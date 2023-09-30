  • Абхазия не исключила участия в Союзном государстве
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    Игорь Караулов Игорь Караулов «Глобальный Север» или «северная утопия»

    С Западом, назови его хоть трижды Севером, понимания у нас пока нет. Если же оно когда-нибудь появится, то вряд ли это произойдет в противовес нашим отношениям с сегодняшними партнерами. В конце концов, Западу придется решать, присоединяться ли к новому мировому большинству или остаться на обочине.

    10 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Год Донбасса в составе России – это год чистой воды

    После возвращения в Россию у нас в Донецке изменилась ситуация и чисто в бытовом смысле.

    6 комментариев
    Евгений Крутиков Евгений Крутиков Они сражались за общую Родину

    У каждого из донбасских героев первой волны были свои особенности, но все они были выразителями глубинного движения внутри Донбасса и Новороссии.

    7 комментариев
    30 сентября 2023, 09:44

    Путин поздравил Абхазию с Днем победы и независимости

    Путин поздравил главу Абхазии Аслана Бжанию с Днем победы и независимости

    Tекст: Александра Юдина

    Российский лидер Владимир Путин поздравил абхазского коллегу Аслана Бжанию с национальным праздником республики Днем победы и независимости.

    «Уважаемый Аслан Георгиевич, примите сердечные поздравления по случаю национального праздника Республики Абхазия – Дня победы и независимости. Тридцать лет назад абхазский народ в упорной борьбе отстоял свое законное право на свободную, мирную жизнь», – процитированы слова президента на сайте Кремля.

    По словам Путина, Россия имеет цели и дальше оказывать всемерное содействие властям и народу Абхазии в решении актуальных социально-экономических задач, а также в обеспечении национальной безопасности.

    Глава государства также отметил, что отношения между двумя странами развиваются в духе союзничества и стратегического партнерства. «Дальнейшее упрочение конструктивных двусторонних связей на всех направлениях отвечает общим интересам России и Абхазии», – заключил российский лидер.

    В субботу Абхазия отмечает День независимости, который празднуется в честь полного вытеснения грузинских войск с территории Абхазии в 1993 году.

    28 сентября 2023, 20:33
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    Путин озвучил гамзатовскую формулу России
    @ Вячеслав Прокофьев/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На праздничном концерте в честь 100-летия со дня рождения народного поэта Дагестана Расула Гамзатова президент России Владимир Путин вспомнил одно из его высказываний, которое назвал гамзатовской формулой России.

    «Помните, его знаменитое «в Дагестане я аварец, в России я дагестанец, за границей – русский»? Вот она, гамзатовская формула России, уникальной своим языком, национальным многообразием, сильной единством самобытных культур, которые из века в век рождают блистательные, выдающиеся таланты», – приводит слова главы государства сайт Кремля.

    Путин напомнил, что в одном из интервью Расул Гамзатов заметил, что в высказываниях «часто цитируют государственных деятелей», а надо бы и наоборот – чтобы «государственные деятели цитировали поэтов».

    «И он, как великий мыслитель, безусловно, был прав. Его стихи – это собрание истин, вселенная, где правит все лучшее, рассказ о подлинном предназначении человека», – подчеркнул президент.

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    29 сентября 2023, 09:09
    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны

    Песков: Трошев, с которым встречался Путин, уже работает в Минобороны

    Песков сообщил о работе Трошева в Минобороны
    @ Михаил Метцель/POOL/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Полковник, Герой России Андрей Трошев, с которым президент Владимир Путин встречался накануне, уже работает в Минобороны, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Слова Пескова передает РИА «Новости».

    В четверг Путин провел встречу с замминистра обороны Юнус-Беком Евкуровым и Андреем Трошевым. Глава государства рассказал, что на предыдущей встрече с Трошевым давал ему поручение о формировании добровольческих подразделений, которые могут выполнять различные боевые задачи, прежде всего в зоне СВО.

