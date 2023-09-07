  • Силами ПВО сбиты беспилотники в Московской области и в Ростове-на-Дону
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    Зеленский закрыл для элиты путь отступления в Польшу
    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией
    Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы
    Оппозиция в Грузии попросила США ввести санкции против «проводников России»
    Россия и Турция договорились по поставкам зерна
    Россия запросила заседание СБ ООН по поставам оружия Киеву
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    В МИД назвали «фантазиями» заявления о вступлении Армении в НАТО
    Всероссийский атаман назвал новый импульс для казачества
    Мнения
    Олег Хавич Олег Хавич Провал контрнаступления заставляет Украину искать рекрутов за рубежом

    Газета Rzeczpospolita сообщила, что Польша начала выдавать Украине «мужчин, которые выехали из страны». Потом уточнила, что пока не всех, а только организаторов незаконной миграции. Но лиха беда начало.

    7 комментариев
    Человек в лампасах Человек в лампасах Игра в одни ворота в пользу российской армии

    ФАБ-1500 несет не несколько кг, а сотни кг взрывчатки. Эти сотни кг могут быть доставлены с помощью УМПК тютелька в тютельку прямо в макушку противника. И нанести там в одну секунду разрушения такого масштаба, какой не нанесет за сутки целый артиллерийский дивизион.

    27 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев Зачем Зеля «арестовал» Беню

    В таких криптореспубликах, которые принято называть «банановыми», люди, вырвавшиеся из клоунов при геях, ощущают, что они таки геи у клоунов, и сделают все, чтобы уничтожить всех, кто помог им прийти к власти.

    12 комментариев
    7 сентября 2023, 04:57

    Аргентина лишила Пиночета госнаград

    Президент Аргентины Фернандес лишил Пиночета двух госнаград

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Аргентины Альберто Фернандес подписал указ о лишении чилийского диктатора Аугусто Пиночета и его правопреемников ордена Мая и ордена Освободителя Сан-Мартина, сообщила пресс-секретарь администрации президента Габриэла Серрути.

    Решение приурочено к 50-й годовщине военного переворота в Чили и 40-летию восстановления демократии в Аргентине. Серрути заявила, что Пиночет «не заслуживает благодарности» Аргентины. Она заявила, что политика Пиночета вела к подавлению жизни и ухудшению условий жизни населения. Серрути сказала: «Его действия оскорбляют ценности и основополагающие принципы наших героев».

    Ордена Пиночет получил в 1975 и 1976 годах. Орден Мая дают за вклад в развитие культуры, благосостояние и международного взаимопонимания, орден Освободителя Сан-Мартина полагается иностранцам за особое признание, передает ТАСС.

    Напомним, Пиночет совершил военный переворот в Чили в 1973 году. Власть перешла гражданскому правительству только в 1990 году. За это время в стране по политическим мотивам убили около 3,2 тыс. человек, еще около 1,2 тыс. пропали без вести. Примерно к 28 тыс. человек применялись пытки. Против Пиночета было открыто уголовное дело, но он умер в 2006 году до завершения процесса.

    6 сентября 2023, 14:38
    В Госдуме рассказали о новой работе Суровикина

    Член думского комитета Заварзин рассказал о новой работе генерала Суровикина

    В Госдуме рассказали о новой работе Суровикина
    @ Михаил Климентьев/ТАСС

    Tекст: Александра Юдина

    Экс-командующий Объединенной группировкой ВС России на Украине генерал Сергей Суровикин заступает на новую работу, сообщил член думского Комитета по обороне, генерал-полковник в отставке Виктор Заварзин.

    По его словам, у генерала новая неплохая должность, а Военно-космическими силами тем временем руководит «его начальник штаба», передает «Московский комсомолец».

    Также Заварзин отметил, что Суровикин, назначенный главкомом ВКС в 2017 году, к своей новой работе еще не приступил.

    Ранее в Сети опубликовали якобы свежую фотографию Суровикина в темных очках с супругой Анной. Ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников опровергал сообщения о том, что Суровикин якобы находится в «Матросской тишине».

