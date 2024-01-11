Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.8 комментариев
Белый дом подтвердил намерение отправить американскую делегацию на Тайвань
США планируют отправить американскую делегацию на Тайвань после проведения выборов на острове, заявил высокопоставленный представитель американской администрации.
На спецбрифинге он подтвердил намерение направить неофициальную делегацию после выборов, но не подтвердил время отправки делегации или участников, передает РИА «Новости».
Представитель Белого дома добавил, что ряд вопросов по предстоящей поездке все еще решаются.
Ранее китайский лидер Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байденом во время встречи в Сан-Франциско, что Тайвань воссоединится с материковым Китаем мирным путем.