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    29 сентября 2023, 15:48
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    Путин назвал битву под Урожайным одним из знаковых примеров героизма
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин назвал сражения под Урожайным одним из знаковых примеров мужества и героизма российских военных.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались... Не только устно, но показал и видеоматериалы. Безусловно, это один из таких знаковых, хороших примеров мужества и героизма», – заявил Путин на встрече с участниками сражений под Урожайным в Кремле, передает РИА «Новости».

    Президент отметил, что понимает, что в бою об этом не думают, а думают о том, как «в боевом смысле работать, как отражать атаку противника».

    «Но у вас это получилось именно так, как это и называют сегодня, после того как это стало известно, а это именно так и есть: это героизм в прямом смысле этого слова», – подчеркнул президент. Он поблагодарил бойцов за мужество и пожелал им успехов.

    Напомним, подразделение Российской армии, состоящее из пяти человек, смогло отбить атаку 12 штурмовиков ВСУ под Урожайным. Участники операции были представлены к наградам.

    Удар на себя приняло подразделение 37-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады под руководством заместителя командира взвода с позывным Большой, настоящее имя Иван Калашников.

    Позднее в Минобороны России сообщили, что Калашников был представлен к званию Героя Российской Федерации. А о деталях произошедшего президенту России Владимиру Путину лично доложил министр обороны России Сергей Шойгу.

    Заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов участвуют во встрече с Путиным в Кремле. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов.

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    27 сентября 2023, 16:07
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    Путин призвал в первую очередь обеспечить бензином потребности внутреннего рынка
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В свете роста цен на топливо в России президент Владимир Путин заявил, что бензин сначала необходимо поставлять на внутренний рынок, а потом зарабатывать через экспорт.

    Он отметил, что российское правительство понимает, из-за чего происходит повышение стоимости. «Цены растут, компании хотят получить по максимуму прибыль, отправляя на экспорт. Все понятно. Они свою работу выполняют, а мы с вами, правительство должны другую делать работу, согласованную, конечно, с компаниями, но задачи-то другие», – передает слова президента ТАСС.

    Напомним, правительство России  ввело временный запрет на экспорт бензина и дизеля для стабилизации российского рынка.

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    29 сентября 2023, 15:12
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО
    Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин почтил минутой молчания память погибших осужденных в СВО и пообещал, что будет оказана помощь их родственникам.

    «Они отдали жизни за Родину и искупили свою вину, мы сделаем все, чтобы оказать помощь их близким», – цитирует РИА «Новости» Путина.

    Президент рассказал на встрече с военнослужащими, отличившимися мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции, что получил устный и письменный доклад начальника Генштаба Министерства обороны России о мужестве и героизме военных во время боев в СВО.

    «После очередной поездки в войска начальник Генерального штаба доложил мне о том, как вы воевали, как сражались. Доложил не только устно, но показал и видеоматериалы», – рассказал Путин. Он назвал подвиг военных «знаковым, хорошим примером мужества и героизма».

    Во встрече участвуют заместитель командира взвода, Герой России Иван Калашников и награжденные орденами Мужества ефрейтор Алексей Ивлиев и рядовой Вячеслав Тарасов. По видеосвязи из Центрального военного госпиталя имени А.А. Вишневского участвует награжденный орденом Мужества старший сержант Виктор Хамаганов, передает ТАСС.

    Калашников удостоен звания Героя России за проявленные мужество и героизм при отражении атаки в несколько раз превосходящими силами Вооруженных сил Украины у населенного пункта Урожайное на Южно-Донецком направлении.

    Путин принимает в Кремле военнослужащих, отличившихся мужеством и героизмом в ходе специальной военной операции.

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    28 сентября 2023, 21:38
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    В Кремле подтвердили встречу Путина с главой Ливийской национальной армии
    @ EPA/YANNIS KOLESIDIS/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин провел встречу с командующим Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршалом Халифой Хафтаром, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    Песков уточнил, что Путин провел встречу в Кремле, обсуждалась ситуация в Ливии и в регионе в целом, передает ТАСС.

