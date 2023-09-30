Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.5 комментариев
Венгрия посчитала недостаточным решение Украины о банке OTP
Власти Венгрии заявили о недостаточном решении приостановить статус банка ОТР как «международного спонсора войны», поэтому и далее не будут поддерживать предоставление Киеву военной помощи со стороны ЕС.
Об этом заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Мате Пацолай, передает ТАСС.
Отмечается, что после решения Киева о приостановке статуса банка ОТР никаких существенных изменений не произошло. Власти Венгрии потребовали полностью исключить банк из списка «спонсоров войны».
Ранее украинское Национальное агентство по предотвращению коррупции приостановило статус венгерского OTP Bank в перечне «международных спонсоров войны».