Акция «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ» прошла в России

Мероприятие прошло под эгидой цитаты Владимира Путина «Мы стали сильнее, потому что мы вместе». Эти слова президент России произнес на митинг-концерте в поддержку воссоединения четырех регионов.

В 55 регионах создали граффити с флагом новых регионов и надписью «Спасибо, что #МЫВМЕСТЕ», а в самих новых регионах – граффити со строчками из гимна России. Также более 5 тыс. автомобилистов всей страны устроили единовременный массовый автопробег с флагами России и новых регионов. На стенах или на асфальте активисты по всей стране нарисовали карту России и отдельным цветом выделен подведомственный им новый регион.

Добровольцы, которые помогали восстанавливать новые регионы, вновь посетили места, где были полезны: пообщались с волонтерами, с которыми вместе помогали, встретились с теми, кому оказали помощь.

Активисты в видеоролике для «ВКонтакте »под хештегом #СпасибоЧтоМЫВМЕСТЕ рассказали о возможностях, которые появились у жителей Российской Федерации с воссоединением новых регионов с Россией.

В Центре Знаний «Машук» гости образовательной программы для Российского союза боевых искусств и турслета «Больше, чем путешествие» высадили деревья, привезенные из новых регионов, в «Сад регионов».

Участники Всероссийского проекта служения «Твой Герой» провели более 150 тыс. встреч со школьниками, где расскажут о героизме бойцов СВО, а в российских вузах организовали научные конференции на тему восстановления и развития новых регионов.

На «Ярмарке добра» #МЫВМЕСТЕ каждый мог выбрать памятную вещь или сувенир и положить ее в «Коробку добра». Подарки, сделанные руками подопечных благотворительных фондов и некоммерческих организаций на безвозмездной основе, доставили жителям всех четырех новых регионов. Также участники написали более 25 тыс. с поздравлениями.

В новых регионах провели эколого-просветительские мероприятия на природных объектах: субботники, экозабеги, экоэстафета #экоГТО, экскурсии на объекты по обращению с ТКО, экологические лекции на тему обращения с ТКО, посадка деревьев в ходе Всеросийской акции «Сохраним Лес».

В акции «Книга другу» 85 субъектов собрали для детей из новых регионов более 370 тыс. книг. Студенческий актив образовательных организаций провел экскурсии для студентов, которые приехали учиться из новых регионов. Активисты рассказали о популярных местах и познакомили ребят с известными личностями города. Для расширения уровня знаний активистов о своем регионе провели профориентационные экскурсии на предприятия и встречи с HR-специалистами действующих в новых регионах компаний.

В Луганске «Уличная классика» совместно с Rampstroy при поддержке Всероссийского студенческого корпуса спасателей установила мини-рампу на территории Института гражданской защиты. 1500 студентов образовательной организации, а также любой житель Луганска получит возможность попробовать себя в уличных видах спорта. На этой инфраструктуре будут проходить мастер-классы от Уличной классики для всех желающих.

Также амбициозная молодежь, которая желает начать свое дело, встретилась с действующими предпринимателями-наставниками из клуба молодых предпринимателей.

Ранее представители запорожских молодежных движений провели акцию в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией: развернули большой триколор на площади Победы в Мелитополе.

Концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел на Красной площади.