Все эти годы, когда мы приходили с лекарствами и продуктами к ним в дома, которые обстреливали, люди нас спрашивали: «Когда?». В этом «когда?» было всё. Людям не надо было пояснять, что именно «когда». Все ждали признания Донбасса частью России.3 комментария
В «Артеке» прошла посвященная Дню воссоединения новых регионов с Россией акция
В 11-ю смену «Артек» – мой добрый учитель!» впервые состоялась акция, посвященная Дню воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.
На площади перед корпусом «Вожатый» участники выстроились в надпись: «День воссоединения» и дату 30.09.23. Участниками флешмоба стали более 2 тыс. детей, которые также исполнили гимн России.
Среди принявших участие были дети из новых регионов РФ. Ребята отметили, что каждый в этот день чувствует особенную поддержку детей из всех регионов страны и рад быть частью большой артековской семьи.
«В «Артеке» хорошие ребята, приятно слышать слова поддержки от них. Россия – это великая страна, наша Родина, которая никогда нас не бросит», – сказала Полина из Краснодона, ЛНР.
По словам директора «Артека» Константина Федоренко, День воссоединения открывает новую страницу в истории «Артека», который включается в работу по интеграции образовательных организаций регионов.
Так, перед праздником Федоренко подписал соглашения о сотрудничестве с Минобразования Запорожской и Херсонской областей. Соглашения подразумевают развитие совместной работы по патриотическому (духовно-нравственному и гражданскому) воспитанию детей. Также подразумевается подготовка вожатых для работы в детских лагерях.
«Для меня Россия – это огромная семья. В «Артеке» я познакомилась с ребятами из Воронежской и Архангельской областей, Красноярского края и других регионов. Мы все очень дружные, общительные. Все жители нашей республики рады быть вместе с Россией», – поделилась София из Луганска.
Всего с 2014 года в детском центре побывали 3 707 детей с новых регионов России. Отмечается, что детям оказывают психологическую поддержку для более комфортного вхождения во временный коллектив детского лагеря.