    Коментарии (36)
    6 сентября 2023, 19:24
    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией

    Депутат АДГ Койтер поблагодарил Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией

    В ФРГ поблагодарили Москву за оценку заявлений Бербок о войне с Россией
    @ Kay Nietfeld/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Немецкий депутат из «Альтернативы для Германии» Штефан Койтер выразил благодарность российской стороне за то, что та не стала воспринимать всерьез заявление главы МИД ФРГ Анналены Бербок о войне с Россией.

    Койтер сказал, что заявление Бербок «у нас война с Россией» нельзя было воспринимать буквально, и Москва этого не сделала, за что он ей очень признателен, передает РИА «Новости».

    Также он раскритиковал министра за пробелы в знании английского. Отмечается, что депутат намекнул на случай, когда Бербок на конференции в ЮАР назвала путь страны «беконом надежды», перепутав слова bacon (бекон) и beacon (маяк).

    В январе Бербок на заседании ПАСЕ заявила, что ЕС ведет «войну против России».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 14:02
    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище

    Глава МИД Украины Кулеба встретился с госсекретарем США Блинкеном на кладбище в Киеве

    Кулеба встретился с Блинкеном на кладбище
    @ @Dmytro Kuleba

    Tекст: Александра Юдина

    Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном на кладбище в Киеве.

    В соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России) Кулеба отметил, что поприветствовал Блинкена, передает РИА «Новости».

    Также глава украинского МИД добавил, что госсекретарь США стал первым коллегой, который начал свой день в Киеве на Берковецком кладбище.

    Известно, что Блинкен пробудет на Украине два дня.

    Берковецкое кладбище является крупнейшим киевским некрополем. Кроме обычных участков, часть кладбища была выделена для переносов захоронений с уничтоженного в годы Великой Отечественной войны Лукьяновского еврейского кладбища. Также на кладбище хоронят ветеранов Великой Отечественной и советско-афганской войн и некоторых известных людей.

    Ранее украинские СМИ сообщили о том, что Блинкен прибыл с официальным визитом в Киев. В США предположили, что прибывший в Киев госсекретарь США может объявить о выделении Киеву более 1 млрд долларов.

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    6 сентября 2023, 11:09
    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками

    Глава Минобороны Британии Шаппс: Лондон не будет передавать Киеву танк Challenger 2 на замену уничтоженному

    Лондон отреагировал на уничтожение танка Challenger 2 российскими войсками
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские силы действительно уничтожили танк Challenger 2 в зоне спецоперации, однако Лондон не планирует направлять новый танк на замену уничтоженному, заявил на канале Sky News новый глава Минобороны Великобритании Грант Шаппс.

    По его словам, факт уничтожения танка в Лондоне подтверждается, однако у страны нет планов заменять его новым, передает РИА «Новости».

    Напомним, Challenger 2 британского производства уничтожен российскими войсками в районе Работина. На официальном сайте британского Минобороны прежде имелось указание, что Challenger 2 – «танк, не имевший боевых потерь».

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    6 сентября 2023, 19:23
    Американист: Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы

    Американист Владимир Васильев: ЛГБТ-скандал ухудшит рейтинг четы Обамы на выборах

    Американист: Гей-скандал ударит по рейтингам четы Обамы
    @ Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Демократическая партия США запустила внутреннюю дискуссию о том, кто от нее пойдет на президентские выборы. Самые сильные их кандидаты – это Барак и Мишель Обама. Этим и объясняется появление в медиа-пространстве компромата против Обамы, сказал газете ВЗГЛЯД американист Владимир Васильев. Ранее Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью Такеру Карлсону.

    «Сейчас, по всей видимости, в Демократической партии решается вопрос, кто заменит Байдена. Сегодня же последовало заявление Камалы Харрис, что она осознает возможность перехода к ней обязанностей президента США. Говорят, что ее активно поддерживает и лоббировал ранее Барак Обама», – рассказал Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады.

    «Поэтому Такер Карлсон опубликовал это интервью – чтобы ударить по связке четы Обамы и Харрис. Думаю, он получил инсайдерскую информацию от обозревателей или политтехнологов, настроенных про-республикански, о том, что демократы сейчас активизируют внутреннюю дискуссию по своим кандидатам. Такер и республиканцы же понимают, что успех Обамы очень вероятен», – пояснил собеседник.

