История с бывшим директором Института США и Канады РАН Валерием Гарбузовым поставила вопрос о том, работают ли российские аналитические центры на свое государство или же скорее обслуживают интересы конкурентов и противников России.6 комментариев
В Запорожской области уничтожена украинская пусковая установка ЗРК С-300ПС
Российские военные в последние сутки уничтожили украинскую пусковую установку зенитного ракетного комплекса С-300ПС, сообщило Министерство обороны России.
Установка уничтожена у поселка Любимовка в Запорожской области, уточнило ведомство в своем Telegram-канале.
У Красного и Новомихайловки в ДНР уничтожены полевые склады боеприпасов 3-й штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.
Российские средства ПВО перехватили 11 снарядов РСЗО HIMARS и управляемую авиабомбу JDAM. Уничтожен 41 украинский беспилотник у поселков Белогоровка, Меловатка (ЛНР), Спорное, Водяное (ДНР), Мирное (Запорожская область) и у города Голая Пристань (Херсонская область).
С начала СВО уничтожено: 467 самолетов, 248 вертолетов, 6467 беспилотников, 436 ЗРК, 11 711 танков и других боевых бронированных машин, 1148 машин РСЗО, 6274 орудия полевой артиллерии и минометов.