Вовка хорошо помнит кровавое лето 2014 года, когда он был 12-летним. Тот самый Вовка, что сейчас лежит без ноги весь черный. У которого все товарищи сгорели заживо.0 комментариев
Частные дома повреждены после инцидента со сбитым над Истрой БПЛА
Небольшие повреждения получили пять частных домов после инцидента со сбитым над Истринским районом Московской области беспилотником, сообщила глава муниципалитета Татьяна Витушева.
В своем Telegram-канале она указала, что незначительные повреждения получили пять близлежащим частных домов из-за взрывной волны. Муниципальные службы тем временем продолжают обход жителей и обследование домовладений, также проходит уборка мусора и осколков выбитых стекол.
Витушева рассказала, что сбитый над территорией городского округа БПЛА был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы.
«Это стало известно после первичного осмотра выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу», – добавила она.
Напомним, в ночь 5 сентября силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на Москву.