    «Мишель Обама – сильнейший кандидат в президенты от демократов. Да и Барак Обама – чрезвычайно опытный политик и настоящая головная боль для республиканцев. Других таких же весомых фигур у демократов нет. Следом по значимости идет губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом, но сам по себе «Золотой штат» уже не в авангарде американской внутренней политики. Потому и Ньюсом не имеет таких сильных электоральных позиций», – указал он.

    «Кстати, следующим ударом республиканцев может последовать требование разбирательства по поводу места рождения Барака Обамы. Ранее демократы вроде бы показывали документы, что он родился в США, но у его противников остались смутные подозрения чистоты сертификата. Эту тему параллельно с ЛГБТ-кейсом и будут, скорее всего, раскачивать республиканцы против Обамы», – предположил политолог.

    «Будет ли иметь последствия сегодняшнее интервью Карлсона? Среди демократов, скорее всего, нет. Там повестка ЛГБТ уверенно прокладывает себе дорогу. Но в обществе пока еще преобладает уверенность в том, что президентом США должен быть поборник традиционных ценностей, в том числе – касающихся семьи. Семейный очаг по-прежнему свят для большей части американцев. Поэтому перспектива превратить Белый дом в условные Содом и Гоморру оттолкнет от Обамы некоторую часть колеблющихся избирателей», – сказал аналитик. «Чем ответит Обама? Ничем. Он слишком умный и опытный, чтобы сейчас идти в тупую пикировку с обличителями», – резюмировал эксперт.

    «Такер Карлсон продолжает воевать с Обамой. На этот раз он взял интервью у Ларри Синклера – отсидевшего мошенника, который утверждает, что он якобы занимался сексом с Обамой. В 1999 году тот передал Обаме 250 долларов на покупку кокаина, после чего они провели ночь вместе. История не новая – об этом Синклер впервые сообщил еще во время президентской гонки 2008 года, но тогда мейнстримовые медиа старались ее замолчать», – отметил в своем Telegram-канале американист Малек Дудаков.

    «Тогда же вспыхнул и еще один скандал – сразу несколько друзей Обамы, посещавших одну церковь в Чикаго, ушли из жизни при загадочных обстоятельствах. И были подозрения, что они все были членами гей-клуба», – напомнил он.

    «Сейчас об этом начали вспоминать еще и потому, что сам Обама подлил масла в огонь. Появилось его письмо от 1982 года, где Обама признается, что он постоянно фантазирует о сексе с мужчинами. В 2008 году об этом тоже не упоминали – тогда даже среди демократов многие относились негативно к ЛГБТ-повестке. И сам Обама выступал против гей-браков во время выдвижения в президенты. Но теперь нравы сильно изменились – и Обама может этим чуть ли не хвастаться», – указал политолог.

    «К тому же нынче пошли разговоры о возвращении Мишель Обамы в большую политику – для спасения демократов на предстоящих выборах. Ведь 77% американцев не верят в способности Байдена управлять страной. И он может просто не выдержать участия в следующей президентской гонке. Вокруг Мишель Обамы тоже было много скабрезных скандалов – ее даже пытались представить «трансгендером». Рейтинги Мишель выше, чем у Байдена. Но далеко не все рады такому развитию событий – поэтому на чету Обам вновь полились тонны компромата», – добавил он.

    «Нынешняя президентская гонка уже становится самой грязной в истории США – с коррупцией Байдена, уголовными делами Трампа и гей-скандалами Обамы», – резюмировал аналитик.

    Американец Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Синклера, он якобы имел интимную связь с 44-м президентом США в 1999 году, когда тот еще был сенатором в штате Иллинойс. Американец утверждает, что перед этим они оба употребляли наркотики. Выдержки из беседы Карлсон выложил в своем аккаунте в соцсети X (бывший Twitter).

