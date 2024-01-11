Белый дом подтвердил намерение отправить американскую делегацию на Тайвань

Tекст: Ольга Иванова

На спецбрифинге он подтвердил намерение направить неофициальную делегацию после выборов, но не подтвердил время отправки делегации или участников, передает РИА «Новости».

Представитель Белого дома добавил, что ряд вопросов по предстоящей поездке все еще решаются.

Ранее китайский лидер Си Цзиньпин прямо сказал президенту США Джо Байденом во время встречи в Сан-Франциско, что Тайвань воссоединится с материковым Китаем мирным путем.