    Ранее в Ливийской национальной армии (ЛНА) заявили, что ее главнокомандующий Халифа Хафтар провел встречу с президентом России Владимиром Путиным и главой Минобороны Сергеем Шойгу.

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    28 сентября 2023, 13:27
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    Путин встретился с Кадыровым в Кремле
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин в четверг встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.

    Глава государства в ходе встречи передал наилучшие пожелания бойцам СВО из Чечни, которые героически сражаются на передовой, передает ТАСС.

    «Ребятам самые наилучшие пожелания передавайте, их семьям самые наилучшие пожелания. Я знаю, что вы лично занимаетесь все время этими вопросами, в том числе поддержкой семей наших ребят, которые на переднем крае воюют, воюют уверенно, хорошо, мужественно, героически», – сказал Путин. Он добавил, что его радуют «очень хорошие контакты», которые сложились у бойцов с другими подразделениями.

    Он рассказал, что спрашивал у одного из командиров, как сражаются ребята из Чечни. «Ответ был в ту же секунду: не подведут, я в них полностью уверен. Это о многом говорит. Это оценка командиров, которые реально принимают участие в боевых действиях», – обратил внимание Путин. «Поэтому всем самые наилучшие пожелания и членам их семей», – повторил президент. В ответ Кадыров заверил, что приказ главы государства будет выполнен на 100%. «Спасибо», – поблагодарил глава государства.

    Также российский лидер отметил личный вклад главы Чечни в динамичное развитие республики. «Рамзан Ахматович, мы договорились поговорить о ситуации в республике: в экономике, социальной сфере. В целом динамика положительная, в значительной степени это происходит благодаря вам, вашей команде, уверенно люди работают, [а также благодаря] хорошему взаимодействию с правительством России», – сказал Путин, открывая встречу.

    Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в четверг у Путина было несколько рабочих встреч в Кремле, в том числе с Кадыровым.

    20 сентября Кадыров заявил, что информация о его госпитализации не соответствует действительности, и подчеркнул, что чувствует себя хорошо.

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    28 сентября 2023, 08:27
    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ

    Экс-госсекретарь США и бывший директор ЦРУ рассказал, как шутил с Путиным про КГБ

    Помпео рассказал о шутках с Путиным про КГБ
    @ CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Ольга Никитина

    Майк Помпео на первом Американско-средиземноморском инвестиционном форуме рассказал о своих контактах с президентом России Владимиром Путиным в бытность госсекретарем США в администрации Дональда Трампа.

    Так, Помпео, который в 2017–2018 годах занимал должность директора ЦРУ, рассказал, что на встречах с Путиным они шутили по поводу КГБ и спецслужб. По мнению бывшего министра иностранных дел США, у президента есть видение восстановления великой Российской империи, передает РИА «Новости» со ссылкой на Афинское агентство новостей АМNА.

    При этом Помпео уверен, что «нормальная жизнь вернется».

    Кроме того, он высказался об отношениях России и Китая, отметив, что связи между двумя странами сейчас прочнее, чем три года назад. При этом экс-госсекретарь США считает, что это «отношения необходимости». Помпео полагает, что между Россией и Китаем есть трения, которые приведут к тому, что страны пойдут в противоположном направлении, как только представится такая возможность.

    Помпео занимал должность госсекретаря США с 26 апреля 2018 по 20 января 2021 года.

    Ранее Помпео говорил, что Путин является информированным собеседником, четко понимающим интересы страны.

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    28 сентября 2023, 14:59
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    Путин: У России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну
    @ Михаил Метцель/POOL/ТАСС

    Tекст: Ольга Никитина

    Россия обладает всеми возможностями для решения имеющихся проблем, несмотря на ожидания ее противников, заявил президент Владимир Путин в четверг на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

    «Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть – у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет», – приводит его слова ТАСС.

    «Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время», – перечислил Путин. «У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну», – убежден президент.

    Глава государства ранее в четверг на встрече с 26 избранными высшими должностными лицами субъектов России заявил, что выборы, прошедшие в новых регионах, являются важным шагом по интеграции, граждане чувствуют поддержку России.

