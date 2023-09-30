В «Артеке» прошла посвященная Дню воссоединения новых регионов с Россией акция

Tекст: Кристина Цыцура

На площади перед корпусом «Вожатый» участники выстроились в надпись: «День воссоединения» и дату 30.09.23. Участниками флешмоба стали более 2 тыс. детей, которые также исполнили гимн России.

Среди принявших участие были дети из новых регионов РФ. Ребята отметили, что каждый в этот день чувствует особенную поддержку детей из всех регионов страны и рад быть частью большой артековской семьи.

«В «Артеке» хорошие ребята, приятно слышать слова поддержки от них. Россия – это великая страна, наша Родина, которая никогда нас не бросит», – сказала Полина из Краснодона, ЛНР.

По словам директора «Артека» Константина Федоренко, День воссоединения открывает новую страницу в истории «Артека», который включается в работу по интеграции образовательных организаций регионов.

Так, перед праздником Федоренко подписал соглашения о сотрудничестве с Минобразования Запорожской и Херсонской областей. Соглашения подразумевают развитие совместной работы по патриотическому (духовно-нравственному и гражданскому) воспитанию детей. Также подразумевается подготовка вожатых для работы в детских лагерях.

«Для меня Россия – это огромная семья. В «Артеке» я познакомилась с ребятами из Воронежской и Архангельской областей, Красноярского края и других регионов. Мы все очень дружные, общительные. Все жители нашей республики рады быть вместе с Россией», – поделилась София из Луганска.

Всего с 2014 года в детском центре побывали 3 707 детей с новых регионов России. Отмечается, что детям оказывают психологическую поддержку для более комфортного вхождения во временный коллектив детского лагеря.