    Синклер рассказал, что около одного бара встретил парня, который представился ему как Барак Обама. Американец признался, что «отдал Обаме 250 долларов за кокс», после чего начал выкладывать «дорожку» на коробке от компакт-диска, чтобы «снюхать», а Обама в это время курил из маленькой трубки. «Я стал поглаживать рукой его бедро, чтобы посмотреть, чем это закончится, и закончилось все именно так, как я хотел», – сказал Синклер. «У него это было явно не в первый раз», – добавил американец.

    Стоит отметить, что также в среду в интервью Associated Press вице-президент США Камала Харрис заявила, что понимает возможность перехода к ней обязанностей американского лидера. Кроме того, она заявила, что ответственные за попытку отменить результаты президентских выборов 2020 года и последовавший за этим штурм Капитолия должны быть привлечены к ответственности, включая Дональда Трампа.

    Коментарии (22)
    6 сентября 2023, 06:51
    Взрывы прогремели в Киеве

    Взрывы произошли в Киеве, в Одесской области повреждены объекты припортовой инфраструктуры

    Взрывы прогремели в Киеве
    @ Aleksandr Gusev/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинские СМИ сообщили о взрывах в Киеве. Глава Одесской области Украины Олег Кипер заявил, что в нескольких населенных пунктах региона зафиксированы разрушения и пожары.

    Очевидцы сообщают, что в Киеве утром прозвучало не менее пяти взрывов, передает ТАСС.

    Кипер сказал, что в Одесской области повреждения получили объекты припортовой инфраструктуры и административные здания.

    С 05.01 мск на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, передает РИА «Новости».

    Напомним, в ночь на среду в городах Рени и Килия (Одесская область Украины) произошли взрывы. Сообщалось, что «Герани» атакуют порты».

    Коментарии (13)
    6 сентября 2023, 18:32
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    Газпром объяснил несогласие с позицией Молдавии по долгу о газе
    @ Кирилл Кухмарь/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Проведенный аудит задолженности «Молдовагаза» перед Газпромом не может влиять на обоснованность долга, российская компания не согласна с заявлениями молдавской стороны по долгам за газ, сообщили в Газпроме.

    Отчет аудитора не проходил утверждения набсоветом АО «Молдовагаз», что предусматривают договоренности между Газпромом и правительством Молдавии, указали в компании, передает РИА «Новости».

    Аудитор и условия тендера на закупку его услуг в одностороннем порядке определялись молдавской стороной без согласования с российским предприятием и «Молдовагазом».

    Выводы аудитора не могут «каким-либо образом влиять на размер и обоснованность указанной задолженности», долг подтверждается подписываемыми регулярно Газпромом и «Молдовагазом» документами и соответствующими решениями международного арбитража, подчеркнули в компании.

    Газпром не согласен с утверждениями молдавской стороны и планирует и дальше отстаивать свои права всеми возможными способами, заключили в компании.

    Напомним, правительство Молдавии предложило выплатить Газпрому 8,6 млн долларов из 709 млн долларов долга, а остальное оспорить в суде.

    Коментарии (29)
    6 сентября 2023, 14:25
    Американец рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой

    Американец Ларри Синклер рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой

    Американец рассказал Такеру Карлсону об интимной связи с Бараком Обамой
    @ Global Look Press

    Tекст: Антон Никитин

    Американец Ларри Синклер рассказал журналисту Такеру Карлсону об интимной связи с сенатором Бараком Обамой, ставшим впоследствии 44-м президентом США.

    Американец Ларри Синклер, утверждающий, что занимался сексом с Бараком Обамой, дал интервью журналисту Такеру Карлсону. По словам Синклера, он якобы имел интимную связь с 44-м президентом США в 1999 году, когда тот еще был сенатором в штате Иллинойс. Американец утверждает, что перед этим они оба употребляли наркотики, передает RT.

    Синклер рассказал, что около одного бара встретил парня, который представился ему как Барак Обама. Американец признался, что «отдал Обаме 250 долларов за кокс», после чего начал выкладывать «дорожку» на коробке от компакт-диска, чтобы «снюхать», а Обама в это время курил из маленькой трубки. «Я стал поглаживать рукой его бедро, чтобы посмотреть, чем это закончится, и закончилось все именно так, как я хотел», – сказал Синклер. «У него это было явно не в первый раз», – добавил американец.

    Карлсон выложил отрывок из интервью с Синклером у себя в соцсетях.