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    28 сентября 2023, 11:57
    Армения сделала России предложение по Римскому статуту МУС

    Армения предложила заключить соглашение с Россией до ратификации Римского статута МУС

    Tекст: Ольга Никитина

    Армения предложила России заключить двустороннее соглашение, чтобы развеять опасения Москвы по поводу планов парламента республики ратифицировать Римский статут Международного уголовного суда (МУС), сообщил представитель Армении по международно-юридическим вопросам Егише Киракосян.

    Киракосян при этом заявил, что даже если Россия отклонит предложение Армении, разговоры «о возможном аресте президента России в случае его визита в Армению являются неразумными». Лидеры стран имеют иммунитет, передает ТАСС его слова.

    Ранее премьер Армении Никол Пашинян называл структуры безопасности, в которые входит страна, «неэффективными», и заявлял, что защитить республику может якобы только ратификация Римского статута МУС.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Москва запросила у Еревана разъяснения по ратификации парламентом республики Римского статута МУС.

    Напомним, в марте МУС выдал «ордер на арест» российского президента Владимира Путина и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой в связи с событиями на Украине. Газета ВЗГЛЯД писала, что этот шаг поставил крест на идее международного правосудия.

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    28 сентября 2023, 15:44
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    Путин установил 30 сентября Днем воссоединения новых регионов с Россией
    @ Алексей Павлишак/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин подписал указ, устанавливающий 30 сентября Днем воссоединения ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей с Россией.

    Памятная дата приурочена к подписанию 30 сентября 2022 года президентом и главами ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей договоров о включении новых регионов в состав России, передает ТАСС.

    Это событие основано на «исторической общности народов», проживающих на этих территориях, и является результатом волеизъявления миллионов людей и реализации ими права свободно и без вмешательства извне определять свой политический статус, говорится в сопроводительных материалах.

    Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

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    29 сентября 2023, 17:10
    Путин подписал приказ об осеннем призыве в армию

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Осенний призыв в армию в России начнется с 1 октября, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин в пятницу.

    Призыв начнется 1 октября и закончится 31 декабря, призываются граждане в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе, всего призывается 130 тыс. человек, передает ТАСС со ссылкой на указ главы государства.

    В августе был принят закон о повышении верхней планки призывного возраста с 27 до 30 лет, однако изменения начнут действовать с 1 января 2024 года,

    Весной на военную службу призывались 147 тыс. человек.

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    27 сентября 2023, 15:21
    Кремль анонсировал переговоры Путина с президентом Южного Судана

    Кремль: Путин в четверг встретится с президентом Южного Судана Кииром

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проведет в четверг переговоры со своим коллегой из Южного Судана Салвой Кииром, который посетит Россию с официальным визитом, сообщили в Кремле.

    «Планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня», – говорится в сообщении на сайте Кремля.

    О предстоящем визите президента Южного Судана в Россию стало известно в середине сентября.

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    29 сентября 2023, 11:46
    Путин предложил денонсировать конвенцию Совета Европы о защите нацменьшинств

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Рамочной конвенции Совета Европы (СЕ) о защите национальных меньшинств.

    «Денонсировать Рамочную конвенцию о защите национальных меньшинств, подписанную от имени РФ в Страсбурге 28 февраля 1996 года», – передает ТАСС текст документа.

    Как отмечается в пояснительной записке, резолюция Комитета министров Совета Европы от 27 сентября 2022 года существенно ограничила полномочия российского эксперта в консультативном комитете, созданном для мониторинга выполнения странами – участниками Рамочной конвенции своих обязательств в области защиты национальных меньшинств.

    Кроме того, Россия лишилась возможности «участвовать в выработке решений по интересующим вопросам и отслеживать на международном уровне случаи нарушения прав национальных меньшинств, в первую очередь русскоязычного населения за рубежом».

    «С учетом того, что прекращение участия в данном международном договоре позволит избежать дискриминационного отношения к Российской Федерации в рамках данного мониторингового механизма Совета Европы и не нанесет ущерба соблюдению прав национальных меньшинств, предлагается денонсировать Рамочную конвенцию», – отмечается в документе.

