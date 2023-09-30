Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Молодежь развернула большой российский флаг в Мелитополе
Запорожская молодежь развернула большой триколор в центре Мелитополя
Представители запорожских молодежных движений провели акцию в честь годовщины воссоединения новых регионов с Россией: развернули большой триколор на площади Победы в Мелитополе.
В Мелитополе и других городах Запорожской области прошли торжества, посвященные годовщине воссоединения региона с Россией.
Как рассказала руководитель местного отделения «Молодой гвардии Единой России» Анастасия Золотова, для жителей Мелитополя и Запорожской области это важное мероприятие.
«Сегодня мы развернули большой триколор. В мероприятии участвуют 30 представителей движения», – цитирует Золотову ТАСС.
Праздничные мероприятия проходят и в других городах и районах области. В Акимовке и Черниговке днем прошли праздничные концерты. В Бердянске молодежь прошла торжественным маршем с флагами России.
Ранее концерт в честь воссоединения новых регионов с Россией прошел на Красной площади.