    Газета ВЗГЛЯД рассказывала, как Обама может помешать Трампу вернуться в Белый дом.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 10:17
    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском

    Пушилин: По флангам Артемовска продолжаются бои за решающие высоты

    Стало известно о боях за решающие высоты под Артемовском
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    По флангам Артемовска продолжаются боевые действия, украинские войска пытаются контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, в данный момент идет борьба за решающие высоты, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

    По его словам, по флангам Артемовска ситуация следующая: бои продолжаются в районе Берховского водохранилища, с другой стороны продолжаются попытки противника контратаковать по линии Клещеевка – Андреевка, где ведется борьба за высоты, передает РИА «Новости».

    По его словам, российские подразделения также пытаются контратаковать и улучшать собственные позиции.

    Пушилин добавил, что украинские войска несколько раз пытались «прощупать оборону» на участке Новомайорское – Новодонецкое, но все попытки были отбиты, ситуация остается под контролем.

    Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров показал «отморозков» из украинского националистического батальона «Айдар» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена), взятых в плен российскими войсками под Артемовском.

    Коментарии (26)
    6 сентября 2023, 12:43
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    ВКС России поразили высокоточным оружием базу подготовки диверсантов ВСУ
    @ t.me/mod_russia

    В ночь на среду российские Воздушно-космические силы нанесли групповой удар по базе подготовки диверсионных групп ВСУ, сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

    Удар по базе подготовки украинских диверсантов был нанесен высокоточным оружием большой дальности.

    В итоге цель достигнута, объект поражен, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.

    Ранее в среду стало известно, что российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества.

    Коментарии (5)
    6 сентября 2023, 15:14
    Минсельхоз заявил об угрозе срыва полевых работ из-за дефицита топлива

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Полевая работы – уборочная кампания и озимый сев – могут оказаться под угрозой срыва из-за дефицита топлива и горючее-смазочных материалов, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев в ходе совместного заседания комитетов Госдумы по контролю и по аграрным вопросам.

    По его словам, из-за проблем с топливом существует риск остановить и уборочную, и не отсеяться по озимым, что будет катастрофой, передает РИА «Новости».

    В ходе заседания он обратил внимание на эту проблему первого замминистра энергетики Павла Сорокина. «Павел Юрьевич, смотрите, неделю назад у нас речь шла о том, что нужны ГСМ по какой-то сниженной цене, потому что сильно выросла цена, то сейчас речь идёт вообще о другом. Нам нужно, чтобы в наличии был ГСМ. Мы сейчас действительно работаем очень плотно с Минэнерго, будем общаться непосредственно с нефтеперерабатывающими заводами и искать по каждому региону необходимый объем для того, чтобы именно сельхозпроизводители его получили», – подчеркнул министр сельского хозяйства.

    Также он высказал предположение по регулированию и предложил временно закрыть экспорт нефтепродуктов, пока не стабилизируется ситуация на внутреннем рынке.

    В свою очередь первый замминистра энергетики в ходе совещания сообщил, что потребность в горючем, заявленная Минсельхозом для окончания в ноябре полевых работ, составила 500 тыс. тонн. По его словам, оба министерства ведут в ежедневном режиме работу для доведения необходимых объемов ГСМ до сельхозпотребителей, эта тема является предметом переговоров и проработки поставок по рыночной цене с нефтяными компаниями.

    Ранее вице-премьер Александр Новак заявил, что ряд компаний смогут получить разрешение на экспорт топлива, также могут быть повышены нормативы минимального уровня поставок топлива на биржу для стабилизации топливного рынка.

    Коментарии (38)
    6 сентября 2023, 07:33
    Российские войска накрыли огнем спецназ «Азова» у Серебрянского лесничества

    Спецназ «Азова» накрыт ударами авиации и огнем артиллерии у Серебрянского лесничества

    Tекст: Антон Антонов

    У Серебрянского лесничества ударами авиации и артиллерии накрыли штурмовые группы 67-й механизированной бригады вооруженных сил Украины и 12-й бригады спецназначения «Азов» (запрещенная в России террористическая организация), сообщил глава пресс-центра группировки российских войск «Центр» Александр Савчук.