    Россия вышла из Совета Европы в марте 2022 года в ответ на решение о приостановке прав нашей страны в комитете и Парламентской ассамблее СЕ в связи с началом российской спецоперации. В феврале 2023 года Путин подписал закон о прекращении действия в отношении России Устава Совета Европы (СЕ), а также 20 международных договоров этой организации.

    Москва подчеркивала, что Совет Европы больше не нацелен на достижение единства европейских народов, усилиями Запада он превращен теперь в нечто противоположное, России нет никакого смысла возвращаться в некий «предбанник» Евросоюза.

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    28 сентября 2023, 15:29
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    Путин встретился с президентом Южного Судана
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Ольга Никитина

    Президент России Владимир Путин проводит переговоры в Кремле с коллегой из Южного Судана Салвой Кииром.

    «Отношения между нашими странами развиваются весьма интенсивно, мы были одной и первых стран, которые признали суверенитет и независимость Южного Судана. И должен сказать, что мы считаем, что многое предстоит еще сделать, прежде всего в сфере экономического развития», – передает ТАСС слова российского лидера. Он отметил, что в прошлом году наблюдался некоторый спад товарооборота, этом году он растет.

    «Правда, и это только самое начало. У нас много хороших возможностей в самых разных областях, в том числе в энергетике. Надеюсь, что те наработки, которые есть, имею в виду и строительство НПЗ в вашей стране с участием нашей компании, и планы в создании второй очереди этого завода, пойдут на пользу развитию наших торгово-экономических связей», – сказал Путин.

    Ранее в Кремле сообщали, что в ходе встречи планируется обсудить перспективы развития российско-южносуданских отношений в различных областях, а также вопросы региональной и международной повестки дня.

    Южный Судан расположен в Африке, граничит с Демократической Республикой Конго, Кенией, Суданом, Угандой, Центрально-Африканской Республикой и Эфиопией. Бывшая британская колония, до 2011 года Южный Судан находился в составе Судана. Нынешняя столица страны – Джуба. Как отмечается в материалах Кремля, население страны составляет 12,4 млн человек.

    Киир занимает пост главы государства с момента обретения Южным Суданом независимости летом 2011 года. Политику 72 года. Также он является главой правительства, Верховным главнокомандующим и председателем правящей партии.

    Южный Судан входит в число наименее развитых государств мира. ВВП страны в 2022 году составил 7,3 млрд долларов. Доходная часть государственного бюджета на более чем 90% формируется за счет поступлений от экспорта сырой нефти по двум трубопроводам, проходящим через территорию соседнего Судана. Сельское хозяйство развито слабо, хотя в нем занято 83% населения. Страна импортирует продовольствие из соседних государств, прежде всего, Уганды.

    При этом республика богата полезными ископаемыми (прежде всего нефтью, занимает третье место среди стран Африки южнее Сахары по разведанным запасам), а также ураном, золотом, серебром, железом, медью, алмазами, известняком, хромом, цинком, вольфрамом, слюдой.

    Газета ВЗГЛЯД писала, с какими предложениями приехал в Москву глава Южного Судана и какие интересы у России в этой бывшей британской колонии, считающейся самым молодым международно признанным государством в мире.

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    • «Русофобский кружок» проворовался

      В США громкий скандал. Главу комитета по международным делам Сената, влиятельного демократа и строгого врага России Боба Менендеса обвиняют в коррупции и работе на Египет. Сам он обвиняет во всем травму, нанесенную его семье коммунистами. В лице Менендеса «русофобский кружок» Сената США понес тяжелую потерю. И не последнюю.

    • США дали Украине полтора года

      У США заканчиваются деньги на Украину, и даже в лучшем для себя случае президент Владимир Зеленский получит вчетверо меньше помощи, чем планировал предоставить ему Вашингтон. Хуже того: США выкатили Киеву список требований, дав на выполнение полтора года. Если Зеленский не справится, поддержка его режима полностью прекратится.

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