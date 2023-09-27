Автодорожную часть Крымского моста решили временно закрыть

Стало известно еще о двух взрывах на «Северных потоках»

Guardian: Сейсмологи из Норвегии сообщили, что на «Северных потоках» произошло четыре, а не два взрыва

Tекст: Ольга Никитина

О двух взрывах, которые произошли в районе к северо-востоку от датского острова Борнхольм, прежде известно не было. Таким образом, один взрыв был выявлен к юго-востоку от острова, а три остальных – к северо-востоку от него, пишут «Ведомости» со ссылкой на The Guardian.

Первый взрыв, как сообщается, произошел 26 сентября в 02:03:24 по местному времени, второй – в 19:03:50. Через семь секунд прогремел третий взрыв, а еще спустя девять секунд – четвертый.

При этом в Norsar считают, что взрывов могло быть и больше.

Между тем Китай призвал страны сотрудничать с Россией в расследовании диверсии на «Северных потоках». Как заявил на заседании СБ ООН зампостпреда КНР при ООН Гэн Шуан, Россия является одной из основных сторон в этом деле.

Бразилия в свою очередь выступила за раскрытие данных следствия по «Северным потокам». Как заявил в Совбезе ООН постпред этой страны Серхиу Данесе, Дания, Германия и Швеция должны опубликовать по крайней мере предварительные итоги расследования в силу «серьезности эпизода и явной угрозы международному миру и безопасности», передает ТАСС.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил накануне, что Германии, Дании и Швеции поручено выгораживать США в деле о подрыве «Северного потока».