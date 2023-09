Киев приостановил статус «спонсоров войны» для компаний из Греции и Венгрии

Украинские власти приостановили статус «спонсоров войны» для греческих перевозчиков и венгерского банка

Tекст: Антон Антонов

Речь идет о греческих компаниях Dynacom Tankers Management, Delta Tankers LTD, Thenamaris Ships Management Inc., Minerva Marine, TMC Tankers LTD. Как заявили в НАПК, этот шаг сделан после «переговоров» с представителями компаний и правительств Греции и Венгрии «по прекращению сотрудничества» с Россией, передает ТАСС.

Украинская сторона рассчитывает, что решение НАПК позволит снять блокировку Венгрией 500 млн евро военной помощи ЕС Украине и предотвратит блокировку Грецией будущего пакета санкций против России.

Напомним, Венгрия заявляла, что намерена блокировать выделение Украине военной помощи на 500 млн евро из Европейского фонда мира до тех пор, пока венгерский банк OTP не исключат из списка «международных спонсоров войны». Летом Украина также включила в список «международных спонсоров войны» пять греческих судоходных компаний.