    ВСУ потеряли до 30 боевиков. Савчук сообщил, что на Краснолиманском направлении, в районе Торского выступа сорваны атаки украинских штурмовых групп. Уничтожена станция артиллерийской разведки западного производства ВСУ. Российская авиация атаковала командно-наблюдательный пункт и пункты временной дислокации украинских сил у Кировска и Серебрянки, передает РИА «Новости».

    Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов сообщил, что российские силы на Южно-Донецком направлении помешали ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного – украинская «группа уничтожена», передает ТАСС.

    Чехов также рассказал, что номер расчета реактивного артиллерийского дивизиона танковой бригады рядовой Филипп Верещагин во время одного из ночных боев на Южно-Донецком направлении смог отразить атаку диверсионно-разведывательной группы ВСУ, уничтожив трех боевиков, остальные обратились в бегство.

    РСЗО «Смерч» нанесла удар по украинским войскам северо-западнее Времевки, уничтожив боевую бронированную машину, автомобильную технику и солдат ВСУ. У Катериновки уничтожен украинский склад боеприпасов, в Угледаре под удар попал пункт временной дислокации ВСУ, уничтожена станция радиоэлектронной борьбы и живая сила противника.

    Юго-восточнее Новодаровки уничтожен пикап с украинскими боевиками, северо-восточнее Никольского – пикап с переносным противотанковым комплексом, у Привольного – буксируемая гаубица Д-20. Кроме того, уничтожены украинские минометные расчеты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два минометных расчета севернее Никольского, сообщил Чехов.

    Российская авиация атаковала позиции ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Украинский беспилотник «Фурия» сбит из ЗРК «Стрела-10».

    В августе сообщалось, что националистическое формирование «Азов» (признано террористической организацией и запрещено в России) вернулось в зону боевых действий, боевики отправились в район Серебрянского лесничества.

    Коментарии (2)
    6 сентября 2023, 20:33
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    Эксперты пришли к выводу, что по Константиновке ударили ВСУ
    @ AP/TASS

    Взрыв на рынке в украинском городе Константиновка мог быть результатом прилета пущенной украинскими военными ракеты. Такой вывод сделан на основании разбора видео с камер видеонаблюдения в Константиновке

    Как отмечают авторы канала «Военный осведомитель», на видео, где запечатлен удар, можно заметить, что за секунду до прилета местные жители смотрят в небо по направлению подконтрольной ВСУ Дружковки, откуда и летит объект. После этого происходит воздушный подрыв, не характерный для обычной ракеты, снаряда или авиабомбы, зато характерный для зенитной или противорадиолокационной ракеты. 

    Местные жители в чатах Дружковки и Краматорска также указали на пролетавшие самолеты, которые не могли быть российскими, поскольку линия фронта расположена более чем за 30 километров от этого места.

    Еще одним свидетельством причастности украинской авиации к удару являются сообщения в чатах местных жителей о пусках ракет двумя украинскими самолетами над Дружковкой (местные жители принимают их за Storm Shadow), а буквально несколькими минутами позже происходит взрыв на рынке Константиновки, это видно по времени на камере видеонаблюдения. Населенные пункты расположены недалеко друг от друга.

    Авторы канала напоминают, что ВСУ ранее уже производили неудачные пуски ракет AGM-88 HARM по Константиновке. Вероятнее всего, в этот раз ВСУ также запустили ракету с борта самолета, она летела от подконтрольной им Дружковки и взорвалась на рынке около магазина в Константиновке.  В сообщении указывается, что воздушное пространство над Краматорском, Дружковкой и Константиновкой считается «рабочим местом» украинских ВВС с лета 2022 года.

    Ранее украинский президент Владимир Зеленский, как сообщает РБК, заявил, что в результате ЧП погибли минимум 16 человек, по его словам, удар якобы наносился российской артиллерией.

