Кулеба обещал не использовать ракеты Taurus за пределами Украины

Глава МИД Украины Кулеба: Киев не будет использовать ракеты Taurus за пределами «международно признанных границ» Украины

Tекст: Антон Никитин

Кулеба заявил в интервью телеканалу Welt, что Украина не будет использовать крылатые ракеты Taurus за пределами международно признанных границ страны, передает ТАСС.

По словам главы МИД Украины, он якобы не хотел бы оказывать давление на канцлера ФРГ Олафа Шольца, но при этом выразил надежду, что решение о передаче ракет Киеву будет принято Берлином быстро, а не через несколько месяцев. Кулеба заявил, что решение о поставках Taurus зависит лишь от Шольца, вопрос находится на рассмотрении канцлера.

Отвечая на вопрос о возможности переговоров с Россией, Кулеба заявил, что Украина не отдаст ни одного квадратного метра своей территории. По его словам, никакой дискуссии на этот счет быть не может.

Глава ведомства также сообщил, что в конце сентября на Украине планируется провести форум оборонной промышленности с участием иностранных компаний. По его словам, вместе с украинскими фирмами они обсудят значительное наращивание производства оружия.

Кулеба уточнил, что у Киева есть список пожеланий, который планируется передать правительству Германии, но, по его словам, речь в ближайшие месяцы пойдет о совместном производстве артиллерийских снарядов, других «суперсовременных боевых систем».

Глава МИД Украины отметил, что в прошлом году речь шла прежде всего об артиллерии и танках, но теперь произошел «драматический сдвиг» в сторону войны беспилотников. «Такого еще никогда не было в истории», – считает Кулеба. Министр резюмировал, что Украина планирует уделять основное внимание строительству беспилотных летательных объектов, которые будут эффективны и одновременно просты в конструкции.

В понедельник председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии (СвДП) обвинила канцлера ФРГ Олафа Шольца в нежелании поставлять крылатые ракеты Taurus Украине.