Частные дома повреждены после инцидента со сбитым над Истрой БПЛА

Tекст: Александра Юдина

В своем Telegram-канале она указала, что незначительные повреждения получили пять близлежащим частных домов из-за взрывной волны. Муниципальные службы тем временем продолжают обход жителей и обследование домовладений, также проходит уборка мусора и осколков выбитых стекол.

Витушева рассказала, что сбитый над территорией городского округа БПЛА был кустарного производства и нес на себе взрывоопасные элементы.

«Это стало известно после первичного осмотра выявленных обломков сбитого летательного аппарата. В настоящее время обломки собраны и направлены на экспертизу», – добавила она.

Напомним, в ночь 5 сентября силами противовоздушной обороны уничтожены беспилотники в Калужской области и в Истринском районе, которые пытались осуществить атаку на Москву.