Путин рассказал об отмененной из-за непогоды поездке в Якутию

Путин заявил о важности Чукотки для всего мира

Tекст: Алексей Дегтярев

«Чукотка на слуху у всей страны. И не только потому, что это самый восточный регион России, но и потому, что здесь сосредоточены полезные ископаемые в больших количествах, здесь очень много вопросов, связанных с обеспечением безопасности страны, с развитием логистических маршрутов», – цитирует Путина ТАСС.

Он добавил, что эти маршруты важны для всей страны и для всего мира, и уточнил, что один из них – это Северный морской путь. В регионе сосредоточено множество вопросов, представляющих «огромный интерес для Российской Федерации в целом», подчеркнул глава государства.

На обсуждении в Архангельске отмечалась важность отдельных населенных пунктов Чукотки, часть из них вписана сразу в несколько программ развития и по Арктике, и по Дальнему Востоку.

«С губернатором [Чукотки Владиславом Кузнецовым] мы поговорим отдельно и по цифрам, и по всем вопросам жизнедеятельности региона», – подчеркнул Путин.

Также президент в ходе встрече с жителями Анадыря отмечал, что лучше всего наблюдать жизнь региона своими глазами, чем в докладах.