    Коментарии (7)
    6 сентября 2023, 11:58
    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино

    Рогов: ВСУ концентрируют живую силу и технику в районе Работино

    Рогов: Россия сохраняет огневой контроль над Работино
    @ Константин Михальчевский/РИА Новости

    Tекст: Евгений Поздняков

    Работино находится под огневым контролем России, удерживается юго-западная окраина поселка, а также высоты вблизи населенного пункта. Об этом газете ВЗГЛЯД рассказал глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что армия РФ «тактически» вышла из Работино.

    «Мы продолжаем контролировать юго-западную окраину Работино. В настоящий момент противник удерживает северную и центральную части населенного пункта. Любые попытки ВСУ прорваться в зону, удерживаемую российскими войсками, пресекаются. Фактически село попало на так называемые качели войны», – сказал Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией».

    «Ситуация здесь аналогична Пятихаткам и Урожайному. То есть периодически некоторые участки Работино переходят «из рук в руки». Вместе с тем нашими военными заняты высоты к югу от села, что дает России некоторое преимущество на данном участке», – отмечает собеседник.

    «Фактически любое передвижение противника просматривается российской армией. Работино для нас «как на ладони»: огневой контроль распространяется на всю его территорию. Активно работают дроны, артиллерийские установки и авиация. Что касается Вербового, расположенного восточнее Работино, там российские военные смогли отбить две атаки противника. При этом ВСУ попытались прорваться по направлению к Новопрокоповке», – акцентирует он.

    «Однако стоит понимать – противник использует большое число западной техники. Пожалуй, здесь представлены все образцы «помощи», которые Запад направляет ВСУ. Много Leopard, Bradley. Офис Зеленского перебрасывает сюда и сотни бойцов с других направлений», – резюмирует Рогов.

    Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что российские силы оставили Работино. Об этом он рассказал в эфире «Соловьев Live». По его словам, армия «тактически» вышла из населенного пункта, потому что «держаться на голой плоскости, когда нет возможности совершенно вкопаться, не представляется чем-то целесообразным».

    Он отметил, что села почти не существует, оно «осталось только на карте». При этом российские силы заняли главенствующие высоты, в то время как ВСУ остались внизу. Как уточнил Балицкий, такая расстановка устраивает наши войска.

    Напомним, в районе Работина российские военные уничтожили танк Challenger 2 британского производства. На официальном сайте компании-производителя ранее было опубликовано сообщение, что данная модель не имела боевых потерь. Российское посольство в Лондоне опубликовало фотографию с разрушенной машиной.

    В целом за последнее время ВСУ в районе населенного пункта потеряли до 170 человек, два танка, три бронированные машины, четыре автомобиля, три американские артиллерийские системы М777 и гаубицу М119, немецкую САУ Panzerhaubitze-2000, британское орудие FH-70, а также гаубицы Д-20 и Д-30. Об этом сообщается в Telegram-канале Министерства обороны.

    В пятницу газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что заявления западных СМИ о прорыве «линии Суровикина» на участке Работино – Вербовое преждевременны.

    Коментарии (25)
    6 сентября 2023, 06:25
    США захотели «удержать» Северную Корею от поставок оружия России

    Помощник президента США Салливан заявил об «интенсивном продвижении» переговоров КНДР и России о поставках оружия

    Tекст: Антон Антонов

    Комментируя возможность введения новых санкций против КНДР в связи с приписываемыми ей поставками вооружений в Россию, помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что такой шаг Пхеньяна «не лучшим образом отразится на Северной Корее».

    Салливан обвинил КНДР в поставках России вооружений для атак «зерновых хранилищ и отопительной инфраструктуры» на Украине. По его словам, КНДР «заплатит за это в рамках международного сообщества», передает ТАСС.

    При этом США «не видели», чтобы КНДР «осуществляли значительные поставки боеприпасов или других военных средств в Россию». По версии Вашингтона, переговоры России и КНДР «относительно военной поддержки достаточно интенсивно продвигаются».

    США намерены «призывать Северную Корею выполнять взятые на себя публичные обязательства не поставлять в Россию вооружения», а также искать способы «удержать Северную Корею от этого шага».

    Напомним, в YT сообщила, что северокорейский лидер Ким Чен Ын в середине сентября может посетить Россию и встретиться с главой российского государства Владимир Путиным. В Кремле отказались комментировать возможность встречи Путина и Ким Чен Ына.

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