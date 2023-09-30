Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости

Tекст: Александра Юдина

«Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», – процитированы слова президента на сайте Кремля.

По словам Путина, Россия имеет цели и дальше оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

Глава государства также отметил, что отношения между двумя странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. «Дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает общим интересам России и Абхазии», – заключил российский лидер.

В субботу Абхазия отмечает День независимости, который празднуется в честь полного вытеснения грузинских войск с территории Абхазии в 1993 году.

