвань, передает ТАСС.
Вместе с тем он выразил надежду на мирное урегулирование ситуации вокруг Тайваня и конструктивный диалог между Пекином и Тайбэем.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байденом во время встречи в Сан-Франциско, что Тайвань воссоединится с материковым Китаем мирным путем.