Невиданные забастовки буквально парализовали жизнь в Германии. Всё больше немцев хотят отставки канцлера Шольца. России немецкие неурядицы никаких быстрых дивидендов не сулят. Но в среднесрочной перспективе простым немцам надоест, что помощь Украине ставят выше их собственного благосостояния.4 комментария
Путин рассказал об отмененной из-за непогоды поездке в Якутию
После поездки на Чукотку президент Владимир Путин рассчитывал посетить Якутию, но этот визит пришлось отложить, заявил глава государства на встрече с общественностью в Анадыре.
«Вот я собирался сейчас в Якутию лететь, но самолет не может сесть. Пришлось отменить поездку в Якутию. Но я съезжу все равно», – цитирует президента ТАСС.
«Вот конкретный сбой из-за транспортной схемы. А с рядовым человеком тем более может это происходить. Сплошь и рядом, особенно на таких расстояниях и в таких зонах», – заключил Путин.