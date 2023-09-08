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Для жителей новых регионов запустили портал «Я в России»
Минцифры запустило портал «Я в России» для жителей новых регионов
Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России запустило на базе «Госуслуг» портал «Я в России», предназначенный для жителей новых регионов страны, сообщил глава Минцифры Максут Шадаев на совещании о реализации народной программы партии «Единая Россия».
«Сегодня мы запустили и открыли доступ к порталу, который реализован у нас в рамках единого портала «Госуслуг». Называется портал «Я в России», – приводит его слова ТАСС.
Министр пояснил, что это отдельное окно для жителей новых регионов, основная задача которого помочь определиться им с порядком получения тех или иных услуг.
Данный портал, по словам Шадаева, является базой знаний, которая позволяет в пошаговом режиме понять, что нужно сделать для того, чтобы получить основные популярные услуги. «Мы это называем жизненными ситуациями – у нас сейчас на портале уже 32 жизненные ситуации подробно в таком формате описаны, 16 услуг федеральных уже доступны, адаптированы для жителей новых регионов. Это как раз те ситуации, которые самые популярные», – пояснил министр.
По его словам, до конца 2023 года планируется вывести еще 20 популярных жизненных ситуаций, 14 онлайн-услуг.
Как рассказал Шадаев, на портал выведена база волонтеров, планируется прорабатывать дополнительно возможность реализации сервисов, связанных с помощью гражданам, волонтерством.
«То есть нам, как кажется, очень большой спрос на горизонтальное взаимодействие, для того, чтобы эта площадка стала социальной платформой, <...> чтобы жители новых регионов могли помогать друг другу, жители «старых» регионов могли помогать жителям новых регионов. Нам кажется, что такой опыт – он для портала услуг будет новым, нам кажется, что это имеет очень большие перспективы», – заключил глава Минцифры.
Напомним, жители ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей при обращении в МВД или МФЦ по одному заявлению на выдачу паспорта гражданина России автоматически могут получить также СНИЛС, ИНН и учетную запись для самостоятельной работы на едином портале госуслуг.